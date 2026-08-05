सीएम विजय का बड़ा ऐलान: महिलाओं को मिलेगा सोने का सिक्का और सिल्क की साड़ी
टीवीके सरकार का पहला बजट पेश किया गया. इसमें महिलाओं का विशेष ख्याल रखा गया है.
Published : August 5, 2026 at 11:40 AM IST
चेन्नई: तमिलनाडु की टीवीके (TVK) सरकार आज बुधवार 5 अगस्त को अपना पहला बजट 2026 पेश कर रही है. जानकारी के मुताबिक सरकार के वित्त मंत्री डॉ. एन. मैरी विल्सन ने पहला बजट पेश किया. टीवीके सरकार ने इस बजट में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है.
उन्होंने तमिलनाडु सरकार का बजट 2026 पेश करते हुए कहा कि पूरे राज्य में 10 ओलंपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए 5.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसका मकसद ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना और तमिलनाडु को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंचाना है. वहीं, सरकार ब्रदर्स गिफ्ट स्कीम के तहत 812 करोड़ रुपये देने की घोषणा की. जिसमे शादी के मौके पर महिलाओं को 8 ग्राम का सोने का सिक्का और सिल्क की साड़ी दी जाएगी.
Tamil Nadu Finance Minister Dr. N. Marie Wilson presents maiden Budget, says, "An allocation of Rs 5.50 crores has been made to establish 10 Olympic Centres of Excellence across the state, with the aim of winning Olympic gold medals and elevating Tamil Nadu to the highest level… https://t.co/GBYC3nIk67— ANI (@ANI) August 5, 2026
बता दें, सीएम विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के घोषणापत्र में महिलाओं को सौगात देने की घोषणा की थी. अब बजट में इसका ऐलान कर दिया गया है. वहीं, सीएम विजय ने फायनेंस मिनिस्टर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने टेंडर में कुछ दलों और लोगों को मिलने वाला कमीशन बंद कर दिया है. एन. मैरी विल्सन ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बार टीवीके सरकार ने पहली बार हज जाने वाले हाजियों के लिए सब्सिडी 25 हजार से बढ़ाकर 35 हजार की जाएगी.
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