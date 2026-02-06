ETV Bharat / bharat

तुर्कमान गेट हिंसा मामला: सड़क पर खड़े किसी व्यक्ति को नहीं उठा सकते, हाईकोर्ट की दिल्ली पुलिस को दो-टूक

दिल्ली हाईकोर्ट ( File Photo )