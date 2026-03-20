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तमिलनाडु में राजनीतिक हलचल तेज! अभिनेता से नेता बने विजय अचानक मुंबई के लिए हुए रवाना

चेन्नईः साउथ फिल्मों के सुपरस्टार और TVK पार्टी के अध्यक्ष विजय को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. अभिनेता विजय अचानक चेन्नई से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं. शाम करीब 7:10 बजे वे अपनी कार से चेन्नई एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल पहुंचे. वहां जरूरी सुरक्षा जांच के बाद, वे रात 7:24 बजे निजी विमान से मुंबई के लिए उड़ गए. उनके इस अचानक दौरे ने तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है.

बता दें कि आज सुबह से ही चर्चा थी कि विजय एक प्राइवेट जेट से मुंबई जा सकते हैं. आमतौर पर विजय के साथ उनकी पार्टी (TVK) के बड़े नेता जैसे आधव अर्जुना या निर्मल कुमार सफर करते हैं, लेकिन इस बार वे बिल्कुल अकेले गए हैं. उनके साथ कोई भी पार्टी सदस्य मौजूद नहीं था.

मुंबई जाने की वजह क्या है?

विजय के इस अचानक दौरे को लेकर दो तरह की बातें सामने आ रही हैं. पहली, फिल्म से जुड़ी है. कुछ लोगों का मानना है कि वे अपनी आने वाली फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट के काम से मुंबई गए हैं. दूसरी, वहीं कुछ सूत्रों का कहना है कि वे मुंबई में अपने किसी करीबी दोस्त के पारिवारिक समारोह में शामिल होने गए हैं. कहा जा रहा है कि विजय कल शाम तक चेन्नई वापस लौट आएंगे.

फिल्म 'जन नायकन' की मुश्किल