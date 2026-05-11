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प्रमाणपत्र के अभाव में शपथ नहीं ले सकीं तमिलनाडु की मंत्री कीर्तना, अब इस दिन ले सकती हैं शपथ

तमिलनाडु की मंत्री कीर्तना विधानसभा में चुनाव प्रमाणपत्र पेश नहीं कर पाईं, इसलिए शपथ नहीं ले पाईं.

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TVK चीफ विजय तमिलनाडु के CM के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह के दौरान (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 11, 2026 at 2:07 PM IST

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Updated : May 11, 2026 at 2:17 PM IST

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चेन्नई: तमिलनाडु की मंत्री एस कीर्तना सोमवार को राज्य विधानसभा में विधायक के रूप में शपथ नहीं ले सकीं. एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि शपथ ग्रहण के लिए अनिवार्य 'निर्वाचन प्रमाणपत्र' पेश न कर पाने के कारण उन्हें इस प्रक्रिया से वंचित रहना पड़ा.

विधानसभा की कार्यवाही के सीधे प्रसारण में देखा गया कि जब विधानसभा के प्रधान सचिव के. श्रीनिवासन ने माइक पर कीर्तना का नाम पुकारा, तो वह मुख्यमंत्री की कुर्सी के सामने बने मंच की ओर बढ़ीं. विधानसभा की परंपरा के अनुसार, शपथ लेने वाले विधायक प्रोटेम स्पीकर (सामयिक अध्यक्ष) की ओर मुख करके खड़े होते हैं.

जैसे ही कीर्तना मंच के पास पहुंचीं, सचिव श्रीनिवासन ने हाथ उठाकर उनसे निर्वाचन प्रमाणपत्र मांगा. हालांकि, वह प्रमाणपत्र पेश नहीं कर सकीं. श्रीनिवासन को उन्होंने क्या जवाब दिया, यह स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है.

हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में, विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) 108 सीटों पर जीत हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनी. बाद में, दूसरी पार्टियों का समर्थन हासिल करके, उन्होंने विधायी बहुमत के साथ सरकार बनाई. इसके बाद, कल (10 मई) चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में हुए एक बड़े शपथ समारोह में, टीवीके नेता विजय ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली.

इसके बाद, पार्टी के 9 विधायक, जिनमें एन. आनंद, सी.टी.आर. निर्मल कुमार, वेंकटरमणन और कीर्तना शामिल हैं,ने मंत्री के तौर पर शपथ ली. इसी क्रम में टीवीके की नेतृत्व में 17वीं तमिलनाडु विधान सभा का पहला सत्र आज शुरू हुआ. इस सत्र के दौरान, मुख्यमंत्री विजय ने पेरम्बूर सीट से विधायक के तौर पर शपथ ली. इसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियों के नए विधायकों ने पद की शपथ ली.

कीर्तना जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाईं
बाद में, मंत्रियों की लाइन में, टीवीके की कीर्तना को सबसे आखिर में बुलाया गया. विधानसभा सचिव श्रीनिवासन ने उनका नाम पुकारा. अपना नाम सुनकर, कीर्तना विधायक के तौर पर शपथ लेने लगीं. उसी समय, विधानसभा सचिव श्रीनिवासन ने उनसे विधानसभा चुनाव जीतने पर मिला जीत का सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र) दिखाने को कहा.

जवाब में, कीर्तना ने कहा कि वह सर्टिफिकेट अपने साथ नहीं लाई हैं. इसलिए, विधानसभा सचिव ने उन्हें शपथ लेने की इजाजत नहीं दी. उसके बाद वह अपनी सीट पर वापस चली गईं. ऐसा लगता है कि वह कल (12 मई) अपना जीत का सर्टिफिकेट लाएंगी और विधायक के तौर पर शपथ लेंगी.

विधायक के तौर पर शपथ लेने के लिए, अपने इलाके से मिला जीत का प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है. इस प्रक्रिया के बारे में निर्देश आमतौर पर नए चुने गए विधायकों को विधानसभा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले दिए जाते हैं. फिर भी, यह बात कि टीवीके मंत्री कीर्तना अपना जीत का सर्टिफिकेट नहीं ला पाईं, बड़े पैमाने पर चर्चा का विषय बन गई है.

मंत्री कीर्तना से जुड़े विवाद
कीर्तना ने टीवीके की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हुए शिवकाशी विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल की. ​​1996 में जन्मी कीर्तना 30 साल की हैं. कीर्तना को टीवीके कैबिनेट में सबसे कम उम्र की मंत्री होने का गौरव प्राप्त है. राजनीति में आने से पहले, उन्होंने एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट के तौर पर काम करके अनुभव हासिल किया. उन्होंने पर्दे के पीछे काम किया है, और अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाई है.

ये भी पढ़ें: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने त्रिची पूर्व सीट छोड़ी, पेरम्बूर से विधायक बने रहेंगे

Last Updated : May 11, 2026 at 2:17 PM IST

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