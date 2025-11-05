TVK नेता विजय ने सीएम स्टालिन पर साधा निशाना, जानें क्या कहा?
तमिलगा वेत्री कझगम नेता विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर संकीर्ण सोच रखने का आरोप लगाया है.
Published : November 5, 2025 at 7:40 PM IST
चेन्नई: तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की विशेष आम बैठक बुधवार को चेंगलपट्टू जिले के मामल्लापुरम के पास एक निजी होटल में आयोजित की गई. बैठक में टीवीके नेता विजय ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर राजनीति से प्रेरित, अक्षम और संकीर्ण सोच रखने का आरोप लगाया है.
बैठक में बोलते हुए टीवीके नेता विजय ने कहा, "हम इतने लंबे समय से अकथनीय पीड़ा और कष्ट झेल रहे हैं. ऐसे माहौल में अपनों के मन की बात सुनना हमारा कर्तव्य है. इसीलिए हम इतने लंबे समय तक चुप रहे."
उन्होंने कहा कि इस शांत समय में हमारे चारों ओर शातिर राजनीतिक जाल और निरर्थक बदनामी बुनी और फैलाई गई. हम कानून और सच्चाई की मदद से इन सबका सफाया कर देंगे, लेकिन उससे पहले, मुझे लगता है कि हमें तमिलनाडु विधानसभा में अपने खिलाफ दिए गए भाषण का सभ्य जवाब देना चाहिए.
मुख्यमंत्री स्टालिन पर निशाना साधा
मुख्यमंत्री स्टालिन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री जो हमारे खिलाफ तरह-तरह की बदनामी दर्ज करके केवल नाम के लिए अपनी उदारता का बखान करता है, क्या तमिलनाडु के लोगों को यह एहसास नहीं होगा कि तमिलनाडु विधानसभा में उनके भाषणों ने कितनी क्रूरता फैलाई है और वे किस तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं?
'हमारे ऊपर लगाई पाबंदियां'
टीवीके नेता ने कहा,"भारत के किसी भी अन्य राजनीतिक दल के नेता की तुलना में हमारे ऊपर अधिक प्रतिबंध लगाए गए. चुनाव प्रचार के दौरान हमें केवल बस के अंदर रहने की अनुमति थी, हम लोगों को हाथ हिलाने की इजाजत नहीं थी, हमें बस में चढ़ने की इजाजत नहीं थी, और कई तरह की पाबंदियां थीं."
उन्होंने कहा, "मैं संकीर्ण सोच वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जिन्होंने हम पर इतनी राजनीतिक द्वेषता और बेईमानी का आरोप लगाया है .
करूर घटना का किया जिक्र
करूर की घटना के बाद आनन-फानन में एक सिंगल पर्सन आयोग का गठन किया गया और सारे आला सरकारी अधिकारी और पुलिस अधिकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा हो गए. ये सब क्यों हो रहा है?क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भूल गए हैं कि पूरे तमिलनाडु की जनता ने ऐसे ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं?
बता दें कि 27 सितंबर को विजय द्वारा संबोधित पार्टी की करूर रैली में हुई भगदड़ के एक महीने से भी ज्यादा समय बाद हुई इस बैठक में सदस्यों ने इस घटना में मारे गए 41 लोगों के लिए दो मिनट का मौन रखा. इस बैठक में अभिनेता-राजनेता विजय को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के गठबंधन पर फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया. साथ ही उन्हें पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया गया.
