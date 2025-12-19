ETV Bharat / bharat

आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, बरामद किए 1000 से ज्यादा कछुए, वाराणसी से ले जाया जा रहा था फरक्का

साहिबगंज: झारखंड के साहिबगंज जिले में ट्रेन से 1000 से ज्यादा प्रतिबंधित कछुए बरामद किए गए हैं. आरपीएफ ने दो महिला और एक पुरुष को भी गिरफ्तार किया है. सभी से पूछताछ की जा रही है.

दरअसल, बरहड़वा स्टेशन पर आरपीएफ चेकिंग कर रही थी. इस दौरान डाउन फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन (15744) से अलग-अलग साइज के एक हजार से ज्यादा प्रतिबंधित कछुए बरामद हुए. इस चेकिंग अभियान के दौरान दो महिलाओं और एक पुरुष को भी गिरफ्तार किया गया. सभी कछुओं को 22 बैग में भरकर तस्करी की जा रही थी. आरपीएफ की कार्रवाई के दौरान कुछ तस्कर भागने में कामयाब रहे. फिलहाल आरपीएफ आगे की जांच कर रही है.

वहीं आरपीएफ की ओर से वन विभाग को भी जानकारी दे दी गई है, ताकि वे कछुओं की गिनती करके उन्हें सुरक्षित जगह पर छोड़ सकें. गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के दौरान पता चला कि कछुओं को वाराणसी स्टेशन पर ट्रेन में लोड किया गया था और उन्हें फरक्का ले जाया जा रहा था. तीनों तस्कर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के रहने वाले हैं. उनकी पहचान करण पाथकर (25), मंजू पाथकर (30) और उषा पाथकर के रूप में हुई है.

यह ट्रेन नई दिल्ली से फरक्का तक जाती है. आज कोहरे और दूसरे कारणों से ट्रेन लेट चल रही थी. इसे बरहड़वा स्टेशन पर सुबह 8:15 बजे पहुंचना था, लेकिन देरी के कारण यह शाम 5 बजे पहुंची. इस दौरान आरपीएफ के जवानों ने ट्रेन के डिब्बों की तलाशी ली. जिसके बाद कछुए बरामद किए गए.

पूरी घटना को लेकर आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि कछुओं को वाराणसी रेलवे स्टेशन पर एक बड़े तस्कर ने दो महिलाओं और एक पुरुष को फरक्का ले जाने के लिए दिया था. तस्करों के पास इतनी भारी मात्रा में कछुआ कहां से आया और वे इसे किसके संरक्षण में ला रहे थे, इसकी जांच चल रही है. वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है और कछुओं को सुरक्षित रूप से गंगा नदी में छोड़ दिया जाएगा.