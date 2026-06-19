तमिलनाडु में TVK सरकार का बड़ा फैसला, पिछली DMK सरकार से मंजूर प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी रद्द की
अरप्पोर इयक्कम ने आवासीय निर्माण परियोजना के लिए दी गई मंजूरी को रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है.
Published : June 19, 2026 at 7:02 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) सरकार ने पिछली डीएमके सरकार से मंजूर 2000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी रद्द कर दिया है. वहीं, अरप्पोर इयक्कम ने पल्लीकरनई दलदली जमीन में मल्टी-स्टोरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पिछली डीएमके सरकार के दौरान दी गई पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने का स्वागत किया है.
आमतौर पर, दलदली जमीन को वन विभाग का संरक्षित क्षेत्र माना जाता है, और चेन्नई के पेरुंबक्कम के पास मौजूद पल्लीकरनई दलदली जमीन में पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी चिंताओं के कारण किसी भी निर्माण गतिविधि की इजाजत नहीं है.
हालांकि, पिछली डीएमके सरकार के दौरान, एक प्राइवेट डेवलपर, ब्रिगेड ग्रुप ने इस जमीन पर (जो पेरुंबक्कम में तय रामसर वेटलैंड साइट का हिस्सा है) लगभग 2,000 करोड़ रुपये की कीमत का 1,250 यूनिट वाला एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी ली थी.
राज्य स्तर पर पर्यावरण प्रभाव आकलन अथॉरिटी (SEIAA) ने अब उस पर्यावरण मंजूरी को पूरी तरह से रद्द कर दिया है. यह कदम इस आधार पर लिया गया था कि डेवलपर ने तमिलनाडु वेटलैंड अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लिए बिना निर्माण शुरू करके अनुमति की शर्त तोड़ी थी.
अरापोर इयक्कम ने लगातार तमिलनाडु सरकार पर दबाव डाला था, यह तर्क देते हुए कि दलदली जमीन पर ऐसे आवासीय निर्माण के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह पारिस्थितिकी रूप से हानिकारक है.
संगठन ने आवासीय निर्माण परियोजना के लिए दी गई मंजूरी को रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है. इस मामले पर एक बयान में, अरप्पोर इयक्कम ने कहा, "पल्लीकरनई दलदली जमीन में एक बहुमंजिला रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ब्रिगेड ग्रुप को दी गई पर्यावरण मंजूरी रद्द कर दी गई है. उन्होंने कहा, हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं. हम तमिलनाडु पर्यावरण विभाग से गुजारिश करते हैं कि ब्रिगेड ग्रुप की नई पर्यावरण मंजूरी मांगने वाली किसी भी भविष्य की आवेदन पर विचार भी न किया जाए.
सरकार को तमिलनाडु में वेटलैंड्स की पहचान करने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए. पहचाने गए वेटलैंड्स को वेटलैंड्स (कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट) रूल्स, 2017 के रूल 7 के अनुसार औपचारिक रूप से सूचित किया जाना चाहिए. रामसर वेटलैंड्स के रूप में नामित 20 साइटों सहित सभी नोटिफाइड वेटलैंड्स के लिए 'एकीकृत प्रबंधन योजना' तैयार किए जाने चाहिए.
जब तक सभी रामसर साइटों के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना तैयार नहीं हो जाते, तब तक सरकार को अधिसूचित आर्द्रभूमि (नोटिफाइड वेटलैंड्स) या उनके 'जोन ऑफ इन्फ़्लुएंस' एरिया, जिसमें उनके जलग्रहण क्षेत्र भी शामिल हैं, के अंदर नए निर्माण परियोजना के लिए कोई अनुमति नहीं देनी चाहिए."
ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट से सीएम विजय को राहत! विश्वास मत में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों वाली याचिका खारिज