'TVK सत्ता में आई तो सबके लिए पक्का घर और हर आंगन में मोटरसाइकिल होगी': कांचीपुरम में विजय का बड़ा वादा

सितंबर में करूर रैली में भगदड़ से मौत के बाद विजय ने पहली बार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित किया.

Vijay election campaign
कांचीपुरम जिले के सुंगुवरछत्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते विजय. (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 23, 2025 at 3:42 PM IST

Updated : November 23, 2025 at 4:42 PM IST

चेन्नई: अभिनेता से नेता बने तमिलगा वेत्री कझगम के प्रमुख विजय ने रविवार को लगभग 2 महीने के ब्रेक के बाद 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान फिर से शुरू किया. सत्तारूढ़ DMK पर निशाना साधते हुए विजय ने कहा कि पार्टी अब अन्ना (सी. एन. अन्नादुरई) को भूल गई है. उन्होंने, डीएमके पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया.

30 मिनट तक भाषण दियाः

TVK लीडर विजय ने आज सुबह कांचीपुरम ज़िले के लोगों से मुलाकात की. सुंगुवरछत्रम के पास जेप्पियार इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी कैंपस में हुई मीटिंग में कांचीपुरम ज़िले से कुल 2,000 लोग आए थे. विजय ने उन्हें करीब 30 मिनट तक एड्रेस किया. उन्होंने बताया कि अगर TVK पावर में आती है तो वह लोगों के लिए क्या प्लान लागू करेगी.

अपने भाषण में विजय ने कहा, "कांचीपुरम वह ज़िला है जहां अरिग्नार अन्ना का जन्म हुआ था. MGR ने अरिग्नार अन्ना को अपनी पार्टी के बैनर तले रखा क्योंकि वह उनके गाइड थे. लेकिन मुझे आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि अन्ना की शुरू की गई पार्टी को अभी जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है. लोग यह अच्छी तरह जानते हैं. पर्सनली, हमें उनसे (DMK) कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर्सनली, वे चाहें तो बुरा बर्ताव कर सकते हैं. लेकिन मैं लोगों को धोखा देकर वोट पाने के ड्रामा को माफ़ नहीं करूंगा."

कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते विजय. (PTI)

विजय के प्लानः

"अगर TVK सत्ता में आई, तो हम सबके लिए पक्के घर बनाएंगे. हर घर में मोटरसाइकिल ज़रूर होगी. हमारा लक्ष्य कार है. इकॉनमी को उसी हिसाब से डेवलप किया जाएगा. हम ऐसी स्थिति बनाएंगे जहां हर किसी के पास कम से कम डिग्री हो. हम यह पक्का करेंगे कि परिवार में एक व्यक्ति की पक्की इनकम हो. हम सरकारी अस्पतालों को भरोसेमंद बनाएंगे. सबसे बढ़कर, हम कानून और व्यवस्था बनाए रखने को प्राथमिकता देंगे."

वंशवाद पर हमलाः

विजय ने DMK पर वंशवाद की राजनीति को लेकर उस पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला किया. विजय ने DMK का मज़ाक उड़ाया और उस पर दिखावा करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि TVK ने DMK की तरह NEET खत्म करने के "खोखले दावे" नहीं किए, बल्कि उसने शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची से राज्य सूची में शिफ्ट करने की मांग की.

कांचीपुरम जिले के सुंगुवरछत्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते विजय. (PTI)

रैली से क्यों दूर थेः

दरअसल, 27 सितंबर को करूर में विजय की रैली के दौरान भगदड़ हुई थी. इस हादसे में 41 लोगों की जान चली गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ की घटना की सीबीआई जांच का आदेश दिया है. सीबीआई जांच की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति करेगी. उसके बाद, यह पहली बार है जब विजय ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित किया.

