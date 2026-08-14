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80वां स्वतंत्रता दिवस: छत्तीसगढ़ में 2024 के नक्सल विरोधी ऑपरेशन के लिए बीएसएफ के 20 जवानों को वीरता पदक

बीएसएफ के 20 जवानों को छत्तीसगढ़ में चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान में बहादुरी के लिए वीरता पदक प्रदान किए गए.

BSF personnel deployed at the country's border.
देश की सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान. (प्रतीकात्मक फोटो-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2026 at 10:26 PM IST

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नई दिल्ली : देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) के 67 जवानों को वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित किया गया है. इनमें 20 जवानों को वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान अदम्य साहस दिखाने के लिए वीरता पदक प्रदान किए गए हैं.

बीएसएफ के अनुसार, कांकेर जिले में 15-16 अप्रैल को हुई इस घटना को मध्य भारत के इस राज्य में वामपंथी उग्रवादियों के खिलाफ अब तक का "सबसे बड़ा" ऑपरेशन बताया गया था. ऑपरेशन में 29 नक्सली मारे गए थे, जबकि मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया था.

बीएसएफ के एक बयान में कहा गया है कि 94वीं बटालियन के 20 जवानों को सावधानीपूर्वक योजना बनाकर किए गए नक्सल-विरोधी ऑपरेशन के दौरान उनकी असाधारण बहादुरी के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया गया है. बयान में आगे कहा गया है कि यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला रिजर्व गार्ड (DRG) के साथ मिलकर उस जिले के बीनागुंडा और कल्पर गांवों के पास चलाया गया था.

जिन बीएसएफ कर्मियों को वीरता पदक प्रदान किया जाएगा उनमें निरीक्षक रमेश चंद्र चौधरी, उपनिरीक्षक आलोक कुमार, हेड कांस्टेबल काना राम यादव तथा कांस्टेबल विलायत अली, मोहम्मद अली, गोलाम एहसानुज्जमां, रजत सिंह, हाशिमुद्दीन एसके, श्रवण मेघवाल, प्रेम सागर, प्रसन्ना छेत्री, सागर घोष, एस. अच्चिया नायडू, आदेश कुमार, विद्युत गेन, खिलारे नवनाथ नारायण, अनिल कुमार वर्मा, संदीप कुमार, दिनेश और सिद्धार्थ खाती शामिल हैं.

बयान के अनुसार, फोर्स के पांच अन्य अधिकारियों, जिनमें बयान के अनुसार, सेवानिवृत्त महानिरीक्षक (आईजी) एम. एल. गर्ग और सी. डी. अग्रवाल सहित बल के पांच अन्य अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किया जाएग. वहीं, 42 अन्य कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक देने की घोषणा की गई है.

इसके अलावा बीएसफ के अन्य जवानों को भी देश की सुरक्षा और सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए विभिन्न सेवा पदकों से सम्मानित किया गया. 80वें स्वतंत्रता दिवस पर मिले ये सम्मान जवानों के साहस, समर्पण और राष्ट्रसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

लगभग 2.70 लाख जवानों वाली बीएसएफ का मुख्य काम पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा करना है. इसके अलावा बल नक्सल विरोधी अभियानों में भी हिस्सा लेता है. भारत ने मार्च 2026 में खुद को नक्सल हिंसा से मुक्त घोषित किया था.

ये भी पढ़ें- स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा, 13 सम्मान मरणोपरांत

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