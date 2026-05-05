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तमिलनाडु में सरकार बनाने की कवायद शुरू, टीवीके नेता विजय ने राज्यपाल को लिखा पत्र

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके प्रमुख विजय के जीतने पर उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया गया ( ETV Bharat Tamil Nadu Desk )

चेन्नई: सबसे बड़ी पार्टी टीवीके के नेता विजय ने तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को एक लेटर भेजकर सरकार बनाने की इजाजत मांगी है. 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में टीवीके को 34.92 फीसदी वोट मिले और 108 सीटें जीती. सत्तारूढ़ पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) को 24.19 प्रतिशत वोट मिले और 59 सीटें जीती. इसलिए डीएमके अब विपक्ष पार्टी बन गई है. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) जिसने विपक्ष के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ा था उसे 21.21 फीसदी वोट मिले और 47 सीटें जीती. इस नतीजे ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) को विधानसभा में तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) गठबंधन के हिस्से के तौर पर चुनाव लड़ने वाली पार्टियों में से कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें जीती, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) (CPIM), और वीसीके ने 2-2 सीटें जीती और देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कज़गम (DMDK) ने 1 सीट हासिल की.