वॉल्यूम बढ़ा लीजिए: NYC मेयर पद की जीत के बाद जोहरान ममदानी ने ट्रंप को सीधी चुनौती

जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनावों में शानदार जीत करने के बाद शहरवासियों को संबोधित किया.

Zohran Mamdani
जोहरान ममदानी (ANI)
By ANI

Published : November 5, 2025 at 1:09 PM IST

3 Min Read
न्यूयॉर्क: 34 साल के जोहरान ममदानी ने 2025 के न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनावों में शानदार जीत का जश्न मनाया. उन्होंने शहर के सबसे कम उम्र के मेयर और कार्यालय संभालने वाले पहले मुस्लिम के रूप में इतिहास रच दिया है. उन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ने रिपब्लिकन कैंडिडेट कर्टिस स्लीवा और पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया, जिनको डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन हासिल था.

अपने विजय भाषण के दौरान ममदानी ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा, "ट्रंप, चूंकि मुझे पता है कि आप देख रहे हैं, मेरे पास आपके लिए चार शब्द हैं- आवाज बढ़ा दीजिए." इस दौरान उन्होंने आर्थिक शोषण से लड़ने का भी संकल्प लिया और कहा, "हम 'भ्रष्टाचार की संस्कृति' को खत्म करेंगे, जिसने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बचने और टैक्स छूट का फायदा उठाने का मौका दिया है."

एकजुटता पर जोर
न्यू यॉर्कवासियों से बात करते हुए ममदानी ने समावेशिता और एकजुटता पर जोर दिया और कहा, "हम आपके लिए लड़ेंगे, क्योंकि हम आप ही हैं." उन्होंने अपनी जीत के व्यापक राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, "डोनाल्ड ट्रंप द्वारा धोखा दिए गए देश को अगर कोई सिखा सकता है कि उन्हें कैसे हराया जाए, तो वह यही शहर है जिसने उन्हें जन्म दिया."

एंड्रयू कुओमो पर अपनी जीत पर मदानी ने अपने समर्थकों से कहा, "मेरे दोस्तों, हमने एक राजनीतिक वंश को उखाड़ फेंका है, और अपनी जीत को सभी न्यूयॉर्कवासियों - टैक्सी चालकों से लेकर रसोईयों तक - की जीत बताया."

जवाहरलाल नेहरू के भाषण का दिया हवाला
ममदानी ने भारतीय इतिहास से भी प्रेरणा ली और जवाहरलाल नेहरू के 1947 के ऐतिहासिक भाषण का हवाला दिया और कहा, "राजनीतिक अंधकार के इस दौर में न्यूयॉर्क रोशनी का सोर्स होगा." ममदानी ने आगे कहा कि आज रात न्यूयॉर्क पुराने से नए की ओर कदम बढ़ा रहा है. जयकार कर रही भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "भविष्य हमारे हाथ में है."

उन्होंने शहर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा, "आज हमने स्पष्ट स्वर में अपनी बात रखी है, आशा जीवित है. न्यूयॉर्क आज रात आपने बदलाव का जनादेश दिया है. एक नई तरह की राजनीति का जनादेश, एक ऐसे शहर का जनादेश जिसे हम वहन कर सकते हैं और एक ऐसी सरकार का जनादेश जो ठीक यही करती है."

ट्रंप की प्रतिक्रिया
वहीं, ट्रंप ने भी ट्रुथ सोशल पर इस चुनावी झटकों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और रिपब्लिकन की हार का कारण मतदान से अपनी अनुपस्थिति और चल रहे सरकारी बंद को बताया.उन्होंने लिखा, "ट्रंप मतदान में शामिल नहीं थे और बंद होना. ये दो कारण थे जिनकी वजह से रिपब्लिकन आज रात चुनाव हार गए."

