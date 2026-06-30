उत्तराखंड के तुंगेश्वर डाकघर में तैनात 'लापरवाह' पोस्टमैन निलंबित, जानिए क्या था आरोप?
चमोली जिले के तुंगेश्वर डाकघर में तैनात पोस्टमैन पर गिरी गाज, डाक वितरण में भारी लापरवाही बरतने पर हुआ निलंबित
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 30, 2026 at 10:20 PM IST
चमोली: थराली विकासखंड के तुंगेश्वर डाकघर में तैनात पोस्टमैन पर गाज गिर गई है. डाक वितरण में भारी लापरवाही और अनियमितताओं के मामले में डाक विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. जिसके तहत संबंधित पोस्टमैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
बता दें कि हाल में ही तुंगेश्वर पोस्ट ऑफिस में तैनात पोस्टमैन हिमांशु कुमार पर सरकारी डाक को समय पर वितरित न करने और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने कमरे में बोरियों में बंद कर रखने के गंभीर आरोप लगे थे. बताया जा रहा है कि तीन से चार बोरियों में काफी संख्या में डाक सामग्री पड़ी हुई थी. जिन्हें साल 2025 से पोस्टमैन ने बांटा ही नहीं था. जिसमें एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, स्पीड पोस्ट, चेक बुक समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल थे.
चमोली में डाक बांटने की बजाय जमा करता रहा पोस्टमैन, इंतजार करते रह गए लोग #uttarakhand #chamoli #post #postman @pushkardhami @ukcmo @IndiaPostOffice @DakKarmayogi pic.twitter.com/iitqDWhpzo— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) June 29, 2026
कैसे हुआ खुलासा? इसका खुलासा तब हुआ था, जब स्थानीय निवासी विनोद पांडे को उनकी बेटी का आधार कार्ड तुंगेश्वर-माल बजवाड़ मार्ग पर सड़क किनारे लावारिस हालत में पड़ा मिला. जिसके बाद उन्होंने संबंधित पोस्टमैन से जानकारी ली, तो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद जब स्थानीय लोगों ने पोस्टमैन के कमरे को खंगाला, तो तीन से चार बोरियों में काफी मात्रा में डाक रखी हुई मिली.
पोस्टमैन हिमांशु कुमार निलंबित: ग्रामीणों का आरोप था कि साल 2025 से लेकर अभी तक पोस्टमैन ने डाक बांटी ही नहीं. ऐसे में लोगों को समय पर डाक न मिलने पर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा. कई महत्वपूर्ण सरकारी एवं बैंकिंग दस्तावेज समय पर लोगों को नहीं मिल पाए. वहीं, मामला सामने आने के बाद डाक विभाग हरकत में आया और पोस्टमैन हिमांशु कुमार को निलंबित कर दिया. साथ ही उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है. इसकी पुष्टि चमोली डाकघर के अधीक्षक अजय कुमार की है.
पिथौरागढ़ में भी महिला पोस्टमैन हो चुकी निलंबित: यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील के जाराजिबली पोस्ट ऑफिस से ही ऐसा ही मामला सामने आया था. जहां डाकघर में तैनात महिला पोस्टमैन पर दो माह से आई डाक न बांटने का आरोप लगा था. इतना ही नहीं उसका ग्रामीणों से विवाद का वीडियो भी सामने आया था. जिसमें वो 'लड़की हूं फंसा दूंगी' कहती नजर आईं थी. मामला सामने आने के बाद हरियाणा निवासी पोस्टमैन पारुल को निलंबित कर दिया गया था.
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