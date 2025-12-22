ETV Bharat / bharat

'सामाजिक सद्भाव की रक्षा में कोई समझौता नहीं' - TVK नेता विजय

टीवीके नेता विजय ने क्रिसमस समारोह में कहा कि उनकी पार्टी सामाजिक सद्भाव की रक्षा के लिए कोई समझौता नहीं करेगी.

Tamilga Vetri Kazhagam (TVK) leader Vijay
तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के नेता विजय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 2:27 PM IST

चेंगलपट्टू (तमिलनाडु): तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के नेता विजय ने कहा कि पार्टी सामाजिक सद्भाव की रक्षा के लिए 100 प्रतिशत प्रतिबद्ध रहेगी.

टीवीके द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह सोमवार को मामल्लपुरम के पास पूंजेरी में एक प्रमुख स्टार होटल में हुआ. टीवीके नेता विजय ने कार्यक्रम में एक विशेष भाषण दिया, जिसमें पादरी और ईसाई समुदाय के दूसरे लोग विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए.

उन्होंने कहा, "सच्चा विश्वास मेलजोल के बीज बोता है. यह हमें दूसरों की मान्यताओं का सम्मान करना सिखाता है. अगर हममें ऐसा विश्वास है, तो यही काफी है. हम किसी भी तरह की समस्या से पार पा सकते हैं. बाइबल में ऐसी कई कहानियां हैं जो ऐसे विश्वास की शक्ति को दिखाती हैं."

उन्होंने कहा, "ऐसी ही एक कहानी में, एक युवक के अपने भाई उससे जलते हैं और उसे सूखे कुएं में फेंक देते हैं. लेकिन, बाद में वह उस खतरे से बच निकलता है, उस देश का राजा बन जाता है और न सिर्फ अपने भाइयों को बचाता है जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया था, बल्कि पूरे देश को भी बचाता है. मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि वह खास कहानी किसके बारे में है." इस दौरान मौजूद लोगों की तालियों से हाल गूंज उठा.

अपना संबोधन जारी रखते हुए विजय ने कहा, ऐसी कहानियां हमें सिखाती हैं कि भगवान की कृपा, लोगों के लिए सच्चा प्यार, बहुत ताकत और कड़ी मेहनत से हम किसी भी तरह के संघर्ष, युद्ध या चुनौती में जीत सकते हैं. हम और टीवीके सामाजिक सद्भाव की रक्षा के लिए 100 प्रतिशत प्रतिबद्ध रहेंगे. इसमें कोई समझौता नहीं है.

इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने टीवीके की नीतियों को 'सेक्युलर सोशल जस्टिस पॉलिसीज़' नाम दिया है. उन्होंने आगे कहा, हालांकि तमिलनाडु में रहने वाले अलग-अलग समुदायों की लाइफस्टाइल अलग-अलग है, लेकिन हम सब भाई-बहन हैं.

उन्होंने गर्व से कहा कि जैसे सभी बच्चे मां के लिए बराबर होते हैं, वैसे ही तमिलनाडु एक ऐसी भूमि है जो सभी समुदायों को मां के प्यार से गले लगाती है. जरूर, एक रोशनी निकलेगी. वह रोशनी हम सबको रास्ता दिखाएगी. उम्मीद रखें. जीत पक्की है. मैं अपने सभी दोस्तों और स्टेज पर बैठे खास मेहमानों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारा न्योता स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में आए. सभी को मेरी क्रिसमस कहते हुए विजय ने अपनी बात समाप्त की.

