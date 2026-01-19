ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश में 5000 मंदिरों का होगा निर्माण, TTD हर मंदिर के लिए देगा 15-30 लाख रुपये

अमरावती (आंध्र प्रदेश): तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने श्री वाणी ट्रस्ट के फंड का इस्तेमाल करके पूरे राज्य में 5,000 मंदिर बनाने का काम शुरू किया है. गांवों और कस्बों में SC, ST और BC समुदायों के ज्यादातर इलाकों में मंदिर बनाने को प्राथमिकता दी जा रही है. ये मंदिर गांवों में भक्ति और संस्कृति को बढ़ावा देने और भजन-कीर्तन में आसानी के लिए बनाए जा रहे हैं. टीटीडी को अब तक 1,176 आवेदन मिल चुके हैं, और 463 मंदिरों के निर्माण के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है. बाकी आवेदनों पर विचार किया जा रहा है.

मंदिर बनाने के लिए फंड, गांवों और कॉलोनियों में मौजूद भूखंड के आधार पर दिए जा रहे हैं. 5 सेंट (लगभग 2178 वर्ग फीट) जमीन के लिए 10 लाख रुपये दिए जाएंगे; 8 सेंट (3484.8 वर्ग फीट) के लिए 15 लाख रुपये; और 10 सेंट या उससे ज्यादा जमीन के लिए 20 लाख रुपये मंदिर बनाने के लिए दिए जाएंगे.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में निर्देश दिया कि मंदिरों में एक प्रांगण की दीवार और सजावट होनी चाहिए, और अगर जरूरत हो तो और पैसे खर्च किए जाने चाहिए. इसलिए, इन कामों के लिए 5-10 लाख रुपये और खर्च किए जाएंगे. यानी हर मंदिर के निर्माण पर कम से कम 15 लाख रुपये और अधिक से अधिक 30 लाख रुपये खर्च होंगे.

टीटीडी ने पहले 2,000 मंदिरों को मंजूरी दी थी, जिसमें हर मंदिर के निर्माण में अधिक से अधिक 10 लाख रुपये खर्च होने थे. इनमें से 1,400 मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 600 मंदिर निर्माणाधीन हैं. अब, इससे भी ज्यादा 5,000 मंदिर बनाने की योजना है.

मंदिर के लिए जमीन दान दे सकते हैं लोग

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंदिर के लिए जमीन गांव के लोग दान कर सकते हैं. अगर निर्माण पंचायत की जमीन पर प्लान किया गया है, तो एक प्रस्ताव देना जरूरी है. अगर यह राजस्व विभाग की जमीन है, तो संबंधित विभाग के अधिकारियों से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) लेना होगा. अगर कॉलोनी या गांव में मंदिर बनाने के लिए कोई कमेटी बनती है और वह आगे आती है तो मंदिर बनाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी.