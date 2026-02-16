ETV Bharat / bharat

जम्मू और कश्मीर में 14 पर्यटन स्थल फिर से खोले गए, पहलगाम हमले के बाद से थे बंद

जम्मू और कश्मीर में 14 पर्यटन स्थल फिर से खोले गए, पहलगाम हमले के बाद से थे बंद ( File/ ETV Bharat )

मीर फरहत

श्रीनगर: पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद बंद किए गए जम्मू-कश्मीर के 14 पर्यटन स्थल फिर से खोल दिए गए हैं. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जिनके पास कानून और व्यवस्था का अधिकार है, ने एक्स पोस्ट में यह घोषणा की. उपराज्यपाल ने कहा कि पूरी सुरक्षा समीक्षा और चर्चा के बाद उन्होंने कश्मीर और जम्मू संभाग में और टूरिस्ट स्पॉट को फिर से खोलने का आदेश दिया है, जिन्हें एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था.

इन जगहों को फिर से खोलने से 10 दिन पहले, गृह मंत्री अमित शाह ने 6 फरवरी से इस इलाके के अपने दो दिन के दौरे के दौरान जम्मू में एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की थी. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री के दौरे से एक दिन पहले विधानसभा में कहा था कि वह पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का मुद्दा गृह मंत्री के सामने उठाएंगे.

सिन्हा ने कहा कि कश्मीर संभाग में 11 पर्यटन स्थल जिनमें यूसमर्ग, बडगाम में दूधपथरी, कोकेरनाग में दंडीपोरा पार्क, पीर की गली, शोपियां में दुबजन और पदपावन, श्रीनगर में अस्तनपोरा (Astanpora), ट्यूलिप गार्डन, थजवास ग्लेशियर, गांदरबल में हंग पार्क और बारामूला में वुलर/वतलाब शामिल हैं और जम्मू संभाग में तीन पर्यटन स्थल- रियासी में देवी पिंडी, रामबन में माहू मंगत और किश्तवाड़ में मुगल मैदान को तुरंत फिर से खोला जाएगा.

सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में गुरेज, अथवाटू (Athwatoo), बंगस (Bangus) और रामबन में रामकुंड साइट को बर्फ साफ होने के बाद फिर से खोल दिया जाएगा.