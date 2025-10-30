ETV Bharat / bharat

वीजा-नौकरी दिलाने के नाम पर 1 करोड़ की ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

कर्नाटक के मंगलुरु में वीजा बनवाने और विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का एक बड़ा मामला सामने आया है.

Karnataka visa job fraud
कर्नाटक में वीजा दिलाने के नाम पर एक करोड़ की ठगी करने के आरोप में दो गिरफ्तार (ETV Bharat)
October 30, 2025

मंगलुरु: कर्नाटक पुलिस ने मंगलुरु के कावूर थाने क्षेत्र में दो ठगों को गिरफ्तार किया. दोनों आरोपी वीजा बनवाने और विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर युवकों को ठगी का शिकार बनाते थे. पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस उनसे पूछताछ कर इस बात का पता लगा रही है कि वे दोनों किसी गिरोह का हिस्सा थे या फिर वे व्यक्तिगत रूप से इस धंधे में शामिल थे.

कर्नाटक के मंगलुरु के कावूर थाने की पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो विदेश में रोजगार के लिए वीजा दिलाने का वादा करके और फिर उन्हें नौकरी दिलाने के नाम ठगी कर रहे थे. आरोपियों में उडुपी जिले के कुंदापुर निवासी एल्टन रेबेरो (42) और बेंगलुरु के अनेकल निवासी प्रकृति (34) शामिल हैं. मंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के पास से सोने के आभूषणों सहित कई कीमती सामान जब्त किया गया है.

गिरफ्तार लोगों ने कावूर थाने के अंतर्गत आने वाले कई लोगों को विदेश में रोजगार के लिए वीजा दिलाने का वादा किया था. कावूर थाने में एक मामला दर्ज किया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उन्हें रोजगार न देकर धोखाधड़ी की है. इसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपये की ठगी की. पुलिस आयुक्त ने बताया कि शिकायत के अनुसार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि आरोपियों ने वर्क वीजा दिलाने का वादा करके कई अन्य लोगों को भी ठगा है. उनके पास से लगभग 24 पासपोर्ट जब्त किए गए और अवैध रूप से उनके घरों में रखे गए थे. इसके अलावा, मंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार रेड्डी ने बताया कि बेंगलुरु में 4.30 लाख रुपये मूल्य का 43 ग्राम सोना और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए.

