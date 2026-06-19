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तमिलनाडु में TVK सरकार का बड़ा फैसला, पिछली DMK सरकार से मंजूर प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी रद्द की

तमिलनाडु सीएम जोसफ (फाइल फोटो) ( ANI )

चेन्नई: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) सरकार ने पिछली डीएमके सरकार से मंजूर 2000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी रद्द कर दिया है. वहीं, अरप्पोर इयक्कम ने पल्लीकरनई दलदली जमीन में मल्टी-स्टोरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पिछली डीएमके सरकार के दौरान दी गई पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने का स्वागत किया है. आमतौर पर, दलदली जमीन को वन विभाग का संरक्षित क्षेत्र माना जाता है, और चेन्नई के पेरुंबक्कम के पास मौजूद पल्लीकरनई दलदली जमीन में पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी चिंताओं के कारण किसी भी निर्माण गतिविधि की इजाजत नहीं है. हालांकि, पिछली डीएमके सरकार के दौरान, एक प्राइवेट डेवलपर, ब्रिगेड ग्रुप ने इस जमीन पर (जो पेरुंबक्कम में तय रामसर वेटलैंड साइट का हिस्सा है) लगभग 2,000 करोड़ रुपये की कीमत का 1,250 यूनिट वाला एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी ली थी. राज्य स्तर पर पर्यावरण प्रभाव आकलन अथॉरिटी (SEIAA) ने अब उस पर्यावरण मंजूरी को पूरी तरह से रद्द कर दिया है. यह कदम इस आधार पर लिया गया था कि डेवलपर ने तमिलनाडु वेटलैंड अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लिए बिना निर्माण शुरू करके अनुमति की शर्त तोड़ी थी. अरापोर इयक्कम ने लगातार तमिलनाडु सरकार पर दबाव डाला था, यह तर्क देते हुए कि दलदली जमीन पर ऐसे आवासीय निर्माण के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह पारिस्थितिकी रूप से हानिकारक है.