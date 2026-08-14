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80वां स्वतंत्रता दिवस: छत्तीसगढ़ में 2024 के नक्सल विरोधी ऑपरेशन के लिए बीएसएफ के 20 जवानों को वीरता पदक

देश की सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान. ( प्रतीकात्मक फोटो-ANI )

नई दिल्ली : देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) के 67 जवानों को वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित किया गया है. इनमें 20 जवानों को वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान अदम्य साहस दिखाने के लिए वीरता पदक प्रदान किए गए हैं. बीएसएफ के अनुसार, कांकेर जिले में 15-16 अप्रैल को हुई इस घटना को मध्य भारत के इस राज्य में वामपंथी उग्रवादियों के खिलाफ अब तक का "सबसे बड़ा" ऑपरेशन बताया गया था. ऑपरेशन में 29 नक्सली मारे गए थे, जबकि मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया था. बीएसएफ के एक बयान में कहा गया है कि 94वीं बटालियन के 20 जवानों को सावधानीपूर्वक योजना बनाकर किए गए नक्सल-विरोधी ऑपरेशन के दौरान उनकी असाधारण बहादुरी के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया गया है. बयान में आगे कहा गया है कि यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला रिजर्व गार्ड (DRG) के साथ मिलकर उस जिले के बीनागुंडा और कल्पर गांवों के पास चलाया गया था.