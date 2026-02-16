जम्मू और कश्मीर में 14 पर्यटन स्थल फिर से खोले गए, पहलगाम हमले के बाद से थे बंद
कश्मीर में 11 पर्यटन स्थल, जम्मू में तीन पर्यटन स्थल शामिल हैं, जिन्हें फिर से खोला गया है, पहलगाम हमले के बाद से बंद थे.
Published : February 16, 2026 at 6:25 PM IST
मीर फरहत
श्रीनगर: पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद बंद किए गए जम्मू-कश्मीर के 14 पर्यटन स्थल फिर से खोल दिए गए हैं. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जिनके पास कानून और व्यवस्था का अधिकार है, ने एक्स पोस्ट में यह घोषणा की. उपराज्यपाल ने कहा कि पूरी सुरक्षा समीक्षा और चर्चा के बाद उन्होंने कश्मीर और जम्मू संभाग में और टूरिस्ट स्पॉट को फिर से खोलने का आदेश दिया है, जिन्हें एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था.
इन जगहों को फिर से खोलने से 10 दिन पहले, गृह मंत्री अमित शाह ने 6 फरवरी से इस इलाके के अपने दो दिन के दौरे के दौरान जम्मू में एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की थी. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री के दौरे से एक दिन पहले विधानसभा में कहा था कि वह पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का मुद्दा गृह मंत्री के सामने उठाएंगे.
सिन्हा ने कहा कि कश्मीर संभाग में 11 पर्यटन स्थल जिनमें यूसमर्ग, बडगाम में दूधपथरी, कोकेरनाग में दंडीपोरा पार्क, पीर की गली, शोपियां में दुबजन और पदपावन, श्रीनगर में अस्तनपोरा (Astanpora), ट्यूलिप गार्डन, थजवास ग्लेशियर, गांदरबल में हंग पार्क और बारामूला में वुलर/वतलाब शामिल हैं और जम्मू संभाग में तीन पर्यटन स्थल- रियासी में देवी पिंडी, रामबन में माहू मंगत और किश्तवाड़ में मुगल मैदान को तुरंत फिर से खोला जाएगा.
सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में गुरेज, अथवाटू (Athwatoo), बंगस (Bangus) और रामबन में रामकुंड साइट को बर्फ साफ होने के बाद फिर से खोल दिया जाएगा.
22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन पर्यटक स्थल पर आतंकवादियों ने 25 पर्यटकों और एक स्थानीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी. हमले के बाद, उपराज्यपाल प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया था. इस बंद से होटल इंडस्ट्री और इस सेक्टर से जुड़े लोगों की आजीविका पर असर पड़ा.
हालांकि, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और श्रीनगर में मुगल गार्डन जैसी कुछ बड़ी जगहों को पिछले साल पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया था.
टूर ऑपरेटरों ने 14 और पर्यटक स्थलों को फिर से खोलने का स्वागत किया है. उनका कहना है कि इस साल पर्यटन क्षेत्र के लिए यह एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि सर्दियों में गुलमर्ग और सोनमर्ग में पर्यटकों की संख्या बढ़ी थी.
मशहूर टूर ऑपरेटर फारूक कुथू ने कहा, "हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, जो सही समय पर आया है, क्योंकि बर्फबारी के बाद घाटी में पर्यटकों की अच्छी भीड़ देखी गई. इससे पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा और आने वाले सीजन में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी."
यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर के 10 जिलों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर सर्वे कराएगी सरकार