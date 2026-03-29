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दुश्मन के ड्रोन को देगा जवाब तुंगुस्का वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, जानें खासियत

भारत से यह डील रूस के साथ की है. देश की सुरक्षा के लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण है. पढ़ें पूरी खबर.

Tunguska
रक्षा मंत्रालय के राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में तुंगुस्का वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की खरीद और पी8आई लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान के निरीक्षण (डिपो स्तर) के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं. (PIB)
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By Aroonim Bhuyan

Published : March 29, 2026 at 2:19 PM IST

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नई दिल्ली : भारत ने रूस के साथ हवाई खतरों से निपटने के लिए एक नया रक्षा अनुबंध किया है. यह तुंगुस्का वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली से संबंधित है. इससे जरिए भारत ने अग्रिम पंक्ति की सैन्य टुकड़ियों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया और निकट-सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है. डील रूस के जेएससी रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के साथ की गई है. इससे भारत की वायु सुरक्षा प्रणाली मजबूत होगी.

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, "भारतीय सेना के लिए ₹445 करोड़ मूल्य की तुंगुस्का वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की खरीद का अनुबंध, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में रूस की जेएससी रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के साथ हस्ताक्षरित किया गया. ये अत्याधुनिक मिसाइलें, विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों सहित हवाई खतरों के खिलाफ भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएंगी. यह समझौता भारत-रूस रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा."

यद्यपि पिछले वर्ष के संकट (ऑपरेशन सिंदूर) के दौरान भारत की लंबी दूरी और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी साबित हुईं, फिर भी सैन्य योजनाकारों ने कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से उत्पन्न बढ़ती चुनौती को रेखांकित किया. इसलिए तुंगुस्का की खरीद को एक सैद्धांतिक प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है. इसका उद्देश्य भारत की वायु रक्षा संरचना के सबसे भीतरी कवच ​​को मजबूत करना है.

2K22 तुंगुस्का सोवियत ट्रैक-आधारित स्व-चालित विमान-रोधी तोप है, जो सतह से हवा में मार करने वाली तोप और मिसाइल प्रणाली से लैस है. इसे हर मौसम में पैदल सेना और टैंक टुकड़ियों को कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों, हेलीकॉप्टरों और क्रूज मिसाइलों से दिन-रात सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है. इस हथियार प्रणाली द्वारा उपयोग की जाने वाली मिसाइल का नाटो रिपोर्टिंग नाम SA-19 ​​"ग्रिसन" है.

इस प्रणाली को 1982 में सेवा में शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य ZSU-23-4 शिल्का जैसी पुरानी प्रणालियों को प्रतिस्थापित करना और तीव्र गति से चलने वाले विमानों और फुर्तीले कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों दोनों से जुड़े नए खतरों का सामना करना था.तुंगुस्का एक ट्रैक-आधारित बख्तरबंद चेसिस पर लगी होती है और आमतौर पर चार लोगों के दल द्वारा संचालित की जाती है. इसमें एक ही बुर्ज पर मिसाइल लॉन्चर और तीव्र गति से मार करने वाली विमान-रोधी तोपें लगी होती हैं.

यह प्रणाली आठ सतह से हवा में मार करने वाली निर्देशित मिसाइलें ले जा सकती है, जो वेरिएंट के आधार पर लगभग 2.5-10 किमी की दूरी और लगभग 3.5-10 किमी की ऊंचाई पर हवाई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम हैं. इस प्रणाली में दो 30 मिमी की स्वचालित तोपें भी लगी हैं, जो निकटवर्ती हवाई खतरों के साथ-साथ हल्के जमीनी लक्ष्यों के खिलाफ भारी गोलाबारी प्रदान करती हैं.

ये तोपें लगभग चार किमी तक के लक्ष्यों को भेद सकती हैं और ड्रोन और हेलीकॉप्टरों के खिलाफ तत्काल सुरक्षा भी प्रदान करती हैं.तुंगुस्का वाहन रडार और ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम दोनों से लैस हैं, जो विभिन्न मौसम और प्रकाश स्थितियों में लक्ष्य का पता लगाने, उसे ट्रैक करने और उस पर हमला करने की सुविधा प्रदान करते हैं.

यह दोहरी प्रणाली – थोड़ी अधिक दूरी के लिए मिसाइलें और निकटवर्ती रक्षा के लिए तोपें – इस प्रणाली को हवाई खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ बहुमुखी बनाती है, जो लंबी दूरी की प्रणालियों से बच सकते हैं लेकिन फिर भी अग्रिम पंक्ति की इकाइयों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं.

तुंगुस्का को आमतौर पर टैंक ब्रिगेड, मशीनीकृत पैदल सेना और अन्य अग्रिम पंक्ति की जमीनी टुकड़ियों के समर्थन में एक अल्प-श्रेणी वायु रक्षा (SHORAD) उपकरण के रूप में तैनात किया जाता है. इसकी भूमिका एक गतिशील, तत्काल वायु रक्षा परत के रूप में कार्य करना है जो मशीनीकृत बलों के साथ तालमेल बनाए रख सके और बड़े, मध्यम और लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा छोड़े गए महत्वपूर्ण अंतरालों को भर सके.

भारत का बहुस्तरीय वायु रक्षा नेटवर्क हवाई खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला से व्यापक सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है - जिसमें उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान और बैलिस्टिक मिसाइलें, निम्न ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं. इस नेटवर्क में रूस की एस-400 मिसाइल प्रणाली जैसे लंबी दूरी के इंटरसेप्टर, बराक-8 और आकाश जैसी मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (एसएएम), और क्यूआरएसएएम और आकाश एनजी जैसी कम दूरी की प्रणालियां शामिल हैं.तुंगुस्का की खरीद से अग्रिम पंक्ति की सैन्य टुकड़ियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए मोबाइल, कम दूरी की वायु रक्षा सुरक्षा प्रदान करके भारत के मौजूदा शस्त्रागार में मौजूद विशिष्ट क्षमता की कमियों को दूर करने में मदद मिलती है. यह मौजूदा प्रणालियों का पूरक है और एकीकृत रक्षा ग्रिड के निचले स्तरों पर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है - जो आज के जटिल खतरे के माहौल में एक महत्वपूर्ण विशेषता है.

भारत का सुरक्षा वातावरण जटिल बना हुआ है. इसका मुख्य कारण सीमाओं पर पाकिस्तान और चीन के साथ तनाव है. 2025 में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष, जिसके परिणामस्वरूप ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, इसने हवाई खतरों के बदलते स्वरूप को रेखांकित किया. उस टकराव के दौरान, पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन, मिसाइलों और हवाई हमलों का मिश्रण किया. इससे भारत के हवाई क्षेत्र को चुनौती मिली और उसकी एकीकृत हवाई रक्षा प्रणालियों का परीक्षण हुआ.

हालांकि भारत की मौजूदा बहुस्तरीय प्रणालियों ने प्रभावी ढंग से काम किया, लेकिन इस संघर्ष ने कम ऊंचाई वाले खतरों के खिलाफ अधिक गहराई और लचीलेपन की आवश्यकता को उजागर किया, विशेष रूप से तब जब मानवरहित प्रणालियां और लोइटरिंग मुनिशन्स समकालीन युद्धों में अधिक प्रचलित हो रहे हैं. तुंगुस्का प्रणाली की दोहरी क्षमता (बंदूकें और मिसाइलें) ऐसे खतरों के खिलाफ त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र प्रदान करती है, जो कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और भारी मध्यम दूरी की प्रणालियों के बीच सामरिक अंतर को भरती है.

इसके अलावा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद के रणनीतिक आकलन से पता चलता है कि वायु रक्षा का मतलब केवल पारंपरिक घुसपैठ को रोकना ही नहीं है, बल्कि ग्रे-ज़ोन और हाइब्रिड संघर्ष परिदृश्यों में विश्वसनीय प्रतिरोध प्रदान करना भी है, जहां दुश्मन बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़े बिना रक्षा प्रणालियों की जांच करने के लिए ड्रोन, रॉकेट और क्रूज मिसाइलों का उपयोग करते हैं.

सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव स्टडीज (सीएचपीएम) की वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख में, सैन्य इतिहासकार एड्रियन फोंटानेलाज़ लिखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारतीय वायु सेना ने पश्चिमी पड़ोसी के प्रमुख वायु सेना स्टेशनों पर शानदार हमले करके पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली को काफी हद तक कमजोर कर दिया.फोंटानेलाज कहते हैं, "वास्तव में, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया है, हवाई युद्ध लंबे समय से वायु सेनाओं के बीच की लड़ाई से कहीं अधिक है, यानी यह एकीकृत संयुक्त प्रणालियों के बीच की लड़ाई है जिसमें विभिन्न प्रकार के सेंसर और आक्रामक एवं रक्षात्मक उपकरण शामिल हैं. इस मामले में, भारतीय सेना ने एक बार फिर अपने प्रतिद्वंद्वी पर स्पष्ट श्रेष्ठता प्रदर्शित की, जिससे यह साबित हुआ किपहले अप्रचलित माने जाने वाले हथियार, जैसे कि विमान-रोधी तोपखाना, ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, बशर्ते उनके मारक नियंत्रण तंत्र समग्र एकीकृत नेटवर्क के साथ संगत हों.”

इस संदर्भ में, तुंगुस्का प्रणाली की खरीद से भारतीय सेना की शांति काल में अचानक होने वाले हवाई खतरों या सीमित आपात स्थितियों का मुकाबला करने की तत्परता बढ़ती है. तुंगुस्का को मौजूदा रडारों, कमान-और-नियंत्रण नेटवर्कों और अन्य लघु-श्रेणी मिसाइलों के साथ एकीकृत करने से सेना, वायुसेना और एकीकृत वायु रक्षा केंद्रों में संयुक्त प्रतिक्रिया मजबूत होती है.संक्षेप में, तुंगुस्का वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की खरीद का निर्णय भारत की अल्प-श्रेणी वायु रक्षा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगा, जो ऑपरेशन सिंदूर जैसे संघर्षों से मिले सबक के अनुरूप है और उभरते हवाई खतरों से निपटता है. यह भारत की बहुस्तरीय रक्षा रणनीति को सुदृढ़ करता है, रूस के साथ गहरे रक्षा सहयोग को बनाए रखता है और एक अस्थिर भू-राजनीतिक वातावरण में प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करता है, जहां हवाई क्षेत्र नियंत्रण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए केंद्रीय महत्व रखता है.

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