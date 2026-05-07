ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु : टीवीके विजय की सुरक्षा काफिले के वाहन पुलिस ने वापस लिए

टीवीके प्रमुख विजय को प्रदान किए गए सुरक्षा काफिले को वापस लिया गया. ( ETV Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु पुलिस ने तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) नेता विजय की सुरक्षा के लिए पहले दी गई काफिले की गाड़ियों को वापस ले लिया है. 23 अप्रैल को हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना 4 मई को बड़े ड्रामा के बीच हुई. चुनाव में, नई बनी टीवीके सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर दोनों बड़ी द्रविड़ पार्टियों से ज़्यादा मजबूत होकर उभरी.

नतीजों की घोषणा के बाद, विजय और उनके घर के आसपास पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई. साथ ही उसी रात, मुख्यमंत्री को आमतौर पर मिलने वाली काफिले की गाड़ियां भी कथित तौर पर उन्हें दी गईं.

पिछले तीन दिनों से विजय काफिले की सुरक्षा के साथ अलग-अलग जगहों पर घूम रहे थे. मंगलवार (6 मई) को राजभवन जाने के बाद, वह पट्टिनपक्कम में अपने पार्टी ऑफिस में रुके और आगे के कदम के बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सलाह-मशविरा करते रहे, क्योंकि टीवीके बिना विधायी बहुमत साबित किए ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी.

बहरहाल विजय की सुरक्षा के लिए तैनात काफिले की गाड़ियों को अब हटा लिया गया है.

सभी गाड़ियों को वापस आरए पुरम में तमिलनाडु पुलिस के सुरक्षा ब्रांच ऑफिस ले जाया गया. काफिले की गाड़ियों के जाने के थोड़ी देर बाद, बताया गया कि विजय अकेले कार से नीलांगराई में अपने घर चले गए. इस बात पर सवाल उठाए गए कि विजय को दिया गया सुरक्षा काफिला क्यों वापस ले लिया गया.