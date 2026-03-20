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तमिलनाडु में राजनीतिक हलचल तेज! अभिनेता से नेता बने विजय अचानक मुंबई के लिए हुए रवाना

विजय के अचानक दौरे को लेकर दो तरह की बातें सामने आ रही हैं. पहली, फिल्म से जुड़ी है तो दूसरी पारिवारिक कही जा रही.

Actor Vijay Mumbai Visit
चेन्नई एयरपोर्ट पर TVK नेता और एक्टर विजय. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 20, 2026 at 10:29 PM IST

3 Min Read
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चेन्नईः साउथ फिल्मों के सुपरस्टार और TVK पार्टी के अध्यक्ष विजय को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. अभिनेता विजय अचानक चेन्नई से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं. शाम करीब 7:10 बजे वे अपनी कार से चेन्नई एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल पहुंचे. वहां जरूरी सुरक्षा जांच के बाद, वे रात 7:24 बजे निजी विमान से मुंबई के लिए उड़ गए. उनके इस अचानक दौरे ने तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है.

बता दें कि आज सुबह से ही चर्चा थी कि विजय एक प्राइवेट जेट से मुंबई जा सकते हैं. आमतौर पर विजय के साथ उनकी पार्टी (TVK) के बड़े नेता जैसे आधव अर्जुना या निर्मल कुमार सफर करते हैं, लेकिन इस बार वे बिल्कुल अकेले गए हैं. उनके साथ कोई भी पार्टी सदस्य मौजूद नहीं था.

मुंबई जाने की वजह क्या है?

विजय के इस अचानक दौरे को लेकर दो तरह की बातें सामने आ रही हैं. पहली, फिल्म से जुड़ी है. कुछ लोगों का मानना है कि वे अपनी आने वाली फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट के काम से मुंबई गए हैं. दूसरी, वहीं कुछ सूत्रों का कहना है कि वे मुंबई में अपने किसी करीबी दोस्त के पारिवारिक समारोह में शामिल होने गए हैं. कहा जा रहा है कि विजय कल शाम तक चेन्नई वापस लौट आएंगे.

फिल्म 'जन नायकन' की मुश्किल

विजय की तमिल फिल्म 'जन नायकन' सेंसर बोर्ड के साथ चल रहे लंबे और उलझे हुए विवाद में फंस गई है. इससे फिल्म निर्माता काफी चिंतित हैं और फैंस को भी निराशा हाथ लगी है. यह फिल्म पोंगल के मौके पर 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभी भी इसे सेंसर बोर्ड (CBFC) से हरी झंडी मिलने का इंतजार है.

राजनीतिक गठबंधन पर बड़ा बयान

विजय ने अपनी पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) और एनडीए (NDA) के बीच गठबंधन की तमाम अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी. चेन्नई के पास महाबलीपुरम में 18 मार्च को आयोजित एक इफ्तार पार्टी को संबोधित करते हुए विजय ने कहा कि TVK अपने धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर अडिग है और किसी भी राजनीतिक मोर्चे के साथ हाथ मिलाने का उसका कोई इरादा नहीं है.

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