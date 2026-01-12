ढोल नगाड़ों की थाप पर टिकी है पहचान, डीजे के शोर में गुम हो रही 'तुरी' समाज की विरासत
झारखंड में तुरी समाज आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है. इनके लिए आजीविका चलाना मुश्किल हो गया है.
Published : January 12, 2026 at 6:32 PM IST
हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट
देवघर: कभी गांव गांव गूंजती ढोल और नगाड़ों की थाप आज सिसकियों में बदलती जा रही है. झारखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों में बसने वाला तुरी समाज, जिसकी पहचान ही पारंपरिक वाद्य यंत्रों से की जाती रही है, आज अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है. आधुनिकता की चमक और डीजे के तेज शोर ने उस लोकधुन को पीछे धकेल दिया है, जो कभी हर खुशी और संस्कार का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी.
कलाकारों की जिंदगी में संघर्ष
विडंबना यह है कि जब कोई विशिष्ट अतिथि झारखंड आता है, तब मंच पर 'संस्कृति' दिखानी होती है, तब यही तुरी समाज याद आता है. सरकारी कार्यक्रमों में ढोल नगाड़ों की गूंज से झारखंड की परंपरा सजाई जाती है लेकिन जैसे ही मंच उतरता है, वैसे ही इन कलाकारों की जिंदगी फिर उसी संघर्ष में लौट जाती है जहां सम्मान तो है, पर स्थायी रोजगार नहीं.
दूसरे काम में भविष्य देख रही है अगली पीढ़ी
ढोल वादक बसंत तुरी की आवाज में छिपा दर्द आज पूरे समाज की पीड़ा बन चुका है. वे बताते हैं पहले शादी ब्याह, पर्व–त्योहार, हर मौके पर हमें बुलाया जाता था. उसी से घर चलता था. अब लोग डीजे बजाकर खुशियां मनाते हैं, हमारी थाप सुनने का वक्त किसी के पास नहीं. उनकी सबसे बड़ी चिंता अगली पीढ़ी को लेकर है जो अब ढोल और नगाड़े से नहीं बल्कि किसी और काम में भविष्य तलाशना चाहती है. भगवानपुर और चूल्हिया गांव में रहने वाले सैकड़ों ऐसे परिवार है जो अब वाद्य यंत्रों को छोड़ दूसरे काम करने को मजबूर हैं.
आधुनिक मंच की जरूरत
चुल्हिया बस्ती में रहने वाले तुरी समाज के लोगों का कहना है कि शिक्षा की कमी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. समाज में गिने–चुने लोग ही पढ़े लिखे हैं. जिस कारण न तो वे अपनी कला को आधुनिक मंच दे पा रहे हैं, न ही सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा पा रहे हैं. नतीजा यह है कि कई घरों में पारंपरिक वाद्य यंत्र आज धूल फांक रहे हैं. जैसे परंपरा खुद खामोश बैठी हो.
सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी करना पड़ता है संघर्ष
स्थानीय जनप्रतिनिधि गौतम तुरी बताते हैं कि मोहनपुर प्रखंड में करीब 54 ऐसे गांव हैं, यहां पर तुरी समाज के लोग रहते हैं. मोहनपुर प्रखंड में करीब तीस हजार इस जाति की आबादी है. मोहनपुर के अलावा अन्य प्रखंड में भी हजारों की संख्या में तुरी समाज के लोग रह रहे हैं लेकिन अब वह अपने पारंपरिक काम को नहीं बल्कि दूसरे कार्यों में संलिप्त होकर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि तुरी जाति के लोग दलित समाज में आते हैं. दलित समाज में आने के कारण इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए भी कई बार संघर्ष करना पड़ता है.
आजीविका के लिए गुजारा मुश्किल
तुरी समाज से ताल्लुक रखने वाले युवाओं का कहना है कि यदि उन्हें आधुनिक और परंपरागत वाद्य यंत्रों को नई तकनीक के साथ बजाने की विधि सरकार की तरफ से सिखाई जाए तो उन्हें रोजगार भी मिलेगा और वो लोग अपने काम के माध्यम से राज्य की परंपरा को भी जिंदा रख सकेंगे. कई लोगों ने बताया कि आज भी तुरी समाज शिक्षा से कोसों दूर है. कई लोगों को खाने पीने के लायक तक कमाई नहीं हो पाती है, इसलिए बच्चे को अच्छी शिक्षा देने में भी यह समाज अक्षम है. सुदूर और जंगली क्षेत्रों में रहने की वजह से सरकारी योजनाओं का भी लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है.
सरकार से मदद की गुहार
समाज के लोगों का कहना है कि आए दिन मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री और बड़े-बड़े अधिकारी उनके ढोल नगाड़े की धुन पर आनंद उठाते हैं लेकिन उनकी बेहतर स्थिति को लेकर कोई भी नहीं सोचता. तुरी समाज के लोगों ने सरकार से गुहार लगाई कि उनके जीवन को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए नहीं तो आने वाली पीढ़ी इस काम से मुंह फेरने को मजबूर हो जाएगी.
पारंपरिक कलाकारों के लिए योजनाओं की जरूरत
स्थानीय कलाकारों का मानना है कि यदि उन्हें डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए तो वे अपने हुनर को नई पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं और रोजगार के नए रास्ते खोल सकते हैं. इसके साथ ही कला एवं पर्यटन विभाग से यह अपील भी की गई है कि पारंपरिक कलाकारों के लिए विशेष योजनाएं लाई जाए, ताकि रोजी रोटी भी बचे और झारखंड की सांस्कृतिक आत्मा भी.
सवाल सिर्फ तुरी समाज का नहीं है, सवाल उस परंपरा का है जो ढोल नगाड़ों की थाप में सांस लेती है. यदि समय रहते यह थाप थम गई, तो आने वाली पीढ़ियां शायद झारखंड की इस जीवंत विरासत को सिर्फ तस्वीरों और सरकारी मंचों तक ही सीमित देख पाएगी.
