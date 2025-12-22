ETV Bharat / bharat

'सामाजिक सद्भाव की रक्षा में कोई समझौता नहीं' - TVK नेता विजय

तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के नेता विजय ( ETV Bharat )

चेंगलपट्टू (तमिलनाडु): तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के नेता विजय ने कहा कि पार्टी सामाजिक सद्भाव की रक्षा के लिए 100 प्रतिशत प्रतिबद्ध रहेगी. टीवीके द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह सोमवार को मामल्लपुरम के पास पूंजेरी में एक प्रमुख स्टार होटल में हुआ. टीवीके नेता विजय ने कार्यक्रम में एक विशेष भाषण दिया, जिसमें पादरी और ईसाई समुदाय के दूसरे लोग विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए. उन्होंने कहा, "सच्चा विश्वास मेलजोल के बीज बोता है. यह हमें दूसरों की मान्यताओं का सम्मान करना सिखाता है. अगर हममें ऐसा विश्वास है, तो यही काफी है. हम किसी भी तरह की समस्या से पार पा सकते हैं. बाइबल में ऐसी कई कहानियां हैं जो ऐसे विश्वास की शक्ति को दिखाती हैं." उन्होंने कहा, "ऐसी ही एक कहानी में, एक युवक के अपने भाई उससे जलते हैं और उसे सूखे कुएं में फेंक देते हैं. लेकिन, बाद में वह उस खतरे से बच निकलता है, उस देश का राजा बन जाता है और न सिर्फ अपने भाइयों को बचाता है जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया था, बल्कि पूरे देश को भी बचाता है. मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि वह खास कहानी किसके बारे में है." इस दौरान मौजूद लोगों की तालियों से हाल गूंज उठा.