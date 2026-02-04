ETV Bharat / bharat

तुर्की एयरलाइंस के प्लेन की कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग

काठमांडू से तुर्किये जा रहे एक विमान की कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. सभी यात्री सुरक्षित हैं.

Turkish Airlines plane makes emergency landing at Kolkata airport
तुर्की एयरलाइंस के प्लेन की कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 4, 2026 at 7:04 PM IST

2 Min Read
कोलकाता : तुर्की एयरलाइंस की एक फ्लाइट के इंजन में खराबी आने के बाद विमान ने कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की. यह जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अपने एक बयान में दी. बताया गया कि प्लेन के दाहिने इंजन में आग लगने की सूचना दी गई थी. यह प्लेन काठमांडू से तुर्किये के इस्तांबुल जा रहा था.

पायलट ने विमान के दाहिने इंजन में आग लगने की वजह से संकट की स्थिति के बारे में रेडियो संदेश जारी किया और अपराह्न 1:38 बजे कोलकाता की ओर जाने देने का अनुरोध किया.

इसके बाद प्लेन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की. साथ ही इंजन में लगी आग पर अपराह्न 1.51 बजे तक काबू पा लिया गया. एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक यात्रियों के घायल होने की सूचना नहीं हैं.

एक एयरपोर्ट अधिकारी ने कहा कि मॉडर्न मल्टी-इंजन जेट को सिर्फ़ एक इंजन के साथ सुरक्षित रूप से उड़ने, चढ़ने और लैंड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

उन्होंने आगे कहा कि वे एडवांस्ड, आग का पता लगाने और बुझाने वाली प्रणालियां से भी लैस हैं, जो ज़रूरी जगहों पर आग को कंट्रोल करने और बुझाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.

वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जनरल मैनेजर टेकनाथ सितौला ने न्यूज एजेंसी एएनआई को फोन पर बताया, "फ्लाइट नंबर 'THY-727' वाले टर्किश एयरलाइंस के दाहिने इंजन में टेकऑफ के चार मिनट के अंदर आग लग गई. फ्लाइट ने दोपहर 1:28 पीएम (लोकल टाइम) पर टेकऑफ किया."

अधिकारी के मुताबिक, पायलटों ने एयरक्राफ्ट को काठमांडू के पश्चिम की ओर मोड़ दिया और दाहिने इंजन को बंद कर दिया, जिससे एयरक्राफ्ट करीब 10 मिनट तक रुका रहा. अधिकारी ने रिकॉर्ड किया कि "A330-303" सीरीज के वाइड बॉडी वाले टर्किश एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट में 225 यात्री सवार थे. काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, प्लेन में 11 क्रू मेंबर थे, जिससे प्लेन में कुल 236 लोग सवार हो गए.

इंजन में आग लगने की खबर के तुरंत बाद, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को करीब 15 मिनट के लिए बंद कर दिया गया. वहीं कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल (NSCBI) एयरपोर्ट के एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा कि काठमांडू से इस्तांबुल जा रहे एक टर्किश 727 की कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई.

TAGGED:

ENGINE FIRE
KATHMANDU AIRPORT
EMERGENCY LANDING
KOLKATA AIRPORT
TURKISH AIRLINES

संपादक की पसंद

