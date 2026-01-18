ETV Bharat / bharat

करूर भगदड़: TVK चीफ विजय प्राइवेट प्लेन से दिल्ली पहुंचे, CBI के सामने दोबारा पेश होंगे

करूर भगदड़ मामले में सीबीआई ने 12 जनवरी को अभिनेता विजय से छह घंटे तक पूछताछ की थी.

TVK चीफ विजय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 18, 2026 at 8:52 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के नेता विजय रविवार शाम को एक प्राइवेट जेट से दिल्ली पहुंचे. रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई ने करूर भगदड़ मामले में पूछताछ के लिए फिर से अभिनेता विजय को तलब किया है. विजय रात दिल्ली में रुकेंगे और सोमवार सुबह CBI ऑफिस में पेश होंगे.

CBI ने पिछले हफ्ते TVK के संस्थापक विजय को अपने समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया था. इसके मुताबिक, विजय 12 जनवरी को सीबीआई के समक्ष पेश हुए और उनसे छह घंटे तक पूछताछ की गई थी. दो सप्ताह पहले, CBI अधिकारियों ने इस घटना की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए TVK के नेताओं- एन. आनंद और अधव अर्जुन को भी दिल्ली बुलाया था.

रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई अधिकारियों ने विजय को अगले दिन भी पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन उस समय विजय ने सीबीआई अधिकारियों से किसी और दिन पूछताछ के लिए बुलाने का अनुरोध किया, क्योंकि पोंगल त्योहार की वजह से उनका कोई कार्यक्रम था.

12 जनवरी को पूछताछ के बाद, विजय ने दिल्ली के एक प्राइवेट होटल में केस के बारे में कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली और फिर 13 जनवरी की दोपहर को दिल्ली से चेन्नई लौट आए.

TVK के पदाधिकारी निर्मल कुमार ने 13 जनवरी को कहा था कि अगर CBI समन जारी करती है तो विजय दोबारा पेश होंगे. इसके बाद, 13 जनवरी की शाम को खबर आई कि CBI अधिकारियों ने विजय को फिर से समन जारी किया है, जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, समन में कहा गया है कि उन्हें इस महीने की 19 तारीख को सुबह 11 बजे दिल्ली में CBI ऑफिस में पेश होना है. हालांकि, तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. हालांकि, विजय रविवार शाम को एक प्राइवेट प्लेन से चेन्नई से दिल्ली के लिए रवाना हो गए.

विजय के कार्यक्रम में भगदड़ से 41 लोगों की हुई थी मौत
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले विजय राज्य में प्रचार अभियान कर रहे थे. पिछले साल 27 सितंबर को करूर जिले में विजय के चुनावी कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई, जिससे महिलाओं और बच्चों समेत 41 लोगों की मौत हो गई थी.

शुरुआत में तमिलनाडु पुलिस इस घटना की जांच कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CBI इस घटना की जांच कर रही है.

