तमिलनाडु: विजय ने मुरुगन मंदिर में 'शत्रु संहार यज्ञ' किया
विजय देर रात मुरुगन मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की. इस दौरान विशेष अनुष्ठान किया जिसे पारंपरिक रूप से दुश्मनों को हराने के लिए माना जाता है.
Published : April 28, 2026 at 2:31 PM IST
थूथुकुडी: तमिलनाडु वेट्टरी कजगम (TVK) के प्रेसिडेंट विजय आज सुबह तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर पहुंचे और भगवान की पूजा की. इसके बाद उन्होंने 'शत्रु संहार यज्ञ' नाम का एक विशेष अनुष्ठान भी किया. एक ऐसा विशेष अनुष्ठान जिसे पारंपरिक रूप से दुश्मनों को हराने के लिए माना जाता है.
थूथुकुडी जिले में स्थित तिरुचेंदूर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर भगवान मुरुगन के छह पवित्र निवासों (अरुपदाई वीडू) में से दूसरा है. एक बहुत मशहूर तीर्थस्थल के तौर पर मशहूर इस मंदिर में आम तौर पर रोज भारी संख्या में भक्त आते हैं. त्योहारों और पब्लिक छुट्टियों पर हजारों भक्त मंदिर में पूजा करने और भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं.
इस बीच अभिनेता और टीवीके अध्यक्ष विजय बीती रात तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर का दौरा किया. इसके बाद उन्होंने मंदिर की गुफा में शत्रु संहार यज्ञ किया (गुहाई सन्निधि) .पारंपरिक मान्यता के अनुसार शत्रु संहार यज्ञ करने से दुश्मनों की हार होती है.
इसी परंपरा को निभाते हुए टीवीके प्रेसिडेंट विजय ने यह खास अनुष्ठान किया. शत्रु संहार यज्ञ करने के कई कारण हैं, जिनमें दुश्मनों और बुरी ताकतों को खत्म करना, कानूनी झगड़ों को सुलझाना और बीमारियों से छुटकारा पाना शामिल है. इसके अलावा इस अनुष्ठान को सफलता, मानसिक मजबूती और हिम्मत पाने के तरीके के तौर पर भी माना जाता है.
अनुष्ठान खत्म होने पर विजय मुख्य देवता भगवान सुब्रमण्यम के पवित्र स्थान के सामने जमीन पर बैठे और पूजा-अर्चना की. इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में मौजूद बाकी सभी मंदिरों में जाकर पूजा-अर्चना की. इनमें भगवान षणमुगन, देवी वल्ली और देवनाई, भगवान दक्षिणामूर्ति, भगवान पेरुमल और भगवान सूरसम्हार मूर्ति के मंदिर भी शामिल थे.
इससे पहले बीती रात (28 अप्रैल) 1:00 बजे एक प्राइवेट हवाई जहाज से मदुरै एयरपोर्ट पहुँचने के बाद विजय कार से तिरुचेंदूर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर पहुँचे. पारंपरिक सिल्क धोती और शर्ट पहने विजय का उनके फैंस और सपोर्टर्स ने जोरदार स्वागत किया.
त्रिपुरसुंदरी की तरफ से उनका पारंपरिक 'पूर्ण कुंभ' स्वागत किया गया. इसके बाद हाथ में 'वेल' (दिव्य भाला) लेकर वह भगवान मुरुगन की पूजा करने के लिए आगे बढ़े. विजय के आने की उम्मीद में थूथुकुडी जिला पुलिस ने मंदिर परिसर के सामने कड़े सुरक्षा उपाय किए थे. अपनी पूजा पूरी करने के बाद विजय ने आम लोगों के साथ सेल्फी ली. इस दौरान कुछ लोगों ने अपनी खुशी दिखाने के लिए उन पर फूल बरसाए. आखिर में जमा भीड़ की तरफ हाथ हिलाते हुए, विजय कार्यक्रम स्थल से चले गए.