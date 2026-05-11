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प्रमाणपत्र के अभाव में शपथ नहीं ले सकीं तमिलनाडु की मंत्री कीर्तना, अब इस दिन ले सकती हैं शपथ

TVK चीफ विजय तमिलनाडु के CM के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ( IANS )

चेन्नई: तमिलनाडु की मंत्री एस कीर्तना सोमवार को राज्य विधानसभा में विधायक के रूप में शपथ नहीं ले सकीं. एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि शपथ ग्रहण के लिए अनिवार्य 'निर्वाचन प्रमाणपत्र' पेश न कर पाने के कारण उन्हें इस प्रक्रिया से वंचित रहना पड़ा. विधानसभा की कार्यवाही के सीधे प्रसारण में देखा गया कि जब विधानसभा के प्रधान सचिव के. श्रीनिवासन ने माइक पर कीर्तना का नाम पुकारा, तो वह मुख्यमंत्री की कुर्सी के सामने बने मंच की ओर बढ़ीं. विधानसभा की परंपरा के अनुसार, शपथ लेने वाले विधायक प्रोटेम स्पीकर (सामयिक अध्यक्ष) की ओर मुख करके खड़े होते हैं. जैसे ही कीर्तना मंच के पास पहुंचीं, सचिव श्रीनिवासन ने हाथ उठाकर उनसे निर्वाचन प्रमाणपत्र मांगा. हालांकि, वह प्रमाणपत्र पेश नहीं कर सकीं. श्रीनिवासन को उन्होंने क्या जवाब दिया, यह स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है. हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में, विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) 108 सीटों पर जीत हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनी. बाद में, दूसरी पार्टियों का समर्थन हासिल करके, उन्होंने विधायी बहुमत के साथ सरकार बनाई. इसके बाद, कल (10 मई) चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में हुए एक बड़े शपथ समारोह में, टीवीके नेता विजय ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. इसके बाद, पार्टी के 9 विधायक, जिनमें एन. आनंद, सी.टी.आर. निर्मल कुमार, वेंकटरमणन और कीर्तना शामिल हैं,ने मंत्री के तौर पर शपथ ली. इसी क्रम में टीवीके की नेतृत्व में 17वीं तमिलनाडु विधान सभा का पहला सत्र आज शुरू हुआ. इस सत्र के दौरान, मुख्यमंत्री विजय ने पेरम्बूर सीट से विधायक के तौर पर शपथ ली. इसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियों के नए विधायकों ने पद की शपथ ली.