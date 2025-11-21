ETV Bharat / bharat

सलेम में कैंपेन के लिए TVK को नहीं मिली इजाजत, पुलिस ने बताई यह वजह?

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ पांच महीने बचे हैं, ऐसे में TVK ने फिर से अपना कैंपेन शुरू कर दिया है.

सलेम में कैंपेन के लिए TVK को नहीं मिली इजाजत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 21, 2025 at 12:57 PM IST

सलेम: तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ के बाद पुलिस ने तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की सलेम में कैंपेन की परमिशन मांगने वाली अर्जी खारिज कर दी है. उल्लेखनीय है कि राज्य में सभी पार्टियां चुनाव कैंपेन में बिजी हैं.

इसी सिलसिले में तमिलगा वेट्ट्री कज़गम (TVK) के लीडर विजय ने 13 सितंबर को त्रिची में अपना पहला चुनाव कैंपेन शुरू किया था. उसके बाद उन्होंने हर शनिवार को एक जिले में जाकर जनता से मिलने का प्लान बनाया और अगले हफ़्तों में वह तीन जिलों, यानी अरियालुर, नागपट्टिनम और थिरुवरुर में चुनाव कैंपेन में लगे रहे.

भगदड़ में 41 लोगों की मौत
27 सितंबर को उन्होंने नमक्कल और करूर जिलों में तीसरे फेज का चुनाव कैंपेन किया. करूर में कैंपेन के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई. इसमें सौ से अधिक लोग घायल हो गए. इसलिए TVK ने हादसे के बाद कुछ समय के लिए अपना कैंपेन रोक दिया.

ऐसे में करूर हादसे के 54 दिन बाद TVK ने फिर से कैंपेन शुरू कर दिया है, क्योंकि असेंबली चुनाव में सिर्फ पांच महीने बचे हैं, इसलिए TVK ने 4 दिसंबर को सलेम में अपना अगला कैंपेन करने का फैसला किया है.

नहीं मिली परमिशन
TVK के सलेम डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी पार्थीबन ने कल सलेम सिटी पुलिस कमिश्नर अनिल कुमार गिरी के पास परमिशन मांगने के लिए एक पिटीशन फाइल की, ​​लेकिन पुलिस ने TVK विजय को सलेम में कैंपेन करने की परमिशन देने से मना कर दिया है.

कहा जा रहा है कि पुलिस ने सिक्योरिटी कारणों से उन तारीखों पर कैंपेन करने की परमिशन देने से मना कर दिया है, क्योंकि 3 दिसंबर को कार्तिगाई दीपम है और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराए जाने का दिन है. यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने उनसे दूसरी तारीखों पर परमिशन लेने को कहा है.

इसके मुताबिक विजय दूसरी तारीखों पर कैंपेन करेंगे और TVK की तरफ से बताई गई तारीख बताकर जल्द से जल्द परमिशन लेंगे. यह भी कहा जा रहा है कि सलेम के बाद विजय इरोड, कृष्णागिरी और धर्मपुरी जैसे जिलों में भी कैंपेन करेंगे.

