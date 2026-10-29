नोएडा के ट्विन टॉवर्स की तर्ज पर जमींदोज होंगे गुलमोहर ग्रीन्स के दो टावर, अवैध निर्माण के खिलाफ हाईकोर्ट ने दिया सख्त फैसला
हाईकोर्ट के फैसले पर गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी के निवासियों ने खुशी जाहिर की. निवासियों का कहना है कि अंत में सत्य की जीत हुई है.
Published : October 29, 2026 at 4:53 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के मोहन नगर स्थित गुलमोहर ग्रीन्स सोसायटी में अवैध निर्माण के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है. उच्च न्यायालय ने टावर संख्या 27 और 28 को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आदेश दिया है. टावर संख्या 16, 17, 18 और 19 की अवैध रूप से निर्मित नवी और दसवीं मंजिल भी तुरंत हटाने का निर्देश दिया है.
गुलमोहर ग्रीन्स सोसायटी के निवासियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की पीठ ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को दो महीने के भीतर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए कहा है. हाईकोर्ट के इस फैसले को सोसाइटी के निवासियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. समिति के 11 निवासियों द्वारा कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी.
हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब नोएडा के ट्विन टॉवर्स की तर्ज़ पर गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी के टावर नंबर 27 और 28 जमीनदोज होंगे. जबकि चार टावरों की उपरी दो मंजिलें हटाई जाएगी. बिल्डर द्वारा नियमों को ताक पर रखकर गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी में निर्माण किया गया. हाईकोर्ट के फैसले पर गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी के निवासियों ने खुशी जाहिर की है. निवासियों का कहना है कि अंत में सत्य की जीत हुई है.
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नोएडा के ट्विन टॉवर्स की तर्ज पर जमींदोज होंगे गुलमोहर ग्रीन्स के दो टावर: गुलमोहर ग्रीन्स सोसायटी के निवासी और पूर्व AOA अध्यक्ष सुरेश चंद्र सिंहल 2010 से निवास कर रहे हैं. सुरेश चंद्र सिंहल ने बताया, हाईकोर्ट के फैसले से सोसायटी निवासियों को बड़ी राहत मिली है. 2010 से हम सोसाइटी में रह रहे हैं लेकिन बिल्डर ने अभी तक सोसाइटी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट (CC) नहीं लिया है. मौजूदा समय में सोसायटी निवासियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हमारी अब संबंधित विभागों से विनम्र आग्रह है कि बिल्डर द्वारा जो भी सोसाइटी में अधूरे कार्य छोड़े गए हैं, उसे पूर्ण कराया जाए. अधूरे कार्य पूर्ण होने के बाद प्राधिकरण द्वारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाए. इसके बाद सोसाइटी के तमाम असेट्स मौजूदा AOA को बिल्डर द्वारा हैंडोवर किए जाएं. इसके बाद ही हमारी समस्याओं का निवारण हो सकेगा.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत: गुलमोहर ग्रीन्स सोसायटी के निवासी और याचिकर्ता प्रतीक तिवारी ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं. हाई कोर्ट का फैसला दिल्ली एनसीआर की विभिन्न हाईराइज सोसाइटियों के लिए नजीर बनेगा. प्रतीक तिवारी ने बताया कि मौजूदा समय में बिल्डर का रवैया बहुत ज्यादा उदासीन है. सोसाइटी में मूलभूत सुविधाएं ध्वस्त होने की कगार पर हैं. सोसाइटी के पास फायर और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की एनओसी नहीं है. अग्निशमन विभाग द्वारा सोसाइटी के मुख्य द्वार पर नोटिस भी चस्पा किया हुआ है कि सोसाइटी अग्नि सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित नहीं है.
निवासी डर के साए में जीने को मजबूर: गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी के निवासी डर के साए में रहने को मजबूर हैं. ना तो सोसाइटी के पास अग्निशमन विभाग की NOC है और ना ही विद्युत सुरक्षा विभाग की NOC मौजूद है, यानी कि एक तरफ सोसाइटी में आग लगने पर बड़ा हादसा होने की संभावना है तो वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी में लिफ्ट आदि भी बिना विद्युत सुरक्षा विभाग की NOC के संचालित हो रही हैं. सोसाइटी निवासियों का आरोप है कि बिल्डर के उदासीन रवैया के चलते निवासी डर के साए में जीने को मजबूर हैं.
हाई कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने में होने वाले खर्च की वसूली प्रमोटर से भू-राजस्व के बकाए के रूप में की जाए. ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान किसी तरह की रुकावट ना आए, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस को GDA अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा महिया करने की भी निर्देश दिए गए हैं. करीब 95 पन्नों की विस्तृत फैसले में अदालत ने साफ किया है कि गुलमोहर ग्रीन्स परियोजना की शुरुआत साल 2005 में हुई थी लेकिन दो दशक बीत जाने के बावजूद निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका और उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट के तहत कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल करने की जिम्मेदारी प्रमोटर द्वारा नहीं पूरी की गई.
अवैध निर्माण को नियम विरुद्ध मंजूरी देने के मामले में भी अदालत ने राज्य सरकार को कड़े कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने 18 दिसंबर 2024 को तीसरा कंपाउंडिंग मैप मंजूर करने वाले गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के तत्कालीन उपाध्यक्ष के खिलाफ एक महीने में अनुशासनात्मक जांच शुरू करने को कहा है. इसके साथ ही प्रमोटर पर 25 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है, जिसे एक महीने के भीतर गुलमोहर ग्रीन्स रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के खाते में जमा करना होगा.
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