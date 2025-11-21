ETV Bharat / bharat

सलेम में कैंपेन के लिए TVK को नहीं मिली इजाजत, पुलिस ने बताई यह वजह?

सलेम: तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ के बाद पुलिस ने तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की सलेम में कैंपेन की परमिशन मांगने वाली अर्जी खारिज कर दी है. उल्लेखनीय है कि राज्य में सभी पार्टियां चुनाव कैंपेन में बिजी हैं.

इसी सिलसिले में तमिलगा वेट्ट्री कज़गम (TVK) के लीडर विजय ने 13 सितंबर को त्रिची में अपना पहला चुनाव कैंपेन शुरू किया था. उसके बाद उन्होंने हर शनिवार को एक जिले में जाकर जनता से मिलने का प्लान बनाया और अगले हफ़्तों में वह तीन जिलों, यानी अरियालुर, नागपट्टिनम और थिरुवरुर में चुनाव कैंपेन में लगे रहे.

भगदड़ में 41 लोगों की मौत

27 सितंबर को उन्होंने नमक्कल और करूर जिलों में तीसरे फेज का चुनाव कैंपेन किया. करूर में कैंपेन के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई. इसमें सौ से अधिक लोग घायल हो गए. इसलिए TVK ने हादसे के बाद कुछ समय के लिए अपना कैंपेन रोक दिया.

ऐसे में करूर हादसे के 54 दिन बाद TVK ने फिर से कैंपेन शुरू कर दिया है, क्योंकि असेंबली चुनाव में सिर्फ पांच महीने बचे हैं, इसलिए TVK ने 4 दिसंबर को सलेम में अपना अगला कैंपेन करने का फैसला किया है.