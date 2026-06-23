धनबाद की तुसिया मोहली! संघर्ष और आत्मनिर्भरता की मिसाल, 80 की उम्र में भी हाथों के हुनर के लोग हैं मुरीद
धनबाद के मोहली बस्ती की तुसिया मोहली 80 की उम्र में भी हुनर के दम पर आजीविका चला रही है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : June 23, 2026 at 6:00 AM IST
धनबाद: कहते हैं यदि हौसले बुलंद हो तो हालात भी इंसान के आगे झुक जाते हैं. धनबाद के बेलगड़िया की मोहली बस्ती में रहने वाली 80 साल से ज्यादा उम्र की आदिवासी तुसिया मोहली इसकी जीती जागती मिसाल हैं. पति का साया सालों पहले ही उठ गया, फिर आंखों की रोशनी भी समय के साथ कम होती चली गई लेकिन उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं सीखा. आज भी वह अपने हाथों से बांस से बने सूप, पंखे और टोकरियां बनाती हैं और उन्हें बाजार में बेचती हैं और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी रही हैं. देखिए संघर्ष, आत्मनिर्भरता और जज्बे की यह प्रेरणादायक स्टोरी.
हुनर की बदौलत पहचान बरकरार
यह तस्वीरें किसी साधारण बुजुर्ग महिला की नहीं बल्कि अदम्य साहस और आत्मसम्मान की मिसाल तुसिया मोहली की हैं. धनबाद के बेलगड़िया स्थित मोहली बस्ती में रहने वाली तुसिया देवी उम्र के इस पड़ाव पर हैं, जहां अधिकांश लोग दूसरों के सहारे जीवन बिताते हैं, वहीं तुसिया मोहली का अपने हाथों के हुनर के दम पर हौसला बढ़ता जा रहा है.
पति के गुजरने के बाद भी नहीं मानी हार
करीब 20 साल पहले उनके पति कार्तिक मोहली का निधन हो गया था. पति के जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी और जीवन की कठिनाइयां उनके सामने पहाड़ बनकर खड़ी हो गईं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. मेहनत करती रहीं और बांस से सूप, पंखा और टोकरी बनाने का काम जारी रखा. जिंदगी ने एक और कठिन परीक्षा तब ली, जब करीब दस साल पहले उनकी आंखों की रोशनी कम होनी शुरू गई. अब उन्हें काफी कम दिखाई देता है.
कुशलता ने बदला सालों का अनुभव
उन्हें दुनिया धुंधली नजर आती है. किसी और के लिए यह स्थिति शायद जीवन की रफ्तार रोक देती लेकिन तुसिया मोहली के लिए नहीं. सालों के अनुभव ने उनके हाथों को इतनी कुशलता दे दी कि बिना साफ देखे भी वह आज भी उसी सलीके से बांस का सामान तैयार करती हैं.
आत्मविश्वास से बनाती हैं बांस के सामान
गांव की महिलाओं के साथ बैठकर तुसिया देवी घंटों तक बांस को आकार देती हैं. उनके हाथ बिना किसी झिझक के सूप, पंखा और टोकरी बूनते चले जाते हैं. आंखें साथ नहीं देतीं लेकिन अनुभव और आत्मविश्वास उनका सबसे बड़ा सहारा बन चुका है. सामान तैयार होने के बाद संघर्ष का एक और सफर शुरू होता है जब तुसिया इन्हें सिर पर रखकर झरिया बाजार बेचने जाती हैं. चूंकि उन्हें साफ दिखाई नहीं देता है इसलिए मोहली बस्ती के लोग उनका सहारा बन जाते हैं. कोई उनका गमछा पकड़ाता है, तो कोई साड़ी का पल्लू थमा लेता है. उसी का सहारा लेकर तुसिया धीरे-धीरे बाजार तक पहुंचती हैं. यह दृश्य बताता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है और समाज का सहयोग किसी की जिंदगी बदल सकता है.
हाथों की कला से जज्बा कायम
झरिया बाजार में अपने हाथों से बनाए गए बांस के सामान बेचकर तुसिया रोजाना करीब 150 से 200 रुपये तक कमा लेती हैं. यही उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है. वह खुद कहती हैं कि बचपन से यही काम करती आ रही हैं, इसलिए आंखों की रोशनी कम होने के बाद भी हाथों ने यह कला नहीं छोड़ी. आज सब कुछ धुंधला दिखाई देता है लेकिन बांस को छूते ही उनके हाथ खुद-ब-खुद अपना काम करने लगते हैं.
छह महीने से बंद हैं वृद्धावस्था पेंशन
तुसिया बताती हैं कि पहले उन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिलता था लेकिन छह महीने से पेंशन बंद है. ऐसे में आर्थिक परेशानी और बढ़ गई है. परिवार को सरकार की ओर से राशन जरूर मिलता है लेकिन रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए उन्हें अब भी अपने हाथों की मेहनत पर ही भरोसा करना पड़ता है.
तुसिया के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. उनके चार बेटों में से बड़े बेटे की पहले ही मौत हो चुकी है. अब तीन बेटे हैं, जिनमें से एक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. ऐसे में परिवार की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं.
पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित हैं तुसिया का परिवार
वहीं तुसिया के बेटे गोलक मोहली बताते हैं कि सरकार की ओर से राशन तो मिल रहा है लेकिन परिवार आज भी कच्चे और जर्जर घर में रहने को मजबूर हैं. पीएम आवास योजना या अन्य आवास योजना का लाभ पाने के लिए कई बार प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाए लेकिन अब तक घर नसीब नहीं हो सका है. उनका कहना है कि यदि आवास और पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ नियमित रूप से मिले, तो मां की जिंदगी कुछ आसान हो सकती है.
आंखों की रोशनी कम होने के बाद भी नहीं कम हुई परेशानी
वहीं पड़ोस में रहने वाली सुशीला मोहली बताती हैं कि तुसिया मोहली, शुरू से ही बांस का सामान बनाती रही हैं. यही वजह है कि आंखों की रोशनी कम होने के बाद भी उन्हें काम करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है, जब भी बाजार जाना होता है, बस्ती के लोग उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और हरसंभव मदद करते हैं.
तुसिया मोहली की कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग महिला की कहानी नहीं है बल्कि यह आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और संघर्ष का ऐसा उदाहरण है, जो बताता है कि जीवन में परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हौसला बुलंद हो तो इंसान हर मुश्किल से लड़ सकता है.
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