थेवर जयंती पर तीन दिग्गज के एक साथ, TTV दिनाकरन बोले, 'एडप्पादी पलानीस्वामी हमारा असली दुश्मन'

टीटीवी दिनाकरन ने कहा कि, पसुम्पोन में बना यह नया गठबंधन जारी रहेगा.

TTV Dinakaran
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम, एआईएडीएमके के नेता सेंगोट्टैयन और एएमएमके के महासचिव टीटीवी दिनाकरन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 30, 2025 at 10:18 PM IST

रामनाथपुरम: तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम, एआईएडीएमके के नेता सेंगोट्टैयन और एएमएमके के महासचिव टीटीवी दिनाकरन को एक ही मंच पर देखे जाने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.

दरअसल, ओ. पन्नीरसेल्वम, सेंगोट्टैयन और टीटीवी दिनाकरन थेवर जयंती के अवसर पर पासुमपोन स्थित मुथुरामलिंगा थेवर के स्मारक पर संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम में शामिल हुए थे.

मुथुरामलिंगा थेवर की 118वीं जयंती और 62वां गुरु पूजा उत्सव आज (30 अक्टूबर) पूरे तमिलनाडु में मनाया गया. सभी राजनीतिक दल के नेताओं ने रामनाथपुरम जिले के पासुमपोन स्थित मुथुरामलिंगा थेवर के स्मारक पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी. इसी क्रम में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम, AIADMK के पूर्व मंत्री सेनगोट्टैयन और अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (AMMK) के महासचिव टीटीवी दिनाकरन आज पासुमपोन में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए.

बाद में पत्रकारों से बात करते हुए, ओ पन्नीरसेल्वम ने कहा कि, सभी दल मुथुरामलिंगा थेवर की जयंती मना रहे हैं. उन्होंने कहा कि, मुथुरामलिंगा थेवर ने राष्ट्रवाद और दिव्यता का समन्वय किया था. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि, इस कार्यक्रम में वे तीनों (ओपीएस, टीटीवी दिनाकरन, सेनगोट्टैयन) मुथुरामलिंगा थेवर को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं.

उन्होंने इस शुभ दिन पर यह आशा करते हुए शपथ ली है कि AIADMK में विभाजित ताकतें एकजुट होंगी. उन्होंने कहा कि, वे यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे कि 'अम्मा' (जयललिता) सरकार फिर से स्थापित हो. पनीरसेल्वम ने कहा कि, इसके अलावा उन्होंने आज DMK को सत्ता से बाहर करने का काम भी शुरू कर दिया है.

अपने भाषण को जारी रखते हुए, टीटीवी दिनाकरन ने कहा कि, पसुम्पोन में बना यह नया गठबंधन जारी रहेगा. यह खुशी की बात है कि सेंगोट्टैयन, जो पुरात्ची थलाइवर (एमजीआर) के शासनकाल से काम कर रहे हैं, आज उनके साथ जुड़ गए हैं. उन्होंने कहा कि, अम्मा जयललिता के शासनकाल के दौरान और उसके बाद, ओ. पन्नीरसेल्वम और सेंगोट्टैयन अन्नाद्रमुक के गढ़ थे.

उन्होंने कहा, "हमने पुरात्ची थलाइवर (एमजीआर) और पुरात्ची थलाइवी (जयललिता) के शासनकाल को फिर से बनाने के लिए हाथ मिलाया है. उन्होंने कहा कि, उनके असली दुश्मन एडप्पादी पलानीस्वामी हैं, कोई और नहीं. उन्होंने यह भी कहा कि, अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम की शुरुआत विश्वासघात को हराने के उद्देश्य से की गई थी.

शशिकला के बारे में एक सवाल के जवाब में टीटीवी दिनाकरन ने कहा, "शशिकला हमारे साथ आना चाहती थीं, लेकिन कुछ कारणों से इसमें देरी हुई. पासुमपोन के आने से पहले ही, पन्नीरसेल्वम और सेंगोट्टैयन अबिरामम क्षेत्र से उनके साथ आ गए. वहीं, सेंगोट्टैयन ने कहा कि, तमिलनाडु में क्रांतिकारी नेताओं (एमजीआर और जयललिता) का शासन फिर से स्थापित होना चाहिए. इसके लिए डीएमके को हराने के उद्देश्य से उनकी यात्रा शुरू हो गई है.

