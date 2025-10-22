ETV Bharat / bharat

राजद के सिंबल पर बिहार चुनाव लड़ने का मिला था झामुमो को ऑफर, जेएमएम ने कर दिया रिजेक्ट, अब झारखंड में फैसला लेने में हो रही देरी

रांची: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर झारखंड की सत्ताधारी महागठबंधन के दलों के बीच दरार लगातार बढ़ती जा रही है. झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) लगातार राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेताओं को धूर्त और चालबाज बता रहा है और जल्द समीक्षा की बात कर रहा है, अब राजद भी मुखर होने लगा है. वहीं घाटशिला उपचुनाव को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.

राजद के प्रदेश सचिव रामकुमार यादव ने "प्रसाद के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जाता" वाली कहावत का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन से मांग की है कि वे अपने बड़बोले और बयानबीर प्रवक्ता और मंत्री पर कार्रवाई करें, वरना जब हम बोलना शुरू करेंगे तो ठीक नहीं होगा. इशारों-इशारों में राष्ट्रीय जनता दल नेता यह कहने से भी नहीं चूके कि 'घाटशिला' में हमारे 16-17 हजार वोटर हैं. हर क्षेत्र में हमारा जनाधार है.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने कोई धोखाधड़ी नहीं की है. राजद ने बिहार चुनाव में झामुमो को सीटें देने की पेशकश की थी, लेकिन शर्त यह थी कि झामुमो नेता राजद के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ें, लेकिन झामुमो ने इनकार कर दिया.

राजद नेता ने कहा कि हमें धूर्त और चालबाज बताने वाले दल के नेता ने हमारे साथ विधानसभा चुनाव में क्या-क्या नहीं किया था? कांके रोड पर हमारे नेताओं से जो कहा गया, उसके बारे में बात करना शुरू कर दें, तो यह एक समस्या बन जाएगी.