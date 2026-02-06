ETV Bharat / bharat

तुर्कमान गेट हिंसा मामला: सड़क पर खड़े किसी व्यक्ति को नहीं उठा सकते, हाईकोर्ट की दिल्ली पुलिस को दो-टूक

दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्कमान गेट हिंसा मामले में कहा कि पुलिस सिर्फ भीड़ में मौजूद होने के आधार पर राहगीरों को आरोपी नहीं बना सकती.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (File Photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 6, 2026 at 5:16 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि फैज ए इलाही मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थर चलाने के मामले में रोड पर खड़े लोगों को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। जस्टिस प्रतीक जालान ने एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की. हाईकोर्ट इस मामले के आरोपी साजिद इकबाल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस बताये कि याचिकाकर्ता की क्या भूमिका थी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से संबंधित वीडियो दाखिल करने को कहा.

सड़क पर खड़े व्यक्ति को नहीं उठा सकते

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो इस मामले में गहरी साजिश का पता लगा रही है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरपी साजिद इकबाल ने बैरिकेड हटाए और लोगों को उकसाने का काम किया. कोर्ट में जब दिल्ली पुलिस ने घटना का वीडियो प्ले किया, तब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि आप वीडियो को उचित टाइम स्टांप लगाकर दिखाइए. कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता भीड़ का हिस्सा था तब भी हिंसा में उसकी भूमिका पर विचार करना होगा. अगर वीडियो में दिखेगा कि आरोपी भीड़ को उकसा रहा था तब तो ठीक है और अगर वो केवल सड़क पर खड़ा है तो आप उसे उठा नहीं सकते.

सुनवाई के दौरान आरोपी साजिद इकबाल की ओर पेश वकील ने कहा कि वो पत्थर फेंकने वाली भीड़ का हिस्सा नहीं था. याचिकाकर्ता अपने रिश्तेदार के यहां से अपने घर लौट रहा था जब उसे भीड़ में धकेल दिया गया. तीस हजारी कोर्ट ने साजिद इकबाल की अग्रिम जमानत याचिका 21 जनवरी को खारिज कर दिया था. तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि अभी जांच प्रारंभिक चरण में है इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती.

बता दें कि 7 और 8 जनवरी की दरम्यानी रात को रामलीला मैदान इलाके के पास फैज ए इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई. अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद हिंसा भड़क गई और लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया. पथराव में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गये. घायल पुलिसकर्मियों में इलाके का एसएसओ भी शामिल है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने की मस्जिद को अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में गिराया जा रहा है. उसके बाद लोग वहां जमा होने लगे. दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब डेढ़ से दौ सौ लोग अतिक्रमण हटाने गए अमले पर पत्थर बरसाने में शामिल थे.

