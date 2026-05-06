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सुपरस्टार विजय कल लेंगे शपथ, TVK चीफ ने सरकार बनाने का दावा पेश किया..कांग्रेस से मिलाया हाथ

TVK चीफ विजय ने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया ( Etv Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतने वाली तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) पार्टी के प्रमुख विजय ने मंगलवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया.

खबरों के अनुसार विजय कल यानी कि, 7 मई को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर सकते हैं. ऐसे में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

बता दें कि, आज तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) संस्थापक ने यहां लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल अर्लेकर से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया. वहीं, कांग्रेस ने बुधवार को तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) को तमिलनाडु में नई सरकार गठन के लिए कुछ शर्तों के साथ समर्थन देने की घोषणा की है.

कांग्रेस पार्टी ने डीएमके के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था और पांच सीटों पर जीत हासिल की थी. चूंकि टीवीके को अपनी बहुमत साबित करने और सरकार बनाने के लिए अभी भी सात और विधायकों के समर्थन की जरूरत है, इसलिए पार्टी ने अब विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) और कम्युनिस्ट पार्टियों से समर्थन मांगा है.

टीवीके के नेता विजय ने कांग्रेस नेतृत्व से समर्थन का आग्रह किया था, जिसके बाद पार्टी आलाकमान ने तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी को राज्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का निर्देश दिया था. कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कुछ शर्तों के साथ विजय को समर्थन करने के फैसले पर मुहर लगाई गई.

तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके को 108 सीटें हासिल हुई हैं. उसे सरकार बनाने के लिए 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है. बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होगी. कांग्रेस के पांच विधायक निर्वाचित हुए हैं. कांग्रेस अब तक द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा थी.