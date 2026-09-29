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भारतीय सेना में भर्ती कराने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से लाखों की ठगी, चंपावत में दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( फोटो सोर्स- Police )

चंपावत: उत्तराखंड के चंपावत जिले में भारतीय सेना में भर्ती कराने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए ठगने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर बनबसा पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) की संयुक्त टीम ने गिरोह के दो सदस्यों को दबोचा है. जिनके पास से फर्जी नियुक्ति पत्र, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज (MES) के फर्जी स्टांप, कूट रचित दस्तावेज, मोबाइल फोन और स्कूटी बरामद हुई है.