ETV Bharat / bharat

करूर भगदड़: TVK चीफ विजय प्राइवेट प्लेन से दिल्ली पहुंचे, CBI के सामने दोबारा पेश होंगे

TVK चीफ विजय ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के नेता विजय रविवार शाम को एक प्राइवेट जेट से दिल्ली पहुंचे. रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई ने करूर भगदड़ मामले में पूछताछ के लिए फिर से अभिनेता विजय को तलब किया है. विजय रात दिल्ली में रुकेंगे और सोमवार सुबह CBI ऑफिस में पेश होंगे. CBI ने पिछले हफ्ते TVK के संस्थापक विजय को अपने समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया था. इसके मुताबिक, विजय 12 जनवरी को सीबीआई के समक्ष पेश हुए और उनसे छह घंटे तक पूछताछ की गई थी. दो सप्ताह पहले, CBI अधिकारियों ने इस घटना की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए TVK के नेताओं- एन. आनंद और अधव अर्जुन को भी दिल्ली बुलाया था. रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई अधिकारियों ने विजय को अगले दिन भी पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन उस समय विजय ने सीबीआई अधिकारियों से किसी और दिन पूछताछ के लिए बुलाने का अनुरोध किया, क्योंकि पोंगल त्योहार की वजह से उनका कोई कार्यक्रम था. 12 जनवरी को पूछताछ के बाद, विजय ने दिल्ली के एक प्राइवेट होटल में केस के बारे में कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली और फिर 13 जनवरी की दोपहर को दिल्ली से चेन्नई लौट आए.