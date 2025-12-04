अमरोहा में दो हादसे; डीसीएम से भिड़ी कार, 4 डॉक्टरों की मौत, बाइक सवार 2 युवकों की भी गई जान
दोनों हादसे नेशनल हाईवे 9 पर हुई, वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप कर रहे थे चारों डॉक्टर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 11:52 AM IST
अमरोहा: नेशनल हाईवे 9 पर हुए अलग-अलग दो हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में 4 डॉक्टर भी शामिल हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मृतकों के परिजनों को सूचना दी है.
पहली घटना बुधवार रात रजबपुर थाना क्षेत्र के अतरासी इलाके में हुई. यहां तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी डीसीएम से जा भिड़ी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखचे उड़ गए. कार सवार सभी 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई. सूचना पर पुलिस पहुंची और कार को काटकर चारों शव बाहर निकाले गए. मृतकों की पहचान अर्णब चक्रवर्ती (कोलकाता) आयुष शर्मा, श्रेष्ठ पंचोली (दिल्ली), और सप्तऋषि (त्रिपुरा) के रूप में हुई. सभी MBBS कर अमरोहा की ही वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप कर रहे थे.
पुलिस ने मृतकों के बारे में जानकारी जुटाने के बाद उनके परिजनों को सूचना दी. गुरुवार को परिवार के लोग भी पहुंच गए. पोस्टमार्टम हाउस पर चीख-पुकार मच गई. परिजन रोते-बिलखते रहे.
दूसरा हादसा भी नेशनल हाईवे 9 पर ही हुआ. इसमें ट्रक और बाइक की सीधी भिड़त में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान जिला लखीमपुर खीरी के सोना खुर्द गांव निवासी दीपक और नितिन के रूप में हुई है. दोनों युवक गुरुग्राम में काम करते थे. वे बुधवार शाम को घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हुई है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
वहीं, सीओ अभिषेक कुमार यादव ने बताया कि नेशनल हाईवे पर हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई थी. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज परिजनों को सूचना दी गई.
यह भी पढ़ें: नकली कफ सिरप मामला; ED ने मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल को तलब किया, 8 दिसंबर को लखनऊ ऑफिस में पेशी का नोटिस