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तमिलनाडु में सरकार बनाने की कवायद शुरू, टीवीके नेता विजय ने राज्यपाल को लिखा पत्र

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के प्रमुख विजय ने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है.

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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके प्रमुख विजय के जीतने पर उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया गया (ETV Bharat Tamil Nadu Desk)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 5, 2026 at 12:18 PM IST

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चेन्नई: सबसे बड़ी पार्टी टीवीके के नेता विजय ने तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को एक लेटर भेजकर सरकार बनाने की इजाजत मांगी है. 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में टीवीके को 34.92 फीसदी वोट मिले और 108 सीटें जीती. सत्तारूढ़ पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) को 24.19 प्रतिशत वोट मिले और 59 सीटें जीती. इसलिए डीएमके अब विपक्ष पार्टी बन गई है.

ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) जिसने विपक्ष के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ा था उसे 21.21 फीसदी वोट मिले और 47 सीटें जीती. इस नतीजे ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) को विधानसभा में तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया.

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) गठबंधन के हिस्से के तौर पर चुनाव लड़ने वाली पार्टियों में से कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें जीती, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) (CPIM), और वीसीके ने 2-2 सीटें जीती और देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कज़गम (DMDK) ने 1 सीट हासिल की.

ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के नेतृत्व वाले गठबंधन में पट्टाली मक्कल काची (PMK) ने 4 सीटें जीती जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) और अम्मा मक्कल मुनेत्र कजगम (AMMK) ने 1-1 सीट जीती. तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन तमिझागा वेत्री कजगम (TVK) को सिर्फ 108 सीटें मिली है.

इसके अलावा क्योंकि विजय दो चुनाव क्षेत्रों पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट में जीते हैं, इसलिए पार्टी को एक सीट का नुकसान हो सकता है, जिससे तमिझागा वेत्री कझगम की कुल सीटों की संख्या घटकर 107 हो जाएगी. इसलिए, सरकार बनाने के लिए जरूरी 11 सीटों की कमी के साथ अब सवाल यह उठता है कि विजय इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे.

ऐसे हालात में तमिझागा वेत्री कजगम (TVK) नेता विजय ने तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को एक ईमेल भेजा है, जिसमें रिक्वेस्ट की गई है कि सबसे बड़ी पार्टी तमिझागा वेत्री कजगम (TVK) को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए. इसके अलावा, उन्होंने पत्र में कहा है कि वह दो हफ़्ते के अंदर अपनी बहुमत साबित करेंगे.

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