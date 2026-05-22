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ट्विशा शर्मा के सेकंड पोस्टमॉर्टम में जानबूझकर देरी! तेरहवीं लायक भी नहीं छोड़ा, छलका भाईयों का दर्द

ट्विशा शर्मा मौत के मामले में ईटीवी भारत से बोले ट्विशा के भाई आशीष व हर्षित, भोपाल से शिफाली पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट.

TWISHA SHARMA BROTHERS REACTION ON SECOND POSTMORTEM
ट्विशा शर्मा के सेकंड पोस्टमॉर्टम में जानबूझकर की गई देरी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 9:47 PM IST

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Updated : May 22, 2026 at 10:08 PM IST

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भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत के मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं. मामले की सीबीआई जांच, ट्विशा के सेकंड पोस्टमॉर्टम और पति के सरेंडर किए जाने के बाद, ट्विशा के भाई आशीष और हर्षित का दर्द सामने आया है. आशीष और हर्षित ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में जांच प्रक्रिया में लापरवाही, पोस्टमॉर्टम में देरी के साथ ट्विशा के ससुराल पक्ष पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

10 दिन से बेटी डीप फ्रीजर में, मां पर क्या बीत रही होगी?

ट्विशा के दूसरे पोस्टमॉर्टम के सवाल पर ट्विशा के भाई आशीष ने ईटीवी भारत से कहा, '' आज कोर्ट ने पीएम की अनुमति दी है, इस फैसले का स्वागत है पर दुख इस बात का है कि आप लोगों ने 10 दिन लगा दिए ये सब करने में, 10 दिन से उस बच्ची का शव वहां पर हैं. उसकी मां से पूछिए की उन पर क्या बीत रही है? बच्ची तो गई पर शव के साथ भी परिवार के लोगों का बहुत गहरा अटेचमेंट होता है, हिंदू धर्म में तेरहवीं भी की जाती है पर चीजें उस लायक भी नहीं बचीं. जरा सोचिए उनकी मां और उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी?

भोपाल से शिफाली पांडे की रिपोर्ट. (Etv Bharat)

'बेल देने में जल्दबाजी की गई'

ट्विशा के भाई आशीष ने कहा, '' सबसे पहले तो पक्ष अगर किसी को लेना है तो ट्विशा का पक्ष लें क्योंकि अभी तो संघर्ष चलता रहेगा, ट्विशा के पिताजी अभी भी कोर्ट कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे. कभी भोपाल, कभी जबलपुर. क्योंकि ये न्याय व्यवस्था है. आज माननीय हाईकोर्ट ने सही फैसला दिया है, जहां पर सोलिसिटर जनरल साहब ने भी माना है कि ये बेल जो उस दिन दी गई थी, बहुत जल्दबाजी में दी गई थी और रूल बुक्स के मुताबिक नहीं थी. ये पहला केस होगा मध्य प्रदेश का जिसमें आरोपी को इस तरह से बेल दी गई हो. तो ऐसे में ट्विशा के केस में न्याय मिलना जरूरी है, जिससे कोई और परिवार इस तरह प्रताड़ित न हो.''

जांच अब सही दिशा में, हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे : हर्षित (Etv Bharat)

'डर के मारे कॉपरेट कर रहे होंगे अधिकारी'

आशीष ने ईटीवी भारत से बातचीत में ट्विशा के ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, '' उस परिवार के बडे़-बडे़ पद पर बैठे लोगों से संबंध हैं और यह पूरा ग्रुप है. इस मामले में जो भी अधिकारी जांच कर रहे होंगे वो डर के मारे कॉपरेट कर रहे होंगे. ऐसे में जांच निष्पक्ष कैसे हो सकती है? जब कुछ लोग बड़े-बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं तो ऐसे मामलों में ऐसी ही गंदी टैक्टिक्स करते हैं.''

मध्य प्रदेश का कानून अंधा कहा जाएगा : आशीष

आशीष ने मामले की आगे की जांच के सवाल पर ईटीवी भारत से कहा, '' कोई तो यहां पर ईमानदार होगा? इन चीजों का पर्दाफाश कराया जा सकता है. एक उदाहरण सेट किया जा सकता है कि ऐसे मामलों में ऐसी हरकतें करने के बाद बड़े लोग भी कटघरे में आते हैं, जिससे कोई दोबारा ऐसी हरकतें न कर सकें अन्यथा मध्य प्रदेश तो अंधे कानून के लिए जाना जाएगा. मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, का जो उन्होंने सीबीआई जांच का आश्वासन दिया था और अब जांच के लिए कार्रवाई भी शुरू हो गई है.

जानबूझकर की गई सेकंड पोस्टमॉर्टम में देरी : आशीष

आशीष ने ईटीवी भारत से कहा, '' हृदय में टीस भी है कि इन सब चीजों में इतना समय क्यों लग गया. जो सेकंड पोस्टमॉर्टम पहले भी हो सकता था, उसमें दस दिन की देरी कैसे हो गई? कुछ सबूत ऐसे हैं जो तभी मिल सकते हैं, जब उसका शरीर हो. इसलिए उसके शव को सुरक्षित रखने और सेकंड पोस्टमॉर्टम की परिवार ने अपील की. पर इस अपील को इस कदर डिनाय किया गया कि पुलिस से लेकर हाईकोर्ट तक हमें उसकी अनुमति लेनी पड़ी. ये सब जानबूझकर किया जा रहा था.''

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जांच अब सही दिशा में, हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे : हर्षित

वहीं, ट्विशा शर्मा के दूसरे भाई हर्षित ने समर्थ सिंह की गिरफ्तारी पर कहा, '' आखिरकार चीजें सही दिशा में जा रही हैं, हमें एक डायरेक्शन मिला है. ये जीत है पर एक छोटी जीत है हमारी, क्योंकि लड़ाई लंबी है. हमें इंसाफ मिलना बाकी है. जो लोग हमारी इस लड़ाई में साथ खड़े हैं, चाहे वे ट्विशा के दोस्तों हों, समर्थक हों या देश के लोग, हम सबके आभारी हैं. हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब न्याय में देरी न हो.''

Last Updated : May 22, 2026 at 10:08 PM IST

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