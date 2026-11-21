ETV Bharat / bharat

40 हजार की नौकरी छोड़ शुरू की हल्दी की खेती, 10 हजार के निवेश से खड़ा किया 15 लाख का कारोबार

40 हजार की नौकरी छोड़ शुरू की हल्दी की खेती ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: ​आज के दौर में अधिकांश युवा बेहतर भविष्य और ऊंचे वेतन की तलाश में बड़े शहरों या विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं, वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के एक छोटे से गांव मामू माजरा के निवासी जितेंद्र सिंह ने अपनी मिट्टी से जुड़कर सफलता की एक ऐसी कहानी लिखी है, जो पूरे देश के युवाओं और किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बन गई है. कभी ₹40000 मासिक वेतन वाली एक अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी करने वाले जितेंद्र ने कोरोना महामारी के कठिन दौर में नौकरी छोड़कर पारंपरिक खेती से हटकर हल्दी की आधुनिक और जैविक खेती को अपनाया. महज दो कनाल (एक एकड़ के चौथे हिस्से) और ₹10000 के मामूली निवेश से शुरू हुआ उनका यह सफर आज सात एकड़ तक फैल चुका है. वर्तमान में वे ना केवल हल्दी से सात प्रकार के मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार कर रहे हैं, बल्कि सालाना ₹14 से ₹15 लाख का टर्नओवर हासिल करते हुए अपने उत्पाद विश्व के 7 से 8 देशों में निर्यात भी कर रहे हैं.

कॉर्पोरेट की चकाचौंध से खेत की पगडंडी तक का सफर:

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान ​जितेंद्र सिंह ने बताया कि उनके पास कृषि में डिप्लोमा और मार्केटिंग में एमबीए की उच्च डिग्री होने के साथ-साथ 11 वर्षों का लंबा कार्य अनुभव है. वो ₹40000 प्रति माह के वेतन पर एक सुरक्षित नौकरी कर रहे थे, जिससे उनके परिवार का जीवनयापन सुचारु रूप से चल रहा था, लेकिन वर्ष 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में आई, तो इस आपदा ने जितेंद्र की सोच को पूरी तरह बदल दिया. ​महामारी के दौरान जितेंद्र ने एक महत्वपूर्ण बात पर गौर किया, शहरी क्षेत्रों में मृत्यु दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक थी. उन्होंने इस स्थिति का गहन विश्लेषण किया और पाया कि इस पूरे संकट के पीछे 'रोग प्रतिरोधक क्षमता' की सबसे बड़ी भूमिका है. जिन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत थी, वे इस गंभीर बीमारी से लड़ने में सफल रहे. इसी दौरान उन्होंने देखा कि हर घर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गर्म पानी, चाय और दूध में हल्दी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है. हल्दी के औषधीय गुणों की इसी बढ़ती मांग और उपयोगिता ने जितेंद्र के भीतर एक उद्यमी को जगाया. उन्होंने विचार किया कि क्यों न हल्दी की खेती और इसकी प्रोसेसिंग को एक व्यवस्थित व्यवसाय का रूप दिया जाए. 40 हजार की नौकरी छोड़ शुरू की हल्दी की खेती (ETV Bharat) ​शुरुआती संघर्षों का दौर: ​जितेंद्र ने बताया उनके लिए नौकरी छोड़कर खेती करने का फैसला लेना जितना साहसिक था, इसे अमलीजामा पहनाना उतना ही कठिन साबित हुआ. जब उन्होंने ₹40000 की नौकरी छोड़ने की बात अपने परिवार और समाज के सामने रखी, तो हर तरफ से विरोध के स्वर उठने लगे. परिवार के सदस्यों, गांव वालों और समाज के बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर खेती में जाना घाटे का सौदा है, क्योंकि पारंपरिक खेती में अब कोई खास बचत नहीं बची है. हालात यहां तक पहुंच गए कि उनके इस फैसले से परिवार के लोग उनसे नाराज हो गए. ​नौकरी छोड़ने के बाद शुरुआती दो साल जितेंद्र के लिए काफी चुनौतीपूर्ण और संघर्ष भरे रहे. आर्थिक दबाव के साथ-साथ समाज के तानों का सामना करना आसान नहीं था. लेकिन जितेंद्र ने हार नहीं मानी. अपनी मार्केटिंग की समझ और कृषि के ज्ञान पर भरोसा रखते हुए वे अपने लक्ष्य पर डटे रहे. उन्होंने तय किया कि वे कच्ची फसल बेचने के बजाय प्रोसेसिंग करके सीधे ग्राहकों तक शुद्ध उत्पाद पहुंचाएंगे. हल्दी से तैयार उत्पाद (ETV Bharat) ये भी पढ़ें- पंचकूला में ड्रोन से होगी पराली जलाने की निगरानी, कृषि विभाग ने पहली बार शुरू की पहल ​प्रशिक्षण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण: ​किसी भी व्यवसाय में सफलता के लिए सही ज्ञान और तकनीक का होना बेहद जरूरी है. जितेंद्र ने इस बात को बखूबी समझा और सबसे पहले पंजाब के लुधियाना स्थित कृषि विश्वविद्यालय से हल्दी की वैज्ञानिक खेती का प्रशिक्षण लिया. इसके बाद उन्होंने देश के कई अन्य प्रतिष्ठित कृषि संस्थानों से हल्दी की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की बारीकियां सीखीं. ​प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वर्ष 2020 में उन्होंने अपने खेत के एक छोटे से हिस्से महज 2 कनाल जमीन पर हल्दी की खेती शुरू की. इस शुरुआत में उनकी कुल लागत लगभग ₹10000 आई, जिसमें उन्होंने करीब 7 से 8 हजार रुपये के 2 क्विंटल हल्दी के बीज खरीदे थे. उन्होंने सबसे पहले 'PB-2' किस्म की हल्दी अपने खेत में लगाई. जितेंद्र ने पंजाब के लुधियाना स्थित कृषि विश्वविद्यालय से हल्दी की वैज्ञानिक खेती का प्रशिक्षण लिया (ETV Bharat) ​खेती में नवाचार- 100% ऑर्गेनिक और 'दूध का स्प्रे': ​जितेंद्र सिंह की सफलता का सबसे बड़ा राज उनकी खेती करने की अनूठी और वैज्ञानिक तकनीक है. वे पूरी तरह से 100 प्रतिशत जैविक खेती करते हैं और किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद या कीटनाशक का उपयोग नहीं करते. ​फसल की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए जितेंद्र ने एक बेहद अनोखा प्रयोग किया. वे अपनी हल्दी की फसल पर दूध का छिड़काव (स्प्रे) करते हैं. इस नवाचार के पीछे उनका तर्क बेहद सरल और वैज्ञानिक है जब दूध में मौजूद पोषक तत्व मानव शरीर के लिए इतने लाभकारी हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से वे फसलों के पोषण और विकास में भी सहायक होंगे. उनका यह फॉर्मूला बेहद कारगर साबित हुआ. दूध के स्प्रे से न केवल फसल में रोग लगने की संभावना कम हुई, बल्कि हल्दी की गुणवत्ता और पैदावार में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली. वर्तमान में वे प्रति एकड़ 60 क्विंटल से लेकर 150 क्विंटल तक हल्दी का उत्कृष्ट उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं. अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित 7 देश में होते हैं प्रोडक्ट सप्लाई (ETV Bharat) ये भी पढ़ें- नूंह के हरे प्याज से दिल्ली की मंडी में रौनक, जिले में लगभग 7,720 हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है प्याज की खेती सात अलग-अलग उन्नत किस्मों की खेती कर रहे किसान जितेंद्र: