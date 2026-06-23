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धनबाद की तुसिया मोहली! संघर्ष और आत्मनिर्भरता की मिसाल, 80 की उम्र में भी हाथों के हुनर के लोग हैं मुरीद

धनबाद: कहते हैं यदि हौसले बुलंद हो तो हालात भी इंसान के आगे झुक जाते हैं. धनबाद के बेलगड़िया की मोहली बस्ती में रहने वाली 80 साल से ज्यादा उम्र की आदिवासी तुसिया मोहली इसकी जीती जागती मिसाल हैं. पति का साया सालों पहले ही उठ गया, फिर आंखों की रोशनी भी समय के साथ कम होती चली गई लेकिन उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं सीखा. आज भी वह अपने हाथों से बांस से बने सूप, पंखे और टोकरियां बनाती हैं और उन्हें बाजार में बेचती हैं और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी रही हैं. देखिए संघर्ष, आत्मनिर्भरता और जज्बे की यह प्रेरणादायक स्टोरी.

हुनर की बदौलत पहचान बरकरार

यह तस्वीरें किसी साधारण बुजुर्ग महिला की नहीं बल्कि अदम्य साहस और आत्मसम्मान की मिसाल तुसिया मोहली की हैं. धनबाद के बेलगड़िया स्थित मोहली बस्ती में रहने वाली तुसिया देवी उम्र के इस पड़ाव पर हैं, जहां अधिकांश लोग दूसरों के सहारे जीवन बिताते हैं, वहीं तुसिया मोहली का अपने हाथों के हुनर के दम पर हौसला बढ़ता जा रहा है.

तुसिया मोहली की कम हुई आंखों की रोशनी लेकिन नहीं टूटा हौसला (Etv Bharat)

पति के गुजरने के बाद भी नहीं मानी हार

करीब 20 साल पहले उनके पति कार्तिक मोहली का निधन हो गया था. पति के जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी और जीवन की कठिनाइयां उनके सामने पहाड़ बनकर खड़ी हो गईं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. मेहनत करती रहीं और बांस से सूप, पंखा और टोकरी बनाने का काम जारी रखा. जिंदगी ने एक और कठिन परीक्षा तब ली, जब करीब दस साल पहले उनकी आंखों की रोशनी कम होनी शुरू गई. अब उन्हें काफी कम दिखाई देता है.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

कुशलता ने बदला सालों का अनुभव

उन्हें दुनिया धुंधली नजर आती है. किसी और के लिए यह स्थिति शायद जीवन की रफ्तार रोक देती लेकिन तुसिया मोहली के लिए नहीं. सालों के अनुभव ने उनके हाथों को इतनी कुशलता दे दी कि बिना साफ देखे भी वह आज भी उसी सलीके से बांस का सामान तैयार करती हैं.

आत्मविश्वास से बनाती हैं बांस के सामान

गांव की महिलाओं के साथ बैठकर तुसिया देवी घंटों तक बांस को आकार देती हैं. उनके हाथ बिना किसी झिझक के सूप, पंखा और टोकरी बूनते चले जाते हैं. आंखें साथ नहीं देतीं लेकिन अनुभव और आत्मविश्वास उनका सबसे बड़ा सहारा बन चुका है. सामान तैयार होने के बाद संघर्ष का एक और सफर शुरू होता है जब तुसिया इन्हें सिर पर रखकर झरिया बाजार बेचने जाती हैं. चूंकि उन्हें साफ दिखाई नहीं देता है इसलिए मोहली बस्ती के लोग उनका सहारा बन जाते हैं. कोई उनका गमछा पकड़ाता है, तो कोई साड़ी का पल्लू थमा लेता है. उसी का सहारा लेकर तुसिया धीरे-धीरे बाजार तक पहुंचती हैं. यह दृश्य बताता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है और समाज का सहयोग किसी की जिंदगी बदल सकता है.