ETV Bharat / bharat

हरिद्वार बहादराबाद के रहने वाले तुषार चौहान ने UPSC में हासिल की 216वीं रैंक, इंजीनियर की नौकरी छोड़ क्रैक की परीक्षा

तुषार चौहान ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 216वीं हासिल की है.

Tushar Chauhan
तुषार चौहान ने UPSC में हासिल की 216वीं रैंक (Photo-relative)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 7, 2026 at 6:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार (उत्तराखंड): हरिद्वार जिले के बहादराबाद विकासखंड के अत्मलपुर बोंगला गांव के मूल निवासी तुषार चौहान ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 216वीं रैंक हासिल की है. परिणाम घोषित होने के बाद उनके पैतृक गांव में खुशी की लहर है. ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने तुषार की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. तुषार चौहान की उपलब्धि केवल उनके परिवार की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की सामूहिक उपलब्धि और गौरव का विषय बन गई है. तुषार चौहान के पिता अनुज चौहान, माता प्रतिभा चौहान, चाचा नीरज चौहान व ताऊ संजीव चौहान समेत अन्य सभी परिजन तुषार की इस उपलब्धि पर उत्साहित हैं. सोशल मीडिया पर भी तुषार को शुभकामनाएं दी जा रही हैं.

तुषार के पिता अर्जुन चौहान ने बताया कि वह करीब 30 वर्ष पहले बोंगला से दिल्ली आ गए थे. उन्होंने गुरुग्राम में लंबे समय तक प्रोजेक्ट मैनेजर, इलेक्ट्रिकल के पद पर काम किया. बताया कि तुषार का जन्म और प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में हुई. उन्होंने एएसएन पब्लिक स्कूल, मयूर विहार, दिल्ली से इंटर की पढ़ाई पूरी की. तुषार बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रहा है. इसके बाद आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की डिग्री हासिल की.

पढ़ाई पूरी करने के बाद तुषार ने 2019 से 2022 तक दिल्ली मेट्रो में सेक्शन इंजीनियर के पद पर नौकरी की. हालांकि, प्रशासनिक सेवा में जाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़कर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की. लगातार मेहनत और अनुशासन के साथ तैयारी करते हुए उन्होंने तीसरे प्रयास में यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया और एग्जाम में 216वीं रैंक हासिल की. तुषार बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रहे हैं. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया है. वहीं तुषार की सफलता पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने का सिलसिला जारी है.

तुषार चौहान ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और पहले पूरा परिवार खेतीबाड़ी करता था. लेकिन तुषार के पिता अर्जुन चौहान ने खेतीबाड़ी से अलग पढ़ाई लिखाई का सोचा और पढ़ लिखकर दिल्ली चले गए. करीब तीस वर्ष पहले वो बोंगला से निकलकर दिल्ली शिफ्ट हो गए थे. उन्होंने दिल्ली मेट्रो में बड़े पद पर काम किया और गुरुग्राम में लंबे समय तक प्रोजेक्ट मैनेजर रहे. अर्जुन चौहान की तरह बेटा तुषार भी होनहार था. तुषार ने भी पिता की तरह खूब मेहनत से पढ़ाई की और तीसरी बार में एग्जाम पास कर लिया. इस बार उनकी 216 वीं रैंक आई और उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ क्षेत्र और पैतृक गांव का नाम भी रोशन किया.

पढ़ें-

TAGGED:

तुषार चौहान UPSC परीक्षा पास
TUSHAR CHAUHAN CLEARS UPSC EXAM
UPSC CIVIL SERVICE EXAM 2025
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा
BAHADARABAD TUSHAR CHAUHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.