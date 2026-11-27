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तमिलनाडु में TVK विधायक अरुल विग्नेश को पुलिस ने हिरासत में लिया, महिला जिला कलेक्टर से जुड़ा है मामला

चेन्नई: तमिलनाडु पुलिस ने शनिवार को कल्लाकुरिची से तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के विधायक अरुल विग्नेश को महिला जिला कलेक्टर को कथित तौर पर गंदे मैसेज भेजने और लैंगिक उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया है. मामले की जांच अभी चल रही है. राज्य पुलिस ने इस बात की जानकारी दी.

डीएमके, एआईएडीएमके, बीजेपी और डीएमडीके समेत विपक्षी पार्टियों के साथ-साथ दूसरे राजनीतिक पार्टियों ने भी इस घटना को लेकर आरोपी टीवीके विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे. 23 नवंबर को कलेक्टर ने विग्नेश के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज की.

इस बीच एआईएडीएमके ने इस मामले को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. जब 24 नवंबर को केस की सुनवाई हुई तो सरकारी पक्ष ने कोर्ट को बताया कि 23 नवंबर को एक औपचारिक शिकायत मिली थी और विग्नेश के खिलाफ पांच धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था.

उसके बाद कल्लाकुरिची पुलिस अधीक्षक (SP) के आदेश पर कल्लाकुरिची ऑल-वुमन पुलिस स्टेशन ने टीवीके विधायक के खिलाफ पांच धाराओं के तहत केस दर्ज किया. दर्ज केस में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, हिंसा की रोकथाम से जुड़े कानून के प्रावधान भी शामिल थे.

जांच अधिकारी एसपी सृष्टि सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने विग्नेश को उसके घर से गिरफ्तार किया. इससे पहले पुलिस ने टीवीके के पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया था जो विधायक के घर के सामने जमा हुए थे. डीएमके नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा, "जैसे कहावत है कि एक झूठ को छिपाने के लिए 9 और झूठ बोलने पड़ते हैं, वैसे ही कल्लाकुरिची से टीवीके विधायक का बचाव करने वालों ने उसके गलत काम को छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोला."

उन्होंने कहा, "सरकारी मंत्रियों से लेकर सहयोगी पार्टियों के नेताओं तक वे आरोपों को नकारने के लिए दौड़ पड़े और अरुल विग्नेश के लिए 'अच्छे व्यवहार का सर्टिफिकेट' जारी करने की कोशिश की. उन्होंने पीड़ित अधिकारी का हौसला तोड़ने के मकसद से सोशल मीडिया पर एक घटिया बदनामी वाला कैंपेन भी चलाया. बहुत ज्यादा दबाव के बावजूद, उस 'आयरन लेडी' ने हिम्मत से अपनी शिकायत दर्ज कराई."

डीएमके चीफ ने कहा, "हाई कोर्ट और महिला आयोग जैसी संस्थाओं के सख्त दखल के बाद, टीवीके विधायक को अब गिरफ्तार कर लिया गया है. अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है. जिन लोगों ने पीड़ित पर समझौते का दबाव डाला और 119 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की, उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक निष्पक्ष, कानूनी जांच नहीं हो जाती और इस गलत काम को करने वाले हर एक शख्स को सजा नहीं मिल जाती."

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