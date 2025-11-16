ETV Bharat / bharat

क्यों लाख-लाख रुपये में बिकती हैं टसर सिल्क की साड़ियां? रेशम के कीड़े से तैयार होने की अनोखी कहानी

झारखंड अब भारत का सबसे बड़ा टसर सिल्क उत्पादक है और हाई-वैल्यू हैंडक्राफ्टेड टेक्सटाइल्स का बढ़ता हुआ केंद्र बन रहा है.

Silk Saree
झारखंड का सिल्क उद्योग (ETV Bharat)
सुरभि गुप्ता.

नई दिल्ली: बीस साल पहले झारखंड का सिल्क उद्योग बिखरा हुआ और असंगठित था. यह पारंपरिक ज्ञान पर निर्भर था और संस्थागत सहायता बहुत कम थी. आज यह भारत में ग्रामीण उद्यम के बदलाव का सबसे सफल उदाहरण बन गया है.

हैंडलूम, सेरीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट निदेशालय 2005 में उद्योग विभाग के तहत अलग से स्थापित हुआ था. अब यह 20 साल पूरे होने पर गर्व से जश्न मना रहा है. इसने टसर सिल्क में पुनरुद्धार, विस्तार और नवाचार की मजबूत कहानी लिखी है. किसान, कारीगर, रीलर, बुनकर और मास्टर क्राफ्ट क्लस्टर पूरे राज्य में सक्रिय हैं.

एक छोटी पहल से शुरू हुआ काम, जो स्थानीय टसर किसानों की मदद के लिए था, अब फार्म, फाइबर, फैब्रिक और फैशन का पूरा इकोसिस्टम बन गया है. झारखंड अब भारत का सबसे बड़ा टसर सिल्क उत्पादक है और हाई-वैल्यू हैंडक्राफ्टेड टेक्सटाइल्स का बढ़ता हुआ केंद्र बन रहा है.

झारखंड हैंडलूम, सेरीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट निदेशालय ने हाल ही में दिल्ली में अपनी टेक्सटाइल्स दिखाईं. साथ ही टसर सिल्क के पूरे जीवन चक्र को कारीगरों की जुबानी सुनाया, जिन्होंने इसे जीवनभर जिया है.

आजीविका मजबूत करना, कच्चा सिल्क उत्पादन बढ़ाना, पूरा टसर इकोसिस्टम बनाना और झारखंड की क्राफ्ट सेक्टर में अनोखी पहचान बनाना. आज 100 कोकून संरक्षण केंद्र हैं, कच्चा सिल्क उत्पादन 2001 में 90 मीट्रिक टन से बढ़कर 2024-25 में 1,363 मीट्रिक टन हो गया है. 40 प्रोजेक्ट केंद्रों में पूरी सुविधाएं हैं. झारखंड भारत की निर्विवाद टसर राजधानी है.

Silk Saree
कैसे बनती है सिल्क की साड़ियां. (ETV Bharat)

अंडे से धागे तकः

लाइव सिल्कवर्म की ट्रे के पास खड़े उमाशंकर (कृषि और हैंडीक्राफ्ट निदेशालय से) ने आगंतुकों को टसर सिल्क के जन्म की रोचक स्टेप-बाय-स्टेप डेमो दिखाई. 'हम डेमो कैंप लगा रहे हैं, जहां यार्न बनाने की लाइव डेमो दिखा रहे हैं. यह हमारा पहला फैब्रिक रूप है.'

छोटे अंडों की ओर इशारा करते हुए बोले, 'मादा मोथ अंडा देती है. 8-9 दिन में अंडा फूटता है. पहला कीड़ा निकलता है. फिर खाने की प्रक्रिया में पांचवें स्टेज तक पहुंचता है. पांचवें स्टेज में यह स्पिन करता है.'

'मुंह से लार जैसा धागा निकालता है. हवा लगते ही धागा बन जाता है और कोकून बनाकर खुद को ढक लेता है. छोटे अंडाकार कोकून में झारखंड की अर्थव्यवस्था का दिल छिपा है.'

'कोकून बनने के बाद लार्वा मोथ बनकर निकलता है, नर और मादा. फिर मादा अंडा देती है. जीवन चक्र ऐसे चलता रहता है. कोकून से हम पोस्ट-कोकून गतिविधि में धागा निकालते हैं.'

उन्होंने अलग-अलग धागे दिखाए – रील्ड, स्पन, स्कीन्ड. 'ये अलग प्रकार के धागे हैं. फिर फैब्रिक बनता है. यहां एरी की डेमो भी है. यह कीड़ा तीसरे स्टेज में है. कल फिर ताजी पत्तियां खिलाएंगे.'

झारखंड के टसर उत्पादन में अग्रणी होने पर गर्व से बोले, "झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है. अर्जुन, आरण चारण प्रचुर हैं. तापमान अनुकूल है. पूर्वज प्राचीन काल से सिल्क उगा रहे हैं. झारखंड भारत का पहला राज्य है जो ये सिल्क बनाता है."

निदेशालय की शुरुआत याद करते हुए कहते हैं, "हमारा केंद्र 1958 में बना. सभी जिलों में 40 कृषि प्रोजेक्ट केंद्र हैं. यहां से बीज सप्लाई होते हैं, किसानों को ट्रेनिंग, रिफ्रेशर प्रोग्राम और एडवांस तकनीक सिखाई जाती है."

"अगर कोकून को सुखाया नहीं जाता, तो तितली उसमें छेद कर देती है और हम उसका महीन रेशा खो देते हैं."

Silk Saree
सिल्क साड़ी तैयार करनेवाली कारीगर. (ETV Bharat)

कोकून को सूखाना पड़ता हैः

एक अन्य कारीगर, भोलेनाथ ने कोकून के बाद सुखाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया का प्रदर्शन किया, जिसका उपयोग महीन साड़ियों के लिए आवश्यक लंबे, निरंतर रेशे को संरक्षित करने के लिए किया जाता है.

एक कोकून को दिखाते हुए उन्होंने कहा, "अगर हम इसे नहीं मारेंगे, यानी अगर हम इसे नहीं सुखाएंगे, तो इसमें से एक तितली निकल आएगी. अगर तितली बाहर आ जाती है, तो कोकून छेदा हो जाता है. उससे इस प्रकार का धागा निकलता है, जो मोटा होता है." छेदा हुआ कोकून निम्न श्रेणी का रेशम होता है. उससे अच्छा कपड़ा नहीं बनाया जा सकता, बहुत महीन कपड़ा नहीं बनाया जा सकता.

भोलानाथ ने एक पका हुआ कोकून दिखाते हुए कहा, "अगर हम इसे गर्म हवा से सुखाते हैं, तो हमें महीन धागा मिलता है. इसका रेशा टूटता नहीं, यह बिल्कुल ठीक रहता है. लेकिन अगर तितली निकल आए, तो धागा खराब हो जाता है."

दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, "एक अच्छे कोकून से एक ही धागा लगातार निकलता है, कभी-कभी 1,200 से 1,800 मीटर तक. यही वजह है कि तस्सर साड़ियां हल्की, चमकदार और महंगी होती हैं. एक अच्छी साड़ी बनाने के लिए हमें पतले धागे की ज़रूरत होती है. यह मोटा और खुरदुरा होता है. महीन धागे के लिए, इसमें छेद नहीं करना चाहिए."

कुछ सौ ग्राम धागा बनाने में पूरा दिन कैसे लग जाता है?

कारीगर सीमा कश्यप, जिन्होंने 10-15 वर्षों तक तसर कोकून के साथ काम किया है, ने आगंतुकों को कोकून से सूत में बदलाव की प्रक्रिया दिखाई. उसने कहा, "यह तसर कोकून है. इस डंठल को हम काटते हैं और काटने के बाद, इसे रसायनों और साबुन का उपयोग करके उबालते हैं. हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग करते हैं. हम इसे कुकर में एक या डेढ़ घंटे तक उबालते हैं."

उसने आगे बताया कि उबालने के बाद, "ऊपरी परत नरम हो जाती है. फिर तीसरी परत निकलती है. इस परत से, हम एमआरपी मशीन में सात से दस कोकूनों का धागा तैयार करके एक बॉबिन बनाते हैं."

सीमा ने एक बॉबिन उठाया और धागे की पतली परतों को लपेटते हुए दिखाया. धागा बनने के बाद, यह रील बनने के लिए रीलिंग मशीन में जाता है. वहां से, यह एक छोटे बॉबिन में जाता है, और हथकरघे पर कपड़ा तैयार होता है. उसने बताया "यह बहुत बारीकी से होता है. पूरे दिन में, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, हम केवल 250 से 300 ग्राम तैयार करते हैं. हमें ग्राम या किलो के हिसाब से भुगतान किया जाता है."

डेंटिंग, ड्राफ्टिंग तक कपड़ा बनता हैः

लूम पर नकीब परवेज अंसारी (सीनियर क्लस्टर मैनेजर) ने यार्न से कपड़े की प्रक्रिया समझाई. उसने बताया कि 'पहले सिल्क बॉबिन बनता है. फिर वार्पिंग. वार्पिंग में डेंटिंग और ड्राफ्टिंग होती है. उसके बाद बुनाई.' एक फिलामेंट पकड़कर बोले, 'एक यार्न यहां, दूसरा यहां. यह ड्राफ्टिंग. फिर डेंटिंग. इन स्टेज के बाद बुनाई शुरू.'

परवेज कहते हैं- 'धागों का क्रॉसिंग ही बुनाई है. दो लूप बनते हैं, एक धागा हर लूप में डाला जाता है. फिर कपड़ा धीरे-धीरे निकलता है. बुनकर रोज 5 मीटर कपड़ा बनाता है. बुनाई के बाद डाइंग, पेंटिंग, एप्लिक, कथा वर्क. आखिर में फिनिशिंग.' उसने बताया कि उसका परिवार 12वीं सदी से सिल्क बुन रहा है.

परवजे कहते हैं "हमारा काम ऐतिहासिक है. इसे प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया है. हम जो कुछ भी करते हैं, वह हाथ से किया जाता है, न कोई मशीन, न कोई मोटर. सब कुछ हाथ से बनाया जाता है."

उन्होंने एक साड़ी उठाई, "इस साड़ी की कीमत आज दो लाख अस्सी हजार रुपये है. इसे बनाने में छह से सात महीने लगते हैं. खड़ी और क्षैतिज रेखाओं के बीच जो रंग मिलते हैं, वही रंगकट है. यह शुद्ध ज़री का काम है."

उन्होंने बताया कि ऐसी साड़ियों का कभी बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होता, "ये साड़ियां केवल मांग पर और ग्राहक के डिज़ाइन के अनुसार बनाई जाती हैं. इसलिए इनकी कीमत ज़्यादा होती है. यह बंगाल से आने वाला 100% असली रेशम है. हम रंगाई, पॉलिश और बुनाई करते हैं."

उन्होंने 1.5 लाख रुपये की एक टिशू साड़ी दिखाई, "अगर इसे कस्टमाइज़ किया जाता है, तो कीमत बढ़ जाती है. अगर यह पहले से तैयार डिज़ाइन की है, तो लागत कम होती है क्योंकि खर्च कई टुकड़ों में बंटा होता है. लेकिन अनोखी साड़ियों के लिए, पूरी लागत एक ही टुकड़े में जुड़ जाती है."

निदेशालय के प्रयासों ने इस प्राकृतिक फायदे को बढ़ायाः

  • 100 कोकून संरक्षण केंद्र, 1 करोड़ क्षमता
  • 40 सेरीकल्चर प्रोजेक्ट केंद्र पूरी सुविधाओं के साथ
  • कच्चा सिल्क उत्पादन 90 MT से 1,363 MT
  • हर साल 15 नए बुनकर वर्कशेड
  • झारक्राफ्ट मार्केटिंग नेटवर्क (2007 से)
  • मिट्टी के बर्तन और माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए डेडिकेटेड क्राफ्ट बोर्ड

मोथ के अंडे से 2.8 लाख की रंगकट साड़ी तक, हर स्टेज इंसानी हाथों से बनता है. महिलाएं कोकून उबालती हैं, पुरुष धागे रील करते हैं, बुनकर मोटिफ ड्राफ्ट करते हैं और परिवार सदियों पुराने डिजाइन बचाते हैं.

