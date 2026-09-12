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केरल: जुड़वां बच्चों की मौत कैसे हुई, पुलिस माता-पिता को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

इडुक्की: केरल के इडुक्की जिले में एक दर्दनाक हादसे के कारण पूरा परिवार सदमे में है. यहां जिले के अदिमाली के ओझावथडम में संदिग्ध केमिकल चखने से एक साल के दो जुड़वा भाइयों की मौत हो गई. मरने वाले बच्चों की पहचान हो गई है. ये दोनों जुड़वा बच्चे वलियाकाट्टिल के ओझावथडम के रहने वाले दंपती के बेटे हैं. घटना में गड़बड़ी का शक होने पर अदिमाली पुलिस ने बच्चों के माता- पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. यह दुखद घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है. जब बच्चों के पिता घर में बिजली जाने के बाद एक कमरे में आराम कर रहे थे. इसी दौरान उसकी पत्नी दौड़ती हुई और उनसे कहा कि बच्चों के शरीर पर कोई नीली चीज लगी हुई है. उस नीली चीज से पेंट जैसी गंध आ रही थी. पिता ने देखा कि बच्चे कोई हरकत नहीं कर रहे हैं. उन्होंने आनन-फानन में दोनों बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए. एक बच्चे को आदिमाली तालुक अस्पताल में भर्ती कराया गया. जबकि दूसरे बच्चे को आदिमाली के एक प्राइवेट अस्पताल में लाया गया है. हालांकि बेहतर मेडिकल केयर के बावजूद दोनों नन्हें बच्चों को बचाया नहीं जा सका. आदिमाली पुलिस ने बताया कि उन्हों डॉक्टरों ने बताया कि बच्चों के शरीर में जहरीली चीज चली गई है. इस वजह से बच्चों की जान चली गई. बयानों में विरोधाभास, पुलिस ने जांच तेज की

इस घटना को लेकर पीड़ित बच्चों के माता-पिता ने शुरुआती बयान में बताया कि मौत की वजह घर में रखे पेंटिंग या कीटनाशक के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल थिनर थी. बयान में कहा गया है कि बच्चों ने गलती से उस केमिकल थिनर को चाट लिया था. हालांकि आदिमाली पुलिस ने पीड़ित बच्चों के पिता के बयानों में बड़ी उलटी-सीधी बातें बताईं. इस बात के भी संकेत हैं कि दंपती के बीच घरेलू दिक्कतें थीं.