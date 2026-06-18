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हुगली नदी पर एक साथ दिखा दो बवंडर, पानी अचानक बढ़ने लगा और आसमान हो गया काला, मची अफरा-तफरी

महिषामारी इलाके में हुगली नदी पर दो बवंडर दिखाई देने के बाद स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी का माहौल हो गया.

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हुगली नदी पर दिखा 'ट्विन बवंडर' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 6:08 PM IST

3 Min Read
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सागर द्वीप: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप पर गुरुवार को महिषामारी इलाके में हुगली नदी के ऊपर दो बवंडर दिखाई देने से पूरे इलाके में हलचल मच गई. यह अनोखी कुदरती घटना सुबह 11 बजकर 30 मिनट की बताई जा रही है.

जब यह बवंडर उठा तो, नदी की सतह से पानी का एक बड़ा हिस्सा तेजी से आसमान की ओर उठता देखा गया. इस अजीब नजारे को देख स्थानीय लोगों, मछुआरों और नदी में नाव चलाने वालों में घबराहट फैल गई.

प्रकृति का अनोखा नजारा, लोग भाग खड़े हुए
स्थानीय सजल मंडल का कहना था कि, पहले तो पानी नदी के बीच में घूमने लगा. कुछ ही मिनटों में, घुमाव तेज हो गया फिर वह एक झरने में बदल गया. हैरानी की बात है कि पहले वाले से थोड़ी दूरी पर एक और घूमता हुआ पानी का झरना बन गया.

जुड़वां बवंडर (टॉरनेडो) का यह अनोखा नजारा देखकर, कई लोग अपने मोबाइल फोन पर वीडियो बनाने लगे, जबकि दूसरे डर के मारे सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए डर के मारे भाग खड़े हुए.

आस-पास के मछुआरों ने कहा कि उन्होंने ऐसा नजारा बहुत कम देखा था. निमाई दास नाम के एक मछुआरे ने कहा कि, नदी का पानी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और हवा की रफ्तार एक पल में बढ़ गई. हालात की गंभीरता को समझते हुए, नदी पर मौजूद छोटी नावों और मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों को तुरंत सुरक्षित जगह पर ले जाया गया. कई ट्रॉलर तो नदी के बीच से ही घाटों की ओर वापस मुड़ गए.

दोहरे बवंडर का यह नजारा कुछ मिनटों तक चला. इसके तुरंत बाद, मौसम में अचानक बदलाव आया. आसमान घने बादलों से काला हो गया, और तेज हवाएं चलने लगीं. कुछ ही देर में, सागर द्वीप के बड़े इलाकों में बारिश के साथ तूफान आ गया. बारिश और तेज हवाओं के शुरू होने से रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ देर के लिए रुकावट आई, और नदी के पास रहने वाले लोग खास तौर पर अलर्ट हो गए.

क्या बोले ज्योग्राफी के प्रोफेसर सुजीत मंडल
प्रकृति के इस अद्भुत नजारों के बारे में डायमंड हार्बर विमेंस यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी के प्रोफेसर सुजीत मंडल ने कहा कि, गर्मियों में, समुद्र और नदियों के पास के इलाकों में कभी-कभी पानी की भाप, तापमान में अंतर और हवा के दबाव में बदलाव जैसी वजहों से ऐसे पानी के झरने बन सकते हैं. हालांकि आम लोग अक्सर इन्हें सिर्फ बवंडर (टॉरनेडो) समझते हैं. हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन तटीय इलाकों में कभी-कभी ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं."

वहीं, प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है. खास तौर पर, नाव चलाने वालों, ट्रॉलर क्रू और पानी के रास्तों पर चलने वाले मछुआरों से मौसम के अनुमान पर ध्यान देने की अपील की गई है. अभी तक, इस घटना से किसी के मरने या घायल होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है. हालांकि, समुद्र में यह दुर्लभ कुदरती नजारा पूरे दिन स्थानीय लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बना रहा.

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