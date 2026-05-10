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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने त्रिची पूर्व सीट छोड़ी, पेरम्बूर से विधायक बने रहेंगे

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में TVK प्रमुख विजय ने दो सीटों, पेरम्बूर और त्रिची पूर्व से चुनाव लड़ा और दो सीटों पर जीत हासिल की थी.

TVK chief and Tamil Nadu CM Vijay resigns from Trichy East Assembly seat retains perambur
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 10, 2026 at 7:17 PM IST

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चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद TVK प्रमुख विजय ने त्रिची पूर्व विधानसभा सीट छोड़ने का ऐलान किया. विजय पेरम्बूर सीट से विधायक बने रहेंगे. अब, त्रिची पूर्व विधानसभा सीट खाली घोषित कर दी जाएगी और चुनाव आयोग छह महीने के अंदर इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराएगा.

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय ने दो विधानसभा सीटों, पेरम्बूर और त्रिची पूर्व से चुनाव लड़ा और दो सीटों पर जीत हासिल की. नियम के अनुसार, विजय ने त्रिची पूर्व विधानसभा सीट खाली कर दी, क्योंकि एक नेता एक समय में सिर्फ एक सीट से विधायक रह सकता है. मंत्री सेंगोट्टैयन और वेंकटरमणन ने त्रिची पूर्व छोड़ने से जुड़ा सीएम विजय का पत्र विधानसभा सचिव श्रीनिवासन को सौंप दिया.

TVK प्रमुख विजय ने रविवार 10 मई को सुबह 10:00 बजे चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में हुए समारोह में तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. तमिलनाडु के कार्यवाहक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इसके बाद, एन. आनंद, अधव अर्जुन, अरुण राज, सेंगोट्टैयन और सी.टी.आर. निर्मल कुमार समेत नौ विधायकों ने मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की.

इसके बाद मुख्यमंत्री विजय ने पदभार संभाला और तीन फाइलों पर हस्ताक्षर किए- एक घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने से जुड़ी; दूसरी महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 'सिंगप्पन' (शेरनी) स्पेशल टास्क फोर्स बनाने से जुड़ी; और तीसरी ड्रग्स से जुड़े क्राइम को रोकने के लिए एंटी-नारकोटिक्स यूनिट बनाने से जुड़ी.

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंच से संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री विजय ने जोर देकर कहा, "मैं तमिलनाडु की मौजूदा वित्तीय हालत के बारे में एक श्वेत पत्र जारी करूंगा. यह उम्मीद न करें कि सब कुछ तुरंत मिल जाएगा; कृपया मुझे कुछ समय दें. मैं महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ड्रग संस्कृति से लड़ने के लिए कड़े कदम उठाऊंगा."

बाद में, चेन्नई में सचिवालय पहुंचने पर, मुख्यमंत्री विजय को पुलिस फोर्स ने सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया. इसके बाद, वह मुख्यमंत्री ऑफिस गए और औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री का पदभार संभाला. सरकार और पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी.

तमिलनाडु विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से
तमिलनाडु की 17वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को सुबह 9:30 बजे राज्य सचिवालय स्थित विधानसभा कक्ष में शुरू होगा. सरकार द्वारा रविवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नवनिर्वाचित सदस्य सोमवार को शपथ लेंगे. सदस्यों से शपथ ग्रहण के लिए उपस्थित होते समय अपने चुनाव प्रमाण पत्र लाने को कहा गया है.

इसके बाद, विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव मंगलवार को सुबह 9:30 बजे होगा.

यह भी पढ़ें- तमिलनाडु के नये मुख्यमंत्री बने विजय, 9 मंत्रियों ने भी ली शपथ

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