अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस में TTE ने युवती से की रेप की कोशिश; देवरिया में ट्रेन से उतरकर आरोपी फरार

गोरखपुर: अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस में TTE ने एनसीसी कैडेट युवती के साथ रेप की कोशिश की. इस मामले में देवरिया जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. पीड़िता मऊ की रहने वाली है. वहीं, मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी टीटीई फरार हो गया है. जिसके बाद पुलिस ने उस पर ₹10000 का इनाम रखा है. आरोप है कि टीटीई सीट दिलाने के बहाने युवती को केबिन में ले गया और रेप की कोशिश की. आरोपी टीटीई राहुल कुमार पटना का रहने वाला है. यह घटना रविवार की है.

एसपी जीआरपी गोरखपुर लक्ष्मी निवास मिश्रा. (Video Credit; ETV Bharat)

इस मामले में एसपी जीआरपी गोरखपुर लक्ष्मी निवास मिश्रा ने बताया कि युवती अहमदाबाद-एक्सप्रेस ट्रेन मऊ से गोरखपुर आ रही थी. टिकट नहीं ले पाने के बाद वह एसी फर्स्ट कोच में चढ़ गई. उसने पहले TTE राहुल कुमार से टिकट बनाने के लिए बात की, ताकि सीट मिल जाए. TTE ने टिकट बनाने और सीट देने के बहाने उसे केबिन में बुलाया. पहले युवती के बारे पूछताछ की फिर आरोप है कि केबिन बंद कर अश्लील हरकत करने लगा. साथ ही विरोध करने धमकी दी. फिर युवती के साथ रेप की कोशिश की. युवती के साथ यह शर्मनाक वाकया इंदारा व देवरिया के बीच हुआ. युवती इसकी सूचना 112 पर दी तो TTE देवरिया में ट्रेन से उतर कर फरार हो गया.