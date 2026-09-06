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चेन्नई में TVK कार्यकर्ता की हत्या, पांच आरोपी गिरफ्तार

चेन्नई: शहर के बेसेंट नगर के वन्नादुरई इलाके में शनिवार को 6 से ज्यादा लोगों ने TVK के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी. मृतक की पहचान कन्नन (उम्र 46) के रूप में हुई है, जो चेन्नई के बेसेंट नगर में शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वन्नदुरई इलाके के रहने वाले थे. पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है.

रूलिंग पार्टी TVK के एग्जीक्यूटिव की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. कन्नन की हत्या का CCTV फुटेज भी सामने आया है. जिसमें दिख रहा है कि हत्यारों को देखने के बाद कन्नन ने वहां से भागने की कोशिश की. लेकिन आरोपियों ने उनका पीछा किया और धक्का देकर नीचे गिरा देता है और फिर मार डाला है.

कन्नन रियल एस्टेट का बिजनेस करते थे. वह AIADMK के 174वें साउथ सर्कल के सचिव थे, लेकिन दो महीने पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी और मुख्यमंत्री विजय की पार्टी तमिझगा वेत्री कझगम (TVK) में शामिल हो गए थे.

बताया गया है कि कुछ अज्ञात लोगों ने कन्नन को निशाना बनाया, जो शनिवार रात (5 सितंबर) खाना खाने बाहर गए थे. वह रामासामी एवेन्यू में अपने पार्टी ऑफिस पर थे. इस दौरान कुछ मोटरसाइकिलों पर हेलमेट पहने 6 से अधिक लोग आए और ऑफिस के गेट के सामने धारदार हथियारों से उन पर हमला किया और वहां से भाग गए. कन्नन की मौके पर ही मौत हो गई.

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कन्नन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चेन्नई के रोयापेट्टा सरकारी अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने कहा कि कन्नन के शव का पोस्टमार्टम सोमवार (7 सितंबर) को जाएगा.

इसके बाद, अड्यार पुलिस जिला के डिप्टी कमिश्नर कार्तिकेयन और शास्त्री नगर पुलिस इंस्पेक्टर रोहिणी ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच की.