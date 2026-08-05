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एयर इंडिया की फ्लाइट में टर्बुलेंस घटना, 7 लोग अस्पताल पहुंचे, 3 यात्रियों को इलाज के बाद छुट्टी

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक 4 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 48 मिनट पर एयर इंडिया की ओर से सूचना मिली कि फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट में लैंडिंग से पहले अचानक टर्बुलेंस आया है. सूचना मिलते ही अस्पताल के इमरजेंसी विभाग को अलर्ट कर दिया गया और मरीजों के इलाज की सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं. इसके बाद एंबुलेंस के जरिए घायल यात्रियों और क्रू मेंबर्स को अस्पताल लाया गया.

नई दिल्ली: फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक उड़ान लैंडिंग से ठीक पहले टर्बुलेंस की चपेट में आ गई. विमान सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर गया, लेकिन तेज झटकों की वजह से कुछ यात्री और क्रू मेंबर घायल हो गए. घायलों को फोर्टिस फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजन ढल अस्पताल, वसंत कुंज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

अब तक कुल सात लोगों को फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनमें तीन यात्री और चार एयर इंडिया के क्रू मेंबर शामिल हैं. राहत की बात यह है कि तीनों यात्रियों की जांच और इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. जबकि चारों क्रू मेंबर अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है.

डॉ. उज्ज्वल वैद, हेड – इमरजेंसी, फोर्टिस वसंत कुंज (ETV Bharat)

3 यात्रियों को इलाज के बाद छुट्टी

अस्पताल पहुंचते ही सभी मरीजों का तुरंत मेडिकल असेसमेंट किया गया और इलाज शुरू कर दिया गया. स्थिति को देखते हुए अस्पताल में 'कोड येलो' भी लागू किया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर सभी मेडिकल विभाग एक साथ समन्वय के साथ काम कर सकें. इसके बाद मरीजों के सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्स-रे जैसी जरूरी जांच कराई गईं.

अस्पताल में एयर इंडिया की एक विशेष समन्वय टीम भी मौजूद है, जो मरीजों के इलाज, दस्तावेजी प्रक्रिया और उनके परिजनों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है. डॉक्टरों का कहना है कि सभी मरीजों की विस्तृत जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद ही चोटों की गंभीरता और आगे के इलाज को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. फिलहाल अस्पताल में भर्ती चारों क्रू मेंबर्स की हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं. वहीं, विमान के सुरक्षित दिल्ली पहुंचने से एक बड़ा हादसा टल गया. अब सभी की निगाहें मेडिकल रिपोर्ट और एयर इंडिया की विस्तृत जानकारी पर टिकी हैं.

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