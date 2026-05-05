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TVK उम्मीदवार जिन्होंने ​​तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को हराया, जानें कौन हैं वी.एस. बाबू?

​​तमिलनाडु में यह दूसरी बार है जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. इससे पहले जयललिता हारी थी.

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तमिलनाडु में टीवीके उम्मीदवार वी.एस. बाबू ने मुख्यमंत्री स्टालिन को हराया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 5, 2026 at 8:14 AM IST

4 Min Read
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चेन्नई: टीवीके कैंडिडेट वी.एस. बाबू ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को हराकर और उन पर जीत हासिल करके सबका ध्यान खींचा है. हालांकि तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) हाल ही में हुए इलेक्शन में काफी सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन सबके मन में यह सवाल है. आखिर वह कैंडिडेट कौन है जिसने मुख्यमंत्री स्टालिन को हराया?

कोलाथुर सीट: कभी DMK का गढ़ रहा
2011 से एम.के. स्टालिन लगातार कोलाथुर सीट से चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं. कोलाथुर सीट को 'वीआईपी' का दर्जा सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि एम.के. स्टालिन ने वहां से चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया था. लगातार तीन बार इस सीट पर कामयाबी से कब्ज़ा करने के बाद वह एक बार फिर मैदान में उतरे. इस बार अपने चौथे टर्म के लिए.

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टीवीके उम्मीदवार वी.एस. बाबू (ETV Bharat)

इस सीट पर जिसे लंबे समय से डीएमके का गढ़ माना जाता है मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन चौथी बार जीत हासिल करने के खास मकसद से चुनावी लड़ाई में उतरे थे. उन्हें चुनौती देने के लिए टीवीके लीडरशिप ने वी.एस. बाबू को मैदान में उतारा.

कोलाथुर चुनाव क्षेत्र में जिसे लगभग डीएमके का गढ़ माना जाता है कुल 207,251 वोटर हैं. इनमें से 85.91 प्रतिशत ने अपने वोट का इस्तेमाल किया. घोषित हुए चुनाव नतीजों के साथ, वी.एस. बाबू को 82,997 वोट मिले. डीएमके उम्मीदवार मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को 74,202 वोट मिले. एआईएडीएमके उम्मीदवार पी. संथाना कृष्णन को 18,430 वोट मिले. नतीजतन, वी.एस. बाबू 8,795 वोटों के अंतर से जीत गए.

वी.एस. बाबू कौन हैं?
75 साल के वी.एस. बाबू कभी डीएमके के मेंबर थे. खास तौर पर उन्होंने नॉर्थ चेन्नई डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के तौर पर काम किया और पार्टी ऑर्गनाइजेशन को मजबूती से अपने कंट्रोल में रखा. 2006 के असेंबली इलेक्शन में वह पुरासावलकम चुनाव क्षेत्र से विधान सभा के लिए चुने गए. चुनाव क्षेत्रों के डिलिमिटेशन के बाद पुरासावलकम चुनाव क्षेत्र को खत्म कर दिया गया, जिससे कोलाथुर चुनाव क्षेत्र बनने का रास्ता साफ हुआ.

2011 के विधानसभा चुनाव में वी.एस. बाबू को चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट नहीं मिला, क्योंकि मुख्यमंत्री स्टालिन खुद कोलाथुर से चुनाव लड़े थे. फिर भी कोलाथुर चुनाव क्षेत्र के चुनाव इंचार्ज के तौर पर, वी.एस. बाबू ने मुख्यमंत्री स्टालिन की जीत पक्की करने के लिए बहुत मेहनत की. हालांकि डीएमके लीडरशिप उनसे नाराज थी क्योंकि जीत बहुत कम वोटों के अंतर से मिली थी.

उस दौरान सेकर बाबू जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने एआईएडीएमके से निकाल दिया था डीएमके में शामिल हो गए और मुख्यमंत्री स्टालिन के करीब आ गए. इसके बाद जब नॉर्थ चेन्नई डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सेकर बाबू को ट्रांसफर कर दी गई, तो नाराज वी.एस. बाबू ने डीएमके छोड़ दी और एआईएडीएमके में शामिल हो गए.

बाद में 2017 में वी.एस. बाबू और कई दूसरे लोगों को आर.के. नगर उपचुनाव के दौरान टी.टी.वी. दिनाकरन के सपोर्ट में काम करने के आरोप में एआईएडीएमके से निकाल दिया गया. इसके बाद एडप्पादी पलानीस्वामी के एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी का पद संभालने के बाद वी.एस. बाबू पार्टी में वापस आ गए और उन्हें नॉर्थ चेन्नई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बनाया गया.

हालांकि, एआईएडीएमके में उनकी अहमियत कम होने लगी, जिससे वे नाखुश हो गए. इसलिए, पिछले फरवरी में वी.एस. बाबू टीवीके लीडर विजय से मिले और ऑफिशियली टीवीके पार्टी में शामिल हो गए. टीवीके लीडरशिप ने उन्हें कोलाथुर चुनाव क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया. एक ऐसा इलाका जिससे वे अच्छी तरह वाकिफ थे.

वे उस चुनाव क्षेत्र में कुल 82,997 वोट हासिल करके जीते. जहां तक ​​तमिलनाडु की बात है, यह दूसरी बार है जब किसी मुख्यमंत्री को असेंबली चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है. इससे पहले, 1996 के विधानसभा चुनाव में जयललिता को बरगुर सीट पर डीएमके उम्मीदवार ने हराया था. इसके बाद वी.एस. बाबू ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को हराया था.

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