इरोड में TVK की रैली : विजय ने DMK पर बोला हमला, कहा-वह एक बुरी ताकत
टीवीके की इरोड रैली में विजय ने कहा- पूर्व मुख्यमंत्री अन्ना, एमजीआर सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं हैं.
Published : December 18, 2025 at 2:59 PM IST
इरोड (तमिलनाडु) : तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के नेता विजय ने डीएमके की आलोचना करते हुए उसे एक बुरी ताकत बताया है. तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) नेता विजय पिछले कुछ महीनों से अपना विधानसभा चुनाव अभियान चला रहे हैं. इसके अनुसार, विजय ने अब तक त्रिची, नागपट्टिनम और करूर जैसी जगहों पर अपना चुनाव अभियान पूरा कर लिया है. इस बीच, गुरुवार को इरोड जिले के विजयमंगलम में हुए एक रैली में विजय ने अपने समर्थकों की खुशी के बीच अपनी स्पीच शुरू की.
इरोड का पीला शहर
कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम हल्दी से शुरू होना चाहिए. हमारी माताएं, बहनें और मौसी पीली साड़ी पहनकर हमारी सलामती की दुआ करती हैं. हमने आज इस पीले शहर इरोड से अपना चुनाव अभियान शुरू किया है. हमारी यात्रा निश्चित रूप से जीत की यात्रा होगी. इरोड की यह धरती इसके लिए एक मजबूत सहारा होगी.
लोग TVK को नहीं छोड़ेंगे
मेरे और तमिलनाडु के लोगों के बीच का रिश्ता आज या कल बना हुआ रिश्ता नहीं है. यह रिश्ता पिछले 30-35 सालों से है. वे मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे. इसी भरोसे के साथ मैं उनके पास आया हूं. वे मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे. मैं आप पर भरोसा करके यहां आया हूं. मैं पूरी ज़िंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा.
कोई भी अन्ना पर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता
पेरियार अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने सौ साल पहले कौमी प्रतिनिधित्व की मांग की थी. वे हमारे वैचारिक नेता हैं. कुछ लोग पूछ सकते हैं कि फिर पूर्व मुख्यमंत्री अन्ना और एमजीआर कौन हैं? हमने पेरियार से आइडियोलॉजी अपनाई. हमने अन्ना और एमजीआर से इलेक्शन का तरीका अपनाया. कोई भी अन्ना और एमजीआर पर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता. वे तमिलनाडु की संपत्ति हैं. किसी को यह दावा करते हुए मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाने चाहिए कि वे सिर्फ उन्हीं के हैं.
इसलिए, हमें उनके बारे में बात करने से कोई नहीं रोक सकता. हम अपने तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं. जब आप कहते हैं कि आप हमें ज़रूरी नहीं समझते, तो आपको हमसे इतना डर क्यों लगता है? हमारी इतनी चिंता क्यों? आपको क्या फर्क पड़ता है कि हम कहां जाते हैं? आप हमसे इतना डरते क्यों हैं? डीएमके एक बुरी ताकत है - टीवीके एक प्योर ताकत है.
एमजीआर और जयललिता ने डीएमके का जमकर विरोध किया और उसी के अनुसार अपनी राजनीति की. मैं अक्सर सोचता था कि वे डीएमके का इतना विरोध क्यों करते हैं. लेकिन अब मुझे इसका कारण समझ में आ गया है. डीएमके एक बुरी ताकत है. इसीलिए दोनों ने आखिर तक डीएमके का विरोध किया. मैं अब वही बात कह रहा हूं जो उन्होंने कही. डीएमके एक बुरी ताकत है. लेकिन टीवीके एक प्योर ताकत है.
DMK को TVK से डर है
डीएमके मुझ पर कई आरोप लगा रही है, कह रही है कि विजय राजनीति के बारे में बात नहीं करते और मंच पर केवल आठ मिनट बोलते हैं. डीएमके, जो दावा करती है कि वह हमें जरूरी नहीं समझती, वह हमारे बारे में क्यों सोच रही है? क्योंकि DMK को TVK से डर लगता है. डीएमके 24 घंटे मेरे बारे में सोचती रहती है.
शिक्षा में तमिलनाडु की विफलता
डीएमके यह गलत प्रचार कर रही है कि तमिलनाडु शिक्षा में आगे है. लेकिन असल में, डीएमके राज में स्टूडेंट्स परेशान हैं. स्कूल छोड़ने की दर बहुत ज़्यादा है. सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं. लेकिन डीएमके सरकार यह सब छिपा रही है. उन्हें तमिलनाडु के लोगों या स्टूडेंट्स की कोई चिंता नहीं है.
कानून और व्यवस्था खराब है
क्या तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था है भी? क्या महिलाएं सुरक्षित रूप से बाहर जा सकती हैं? डीएमके शासन में तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था खत्म हो गई है. लेकिन डीएमके इसे कभी नहीं मानेगी. हम सिर्फ़ खोखले वादे नहीं करेंगे. टीवीके के राज में कानून-व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी. मैं आपको इसका भरोसा दिलाता हूं.
फिल्म के डायलॉग कौन बोल रहा है?
डीएमके मुझ पर स्टेज पर फिल्मी डायलॉग बोलने का आरोप लगाती है. कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री स्टालिन ने डीएमके की एक जनसभा में कहा था, "आप मेरा कैरेक्टर भी नहीं समझ पाएंगे." क्या यह कोई फ़िल्म का डायलॉग है? या यह सिलप्पाथिकरम से ली गई लाइन है? मुख्यमंत्री स्टालिन को यह समझाना चाहिए. मैं तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार से एक बात कहना चाहता हूं. आप दोनों मेरा कैरेक्टर नहीं समझेंगे. चुनाव के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं. मेरे लोग मेरे साथ हैं. अच्छी चीजें होंगी. ऐसा विजय ने कहा.
