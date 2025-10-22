राजद के सिंबल पर बिहार चुनाव लड़ने का मिला था झामुमो को ऑफर, जेएमएम ने कर दिया रिजेक्ट, अब झारखंड में फैसला लेने में हो रही देरी
झामुमो और राजद के बीच की तल्खी बढ़ रही है. राजद ने सीएम हेमंत सोरेन से अपने नेता और मंत्री पर कार्रवाई की मांग की.
Published : October 22, 2025 at 5:29 PM IST
रांची: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर झारखंड की सत्ताधारी महागठबंधन के दलों के बीच दरार लगातार बढ़ती जा रही है. झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) लगातार राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेताओं को धूर्त और चालबाज बता रहा है और जल्द समीक्षा की बात कर रहा है, अब राजद भी मुखर होने लगा है. वहीं घाटशिला उपचुनाव को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.
राजद के प्रदेश सचिव रामकुमार यादव ने "प्रसाद के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जाता" वाली कहावत का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन से मांग की है कि वे अपने बड़बोले और बयानबीर प्रवक्ता और मंत्री पर कार्रवाई करें, वरना जब हम बोलना शुरू करेंगे तो ठीक नहीं होगा. इशारों-इशारों में राष्ट्रीय जनता दल नेता यह कहने से भी नहीं चूके कि 'घाटशिला' में हमारे 16-17 हजार वोटर हैं. हर क्षेत्र में हमारा जनाधार है.
उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने कोई धोखाधड़ी नहीं की है. राजद ने बिहार चुनाव में झामुमो को सीटें देने की पेशकश की थी, लेकिन शर्त यह थी कि झामुमो नेता राजद के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ें, लेकिन झामुमो ने इनकार कर दिया.
राजद नेता ने कहा कि हमें धूर्त और चालबाज बताने वाले दल के नेता ने हमारे साथ विधानसभा चुनाव में क्या-क्या नहीं किया था? कांके रोड पर हमारे नेताओं से जो कहा गया, उसके बारे में बात करना शुरू कर दें, तो यह एक समस्या बन जाएगी.
वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की हिस्सेदारी न मिलने के बाद, झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है. झामुमो नेता बिहार विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन की समीक्षा की बार-बार मांग कर रहे हैं. जब झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे से पूछा गया कि समीक्षा में देरी क्यों हो रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि राज्य की जनता के सभी सवालों के जवाब जल्द ही मिल जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि घाटशिला में कोई मुकाबला नहीं है. हम इस बार पिछले चुनाव से भी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे.
झारखंड के सत्ताधारी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य दीनदयाल वर्णवाल ने कहा कि घाटशिला उपचुनाव राज्य की राजनीति का लिटमस टेस्ट है और अब झामुमो को तय करना है कि आंदोलन में पूरा जीवन खपा देने वाले गुरुजी की पार्टी कब तक सौदेबाजी कर सरकार चलाएगी.
