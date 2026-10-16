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ट्विशा शर्मा मौत मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाई, मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने की पिता की याचिका पर नोटिस जारी किया

ट्विशा शर्मा ( file photo-ETV Bharat )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भोपाल की एक सत्र अदालत में चल रहे ट्विशा शर्मा की अप्राकृतिक मौत के मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी.

यह मामला भारत के चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष आया. पीठ, ट्विशा के पिता की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने कार्यवाही को मध्य प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी.

अधिवक्ता अभिजीत सिन्हा ने ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा की ओर से पैरवी की. यह मामला फिलहाल भोपाल में एक जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित है. पीठ ने सीबीआई, मृतका के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया. याचिकाकर्ता ने इस आशंका के चलते स्थानांतरण की मांग की कि मध्य प्रदेश में मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी.