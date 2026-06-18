ETV Bharat / bharat

हुगली नदी पर एक साथ दिखा दो बवंडर, पानी अचानक बढ़ने लगा और आसमान हो गया काला, मची अफरा-तफरी

हुगली नदी पर दिखा 'ट्विन बवंडर' ( ETV Bharat )

सागर द्वीप: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप पर गुरुवार को महिषामारी इलाके में हुगली नदी के ऊपर दो बवंडर दिखाई देने से पूरे इलाके में हलचल मच गई. यह अनोखी कुदरती घटना सुबह 11 बजकर 30 मिनट की बताई जा रही है. जब यह बवंडर उठा तो, नदी की सतह से पानी का एक बड़ा हिस्सा तेजी से आसमान की ओर उठता देखा गया. इस अजीब नजारे को देख स्थानीय लोगों, मछुआरों और नदी में नाव चलाने वालों में घबराहट फैल गई. प्रकृति का अनोखा नजारा, लोग भाग खड़े हुए

स्थानीय सजल मंडल का कहना था कि, पहले तो पानी नदी के बीच में घूमने लगा. कुछ ही मिनटों में, घुमाव तेज हो गया फिर वह एक झरने में बदल गया. हैरानी की बात है कि पहले वाले से थोड़ी दूरी पर एक और घूमता हुआ पानी का झरना बन गया. जुड़वां बवंडर (टॉरनेडो) का यह अनोखा नजारा देखकर, कई लोग अपने मोबाइल फोन पर वीडियो बनाने लगे, जबकि दूसरे डर के मारे सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए डर के मारे भाग खड़े हुए. आस-पास के मछुआरों ने कहा कि उन्होंने ऐसा नजारा बहुत कम देखा था. निमाई दास नाम के एक मछुआरे ने कहा कि, नदी का पानी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और हवा की रफ्तार एक पल में बढ़ गई. हालात की गंभीरता को समझते हुए, नदी पर मौजूद छोटी नावों और मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों को तुरंत सुरक्षित जगह पर ले जाया गया. कई ट्रॉलर तो नदी के बीच से ही घाटों की ओर वापस मुड़ गए.