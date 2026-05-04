ETV Bharat / bharat

विजय का 'डबल धमाका': पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट दोनों सीटों पर दर्ज की ऐतिहासिक जीत

चेन्नई में चुनाव से पहले पार्टी कैंडिडेट आधव अर्जुन के सपोर्ट में विल्लीवक्कम में एक रोड शो के दौरान सपोर्टर्स का अभिवादन करते हुए विजय. यह तस्वीर 20 अप्रैल, 2026 की है. ( IANS )

पेरम्बूर में, उन्होंने मौजूदा विधायक और DMK के दिग्गज उम्मीदवार को लगभग 40,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया. वहीं त्रिची ईस्ट में भी उनकी लोकप्रियता की आंधी के सामने विरोधी टिक नहीं सके. दो अलग-अलग क्षेत्रों से एक साथ चुनाव लड़कर दोनों में जीत हासिल करना यह दर्शाता है कि विजय का जादू केवल युवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे तमिलनाडु की जनता उन्हें अपना 'जन नायक' मान चुकी है.

चेन्नईः 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) के सुप्रीमो विजय ने अपनी पहली ही चुनावी पारी में इतिहास रचते हुए दोनों विधानसभा सीटों- पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट (तिरुचिरापल्ली पूर्व) पर जबरदस्त जीत दर्ज की है. इन दोनों ही सीटों पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी थीं. विजय ने अपने विरोधियों को भारी मतों के अंतर से शिकस्त देकर अपनी राजनीतिक पैठ साबित कर दी है.

पेरम्बूर में DMK ने विजय के खिलाफ आर.डी. शेखर को मैदान में उतारा था. शेखर, पेरम्बूर के मौजूदा विधायक थे. इसलिए, उम्मीद की जा रही थी कि इस सीट पर DMK जीत हासिल करेगी. इसके अलावा, PMK की थिलागाबामा ने AIADMK गठबंधन उम्मीदवार के रूप में यहां से चुनाव लड़ा था. आज सुबह मतगणना शुरू होने के साथ ही विजय ने वोटों के बड़े अंतर के साथ अपनी बढ़त बनाए रखी.

मतगणना के 16वें राउंड की समाप्ति तक TVK अध्यक्ष विजय ने कुल 88,744 वोट हासिल कर लिए थे. DMK उम्मीदवार आर.डी. शेखर को 49,817 वोट मिले, जबकि PMK की थिलागाबामा को 6,830 वोट प्राप्त हुए. विजय ने DMK उम्मीदवार को लगभग 40,000 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया है.

चेन्नई में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती के दौरान TVK के एक समर्थक ने एक टी-शर्ट पकड़ी हुई है, जिस पर विजय का चित्र प्रिंटेड है. (IANS)

पेरम्बूर, चेन्नई जिले के 16 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे बड़ा है. इस निर्वाचन क्षेत्र के कुल 2,21,000 मतदाताओं में से एक बड़े प्रतिशत ने इस चुनाव में अपने वोट डाले. यहां कुल मतदान 89.55 प्रतिशत रहा. इस सीट से DMK उम्मीदवार आर.डी. शेखर ने पहली बार 2019 के पेरम्बूर उपचुनाव में जीत दर्ज की थी. इसके बाद, 2021 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी AIADMK के धनपाल से 54,000 अधिक वोट पाकर जीत हासिल की थी.

सोमवार, 04 मई, 2026 को चेन्नई में पार्टी हेडक्वार्टर में वोटों की गिनती के दौरान तमिलगा वेत्री कझगम की समर्थक विजय का कट-आउट पकड़े हुए. (IANS)

इसे भी पढ़ेंः