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भारतीय सेना में भर्ती कराने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से लाखों की ठगी, चंपावत में दो आरोपी गिरफ्तार

उत्तराखंड के चंपावत में मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र और स्टांप के साथ दो गिरफ्तार

INDIAN ARMY JOB FRAUD CHAMPAWAT
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 29, 2026 at 3:24 PM IST

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चंपावत: उत्तराखंड के चंपावत जिले में भारतीय सेना में भर्ती कराने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए ठगने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर बनबसा पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) की संयुक्त टीम ने गिरोह के दो सदस्यों को दबोचा है. जिनके पास से फर्जी नियुक्ति पत्र, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज (MES) के फर्जी स्टांप, कूट रचित दस्तावेज, मोबाइल फोन और स्कूटी बरामद हुई है.

सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगे रुपए: दरअसल, बीती 28 सितंबर को चंपावत के टनकपुर निवासी गुरु शरण सिंह ने थाना बनबसा में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिस पर पुलिस ने धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मुकदमा दर्ज किया. शिकायत के मुताबिक, आरोपी धीरज सक्सेना और उसके साथी गणेश बहादुर ने मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में नौकरी दिलाने का झांसा देकर पीड़ित से 5 हजार रुपए नकद और 1.40 लाख रुपए यूपीआई (UPI) के माध्यम से लिए.

चंपावत एसपी रेखा यादव का बयान (वीडियो सोर्स- Police)

नियुक्ति पत्र देने और बायोमेट्रिक कराने के नाम बुलाया बनबसा: 28 सितंबर को धीरज सक्सेना ने पीड़ित को नियुक्ति पत्र देने और बायोमेट्रिक कराने के नाम पर कमल पथ आर्मी एरिया (बनबसा) के पास बुलाया. मौके पर पहुंचने पर पीड़ित को कई अन्य लोग भी मिले, जिन्हें कथित तौर पर इसी तरह एमईएस (MES) में नौकरी दिलाने का झांसा देकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए थे. इनमें खटीमा की सोनिया जोशी, कविता जोशी, राजस्थान के उमेश भारद्वाज और धारा सिंह बैरवा समेत अन्य लोग शामिल बताए गए हैं.

स्कूटी लेकर हुए फरार, तमाम फर्जी कागजात के साथ पकड़े गए: बनबसा पुलिस के मुताबिक, मौके से धीरज सक्सेना अपने साथी गणेश बहादुर के साथ स्कूटी से फरार हो गया. इसके बाद चंपावत पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी टनकपुर निहारिका सेमवाल के पर्यवेक्षण में थाना बनबसा एवं एसओजी की संयुक्त टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई.

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नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरफ्तार (फोटो सोर्स- Police)

इसी कड़ी में संयुक्त टीम ने बीती देर रात कार्रवाई करते हुए धीरज सक्सेना को स्कूटी संख्या UK 07 AC 3133 के साथ गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से करीब 35 लोगों के जॉइनिंग लेटर, एमईएस के स्टांप, स्टांप पैड, मोबाइल फोन और कूट रचित दस्तावेज बरामद हुए. वहीं, दूसरे आरोपी गणेश बहादुर को 11 लोगों की फाइलों में नियुक्ति पत्र व अन्य दस्तावेज, मेडिकल प्रमाण पत्र और मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम-

  1. धीरज सक्सेना पुत्र सुभाष चंद्र सक्सेना, निवासी- ग्राम भजनपुर, थाना बनबसा, चंपावत
  2. गणेश बहादुर पुत्र लाल बहादुर, निवासी- ग्वाल गांव, थाना धारचूला, पिथौरागढ़

पुलिस जांच में आरोपी धीरज सक्सेना के मोबाइल फोन में लाखों रुपए के लेन-देन की जानकारी सामने आने की बात कही गई है. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ और जांच में कई लोगों से एमईएस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किए जाने की जानकारी सामने आई है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों और ठगी की रकम के लेन-देन की भी जांच कर रही है.

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