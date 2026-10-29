ETV Bharat / bharat

नोएडा के ट्विन टॉवर्स की तर्ज पर जमींदोज होंगे गुलमोहर ग्रीन्स के दो टावर, अवैध निर्माण के खिलाफ हाईकोर्ट ने दिया सख्त फैसला

गुलमोहर ग्रीन्स के दो टावर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के मोहन नगर स्थित गुलमोहर ग्रीन्स सोसायटी में अवैध निर्माण के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है. उच्च न्यायालय ने टावर संख्या 27 और 28 को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आदेश दिया है. टावर संख्या 16, 17, 18 और 19 की अवैध रूप से निर्मित नवी और दसवीं मंजिल भी तुरंत हटाने का निर्देश दिया है.

गुलमोहर ग्रीन्स सोसायटी के निवासियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की पीठ ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को दो महीने के भीतर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए कहा है. हाईकोर्ट के इस फैसले को सोसाइटी के निवासियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. समिति के 11 निवासियों द्वारा कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी.