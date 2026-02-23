ETV Bharat / bharat

एमके स्टालिन के असली दोस्त ‘रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार’ हैं: विजय

टीवीके विजय ने कहा कि मुख्यमंत्री स्टालिन के सच्चे दोस्त वे लोग हैं जो रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक लाभ में लिप्त हैं.

TVK leader Vijay speaking at a meeting in Vellore
टीवीके नेता विजय ने वेल्लोर की बैठक में भाषण देते हुए (ETV Bharat)
वेल्लोर (तमिलनाडु) : तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के अध्यक्ष एम के स्टालिन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके असली दोस्त रिश्वत, भ्रष्टाचार और राजनीतिक लाभ साधने की चाह हैं.

विजय ने अपना भाषण एक छोटी कहानी से शुरू करते हुए कहा, "एक जंगली बैल एक शहर के चौराहे पर खड़ा है. कोई भी उस बैल के पास नहीं जा सकता था जो व्यस्त सड़क के बीच में खड़ा था. उस शहर में कुछ ही लोग उस बैल को काबू सकते थे. लेकिन वे शहर में नहीं थे. उन लोगों के साथ मौजूद कुछ बुजुर्ग बैल को काबू में करने गए, और सोचने लगे, 'क्या यह ऐसी चीज है जो हमारे पास नहीं है?'"

लेकिन वे उसके करीब भी नहीं जा सके. फिर एक लड़के को उन्होंने एंट्री दी. वह उसके पास गया. वहीं जब ​​बैल गुस्से में पास आया, तो उसने घास का बंडल उठाया और उसे फैला दिया. बैल उसे लेकर शांति से चला गया. फिर एक बुज़ुर्ग ने लड़के से पूछा कि बैल शांति से कैसे चला गया. लड़के ने जवाब दिया कि बैल भूखा था; लेकिन वह गुस्से में नहीं था. तमिलनाडु का राजनीतिक अखाड़ा इस कहानी में बैल है, लोग वह बूढ़ा आदमी है जिसने लड़के से पूछा कि उसका मतलब मुझसे नहीं बल्कि हमारी टीवीके पार्टी से हैय जब विजय ने कहानी खत्म की तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा.

करूर की घटना के बारे में बात करते हुए विजय ने कहा, “तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने हाल ही में कहा था, ‘हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हर कोई हमारा दोस्त है.’

उन्होंने कहा, “अगर हम आपके दोस्त हैं, तो आपने करूर की घटना के लिए मुझे क्यों दोषी ठहराया? क्या आपके पास ज़मीर है? अगर आप किसी बैठक के लिए अनुमति मांगते भी हैं, तो आपको नहीं दी जाती, जिनके पास रिश्वत, भ्रष्टाचार और राजनीतिक फ़ायदा है, वे आपके असली दोस्त हैं.”

विजय ने मुख्यमंत्री पर लोगों से झूठे वादे करने का आरोप लगाया और सत्तारूढ़ दल के इस दावे को खारिज करने की कोशिश की कि उसने राज्य को ‘सुपरस्टार राज्य’ के रूप में विकसित किया है.

विजय ने यहां पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि के कामराज, सी एन अन्नादुरई और एम जी रामचंद्रन जैसे दिग्गज नेताओं के समय में तमिलनाडु ‘‘बहुत शानदार राज्य’’ था. उन्होंने द्रमुक सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राज्य को ‘सुपर-स्टैंडअप कॉमेडियन’ द्वारा चलाया जाने वाला राज्य बना दिया गया है.

टीवीके प्रमुख ने दावा किया कि तमिलनाडु का मतलब विजय है और वह पूरे तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करते हैं.

