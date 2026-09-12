केरल: जुड़वां बच्चों की मौत कैसे हुई, पुलिस माता-पिता को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ
जुड़वा बच्चों की मौत का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने माता-पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
Published : September 12, 2026 at 1:12 PM IST
इडुक्की: केरल के इडुक्की जिले में एक दर्दनाक हादसे के कारण पूरा परिवार सदमे में है. यहां जिले के अदिमाली के ओझावथडम में संदिग्ध केमिकल चखने से एक साल के दो जुड़वा भाइयों की मौत हो गई.
मरने वाले बच्चों की पहचान हो गई है. ये दोनों जुड़वा बच्चे वलियाकाट्टिल के ओझावथडम के रहने वाले दंपती के बेटे हैं. घटना में गड़बड़ी का शक होने पर अदिमाली पुलिस ने बच्चों के माता- पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
यह दुखद घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है. जब बच्चों के पिता घर में बिजली जाने के बाद एक कमरे में आराम कर रहे थे. इसी दौरान उसकी पत्नी दौड़ती हुई और उनसे कहा कि बच्चों के शरीर पर कोई नीली चीज लगी हुई है. उस नीली चीज से पेंट जैसी गंध आ रही थी.
पिता ने देखा कि बच्चे कोई हरकत नहीं कर रहे हैं. उन्होंने आनन-फानन में दोनों बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए. एक बच्चे को आदिमाली तालुक अस्पताल में भर्ती कराया गया. जबकि दूसरे बच्चे को आदिमाली के एक प्राइवेट अस्पताल में लाया गया है. हालांकि बेहतर मेडिकल केयर के बावजूद दोनों नन्हें बच्चों को बचाया नहीं जा सका. आदिमाली पुलिस ने बताया कि उन्हों डॉक्टरों ने बताया कि बच्चों के शरीर में जहरीली चीज चली गई है. इस वजह से बच्चों की जान चली गई.
बयानों में विरोधाभास, पुलिस ने जांच तेज की
इस घटना को लेकर पीड़ित बच्चों के माता-पिता ने शुरुआती बयान में बताया कि मौत की वजह घर में रखे पेंटिंग या कीटनाशक के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल थिनर थी. बयान में कहा गया है कि बच्चों ने गलती से उस केमिकल थिनर को चाट लिया था. हालांकि आदिमाली पुलिस ने पीड़ित बच्चों के पिता के बयानों में बड़ी उलटी-सीधी बातें बताईं. इस बात के भी संकेत हैं कि दंपती के बीच घरेलू दिक्कतें थीं.
आदिमाली पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है. पुलिस ने कहा कि मौत की सही वजह ऑटोप्सी रिपोर्ट और विस्तृत रासायनिक विश्लेषण के नतीजे आने के बाद ही साफ होगी. हालांकि माता-पिता ने दावा किया कि यह थिनर था लेकिन अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में थिनर खाने के आम लक्षण नहीं दिखे. इसके अलावा आदिमाली पुलिस ने अफजल के बयानों में काफी अंतर होने की बात दोहराई.
बयानों के संदिग्ध होने और हत्या की संभावना को देखते हुए पुलिस अभी पीड़ित बच्चों के माता-पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. घर की तलाशी के दौरान पुलिस को थिनर रखने के लिए इस्तेमाल किया गया कंटेनर मिला.
क्या एक साल के बच्चे इसे खुद पी सकते हैं?
पुलिस का पहला शक इस बात पर है कि एक साल के दो बच्चे एक ही समय में खुद से थिनर कैसे पी सकते हैं. पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि दंपती के बीच पहले भी गंभीर घरेलू झगड़े हुए थे. इसलिए जांचकर्ता मामले को मुख्य रूप से मर्डर एंगल से जांच कर रहे हैं. जांच करने वाले अधिकारियों के लिए यह सवाल है कि क्या बच्चों को पारिवारिक झगड़ों के बीच जानबूझकर जहर दिया गया था. फोरेंसिक टीम और पुलिस उस किराए के घर पर पहुंची जहां बच्चे रहते थे और उन्होंने बारीकी से जांच की. घर के स्लैब के ऊपर से थिनर का कंटेनर बरामद किया.
ऑटोप्सी रिपोर्ट जरूरी
बच्चों के शव अभी अस्पताल के मॉर्चरी में रखे हैं. निगले गए खास केमिकल की सही पहचान करने के लिए डिटेल ऑटोप्सी और विश्लेषण की जरूरत है. पुलिस ने बताया कि आगे की कार्रवाई की जाएगी और मौत का असली कारण इन वैज्ञानिक टेस्ट के नतीजे आने के बाद ही साफ होगा.
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