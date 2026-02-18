अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस में TTE ने युवती से की रेप की कोशिश; देवरिया में ट्रेन से उतरकर आरोपी फरार
गोरखपुर में रहकर पढ़ाई करती है मऊ की रहने वाली युवती, आरोपी पर 10 हजार का इनाम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 18, 2026 at 2:08 PM IST
गोरखपुर: अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस में TTE ने एनसीसी कैडेट युवती के साथ रेप की कोशिश की. इस मामले में देवरिया जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. पीड़िता मऊ की रहने वाली है. वहीं, मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी टीटीई फरार हो गया है. जिसके बाद पुलिस ने उस पर ₹10000 का इनाम रखा है. आरोप है कि टीटीई सीट दिलाने के बहाने युवती को केबिन में ले गया और रेप की कोशिश की. आरोपी टीटीई राहुल कुमार पटना का रहने वाला है. यह घटना रविवार की है.
इस मामले में एसपी जीआरपी गोरखपुर लक्ष्मी निवास मिश्रा ने बताया कि युवती अहमदाबाद-एक्सप्रेस ट्रेन मऊ से गोरखपुर आ रही थी. टिकट नहीं ले पाने के बाद वह एसी फर्स्ट कोच में चढ़ गई. उसने पहले TTE राहुल कुमार से टिकट बनाने के लिए बात की, ताकि सीट मिल जाए. TTE ने टिकट बनाने और सीट देने के बहाने उसे केबिन में बुलाया. पहले युवती के बारे पूछताछ की फिर आरोप है कि केबिन बंद कर अश्लील हरकत करने लगा. साथ ही विरोध करने धमकी दी. फिर युवती के साथ रेप की कोशिश की. युवती के साथ यह शर्मनाक वाकया इंदारा व देवरिया के बीच हुआ. युवती इसकी सूचना 112 पर दी तो TTE देवरिया में ट्रेन से उतर कर फरार हो गया.
एसपी ने बताया कि आरोपी TTE के ऊपर ₹10000 का इनाम रख दिया गया है. साथ ही वाराणसी जोन के रेलवे के अधिकारियों को उसके सस्पेंशन और अन्य विभागीय कार्रवाई के लिए भी पत्र लिखा गया है. एसपी जीआरपी लक्ष्मी ने बताया कि युवती की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की तलाश के लिए टीम लगा दी गई है. पकड़े जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.
इधर, जीआरपी के मुताबिक, पीड़ित युवती मऊ जिले की रहने वाली है. वह गोरखपुर में किराए पर रहकर भर्ती की तैयारी कर रही है. वह एनसीसी 'सी' सर्टिफिकेट की परीक्षा देने मऊ गई थी. परीक्षा के बाद जब वह लौट रही थी, तब स्टेशन पर ज्यादा भीड़ और जल्दबाजी के कारण वह टिकट नहीं ले सकी. एसपी जीआरपी लक्ष्मी निवास मिश्र ने बताया कि केस दर्ज कर मामला देवरिया ट्रांसफर कर दिया गया है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है.
यह भी पढ़ें: गिरीं, लड़खड़ाईं, फिर दौड़ीं; और जीत ली सेना में भर्ती होने की पहली जंग