एमके स्टालिन के असली दोस्त ‘रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार’ हैं: विजय

वेल्लोर (तमिलनाडु) : तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के अध्यक्ष एम के स्टालिन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके असली दोस्त रिश्वत, भ्रष्टाचार और राजनीतिक लाभ साधने की चाह हैं.

विजय ने अपना भाषण एक छोटी कहानी से शुरू करते हुए कहा, "एक जंगली बैल एक शहर के चौराहे पर खड़ा है. कोई भी उस बैल के पास नहीं जा सकता था जो व्यस्त सड़क के बीच में खड़ा था. उस शहर में कुछ ही लोग उस बैल को काबू सकते थे. लेकिन वे शहर में नहीं थे. उन लोगों के साथ मौजूद कुछ बुजुर्ग बैल को काबू में करने गए, और सोचने लगे, 'क्या यह ऐसी चीज है जो हमारे पास नहीं है?'"

लेकिन वे उसके करीब भी नहीं जा सके. फिर एक लड़के को उन्होंने एंट्री दी. वह उसके पास गया. वहीं जब ​​बैल गुस्से में पास आया, तो उसने घास का बंडल उठाया और उसे फैला दिया. बैल उसे लेकर शांति से चला गया. फिर एक बुज़ुर्ग ने लड़के से पूछा कि बैल शांति से कैसे चला गया. लड़के ने जवाब दिया कि बैल भूखा था; लेकिन वह गुस्से में नहीं था. तमिलनाडु का राजनीतिक अखाड़ा इस कहानी में बैल है, लोग वह बूढ़ा आदमी है जिसने लड़के से पूछा कि उसका मतलब मुझसे नहीं बल्कि हमारी टीवीके पार्टी से हैय जब विजय ने कहानी खत्म की तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा.

करूर की घटना के बारे में बात करते हुए विजय ने कहा, “तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने हाल ही में कहा था, ‘हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हर कोई हमारा दोस्त है.’

उन्होंने कहा, “अगर हम आपके दोस्त हैं, तो आपने करूर की घटना के लिए मुझे क्यों दोषी ठहराया? क्या आपके पास ज़मीर है? अगर आप किसी बैठक के लिए अनुमति मांगते भी हैं, तो आपको नहीं दी जाती, जिनके पास रिश्वत, भ्रष्टाचार और राजनीतिक फ़ायदा है, वे आपके असली दोस्त हैं.”