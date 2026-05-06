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सुपरस्टार विजय कल लेंगे शपथ, TVK चीफ ने सरकार बनाने का दावा पेश किया..कांग्रेस से मिलाया हाथ

टीवीके विधायक दल के नेता विजय ने तमिलनाडु के राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया. विजय कल सीएम पद की शपथ ले सकते हैं.

TVK Legislative Party Leader Vijay Stakes Claim to Form Government to Tamil Nadu Governor
TVK चीफ विजय ने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 6, 2026 at 5:29 PM IST

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चेन्नई: तमिलनाडु में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतने वाली तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) पार्टी के प्रमुख विजय ने मंगलवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया.

खबरों के अनुसार विजय कल यानी कि, 7 मई को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर सकते हैं. ऐसे में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

बता दें कि, आज तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) संस्थापक ने यहां लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल अर्लेकर से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया. वहीं, कांग्रेस ने बुधवार को तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) को तमिलनाडु में नई सरकार गठन के लिए कुछ शर्तों के साथ समर्थन देने की घोषणा की है.

कांग्रेस पार्टी ने डीएमके के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था और पांच सीटों पर जीत हासिल की थी. चूंकि टीवीके को अपनी बहुमत साबित करने और सरकार बनाने के लिए अभी भी सात और विधायकों के समर्थन की जरूरत है, इसलिए पार्टी ने अब विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) और कम्युनिस्ट पार्टियों से समर्थन मांगा है.

टीवीके के नेता विजय ने कांग्रेस नेतृत्व से समर्थन का आग्रह किया था, जिसके बाद पार्टी आलाकमान ने तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी को राज्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का निर्देश दिया था. कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कुछ शर्तों के साथ विजय को समर्थन करने के फैसले पर मुहर लगाई गई.

तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके को 108 सीटें हासिल हुई हैं. उसे सरकार बनाने के लिए 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है. बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होगी. कांग्रेस के पांच विधायक निर्वाचित हुए हैं. कांग्रेस अब तक द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा थी.

वैसे तो कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन की सार्वजनिक घोषणा की है, लेकिन अभी यह पता नहीं चला है कि अन्य किस-किसने विजय की पार्टी को समर्थन की पेशकश की है.

विजय ने गवर्नर आर्लेकर से की मुलाकात
आज गर्म राजनीतिक माहौल के बीच, तमिलनाडु के एक्टिंग गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इंडिगो एयरलाइंस की पैसेंजर फ्लाइट से केरल के तिरुवनंतपुरम से चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे. चेन्नई एयरपोर्ट से कार से निकलने के बाद, वह गुइंडी में गवर्नर हाउस गए.

इसके बाद, टीवीके विधायक दल के नेता विजय ने आज दोपहर करीब 3:30 बजे गुइंडी गवर्नर हाउस में तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की. बैठक के दौरान, विजय ने गवर्नर को एक पत्र सौंपा जिसमें उन्होंने अपनी नेतृत्व में सरकार बनाने का आधिकारिक दावा किया.

माना जा रहा है कि गवर्नर को सौंपे पत्र में विजय ने कहा कि उन्हें कुल 113 विधायकों का समर्थन है, जिसमें 108 टीवीके के विधायक और 5 कांग्रेस विधायक शामिल हैं. इस राजनीतिक रूप से अहम बैठक के दौरान, विजय के साथ पार्टी के खास पदाधिकारी थे, जिनमें निर्मल कुमार, अरुणराज और आधव अर्जुन शामिल थे

बता दें कि, विधानसभा चुनाव में द्रमुक ने 59, अन्नाद्रमुक ने 47, कांग्रेस ने पांच, पीएमके ने 4, आईयूएमएल ने दो, भाकपा ने 2, वीसीके ने 2, माकपा ने 2, वहीं भाजपा, डीएमडीके तथा एएमएमके ने एक-एक सीट पर जीत दर्ज की है.

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