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तमिलनाडु: विजय ने मुरुगन मंदिर में 'शत्रु संहार यज्ञ' किया

तमिलनाडु के तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर में विजय ने 'शत्रु संहार यज्ञ' किया ( ETV Bharat )