तिरुमला में श्रीवारी भक्तों के लिए 'भक्ति अनुभव केंद्र', घंटों लाइन में इंतजार करने वालों को मिलेगी आध्यात्मिक शांति
मानसिक तनाव दूर करने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे भक्तों को ध्यान और गोविंदा नामस्मरण की सुविधा दी जाएगी.
Published : September 14, 2026 at 6:20 PM IST
तिरुमला: आंध्र प्रदेश में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने तिरुमला श्रीवारी के दर्शन के लिए घंटों लाइन में इंतजार करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शांति और सुकून देने के लिए एक नया और अनोखा कदम उठाया है. इस कदम से भक्तों का समय बर्बाद नहीं होगा.
टीटीडी ने वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स-1 में 4 करोड़ रुपये की लागत से 'डिवोशनल एक्सपीरियंस सेंटर' (हीलिंग सेंटर) बनाया है. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), वर्चुअल रियलिटी (VR) और दूसरी आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल की गई हैं. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस महीने की 16 तारीख को इसका उद्घाटन करेंगे.
जब सीएम चंद्रबाबू नायडू पिछले साल ब्रह्मोत्सव के दौरान तिरुमला गए थे, उस समय इस परियोजना की शुरुआत उनके सुझावों के आधार पर हुई. उन्होंने सुझाव दिया था कि भक्तों को मन की शांति और आध्यात्मिक अनुभव देने के लिए हर मंदिर में एक 'हीलिंग सेंटर' होना चाहिए. इसी के तहत टीटीडी ने वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स में एक 'डिवोशनल एक्सपीरियंस सेंटर' बनाया है.
अत्याधुनिक तकनीक के साथ..
इस आध्यात्मिक केंद्र में लगभग 340 इंच (8.4 मीटर लंबा, 2.025 मीटर चौड़ा) की एक विशाल स्क्रीन लगाई गई है. मुख्य हॉल में 120 श्रद्धालु बैठ सकते हैं. इसके अलावा खास तौर पर बनाए गए ध्यान और प्रशिक्षण कक्षों में 40 और लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है. इसे वैकुंठ की याद दिलाने वाली हरियाली (ग्रीनस्केप), पीतल पर नक्काशीदार शंख की आकृतियों और ब्रह्मांडीय शक्ति को दर्शाने वाले गोलाकार फर्श के साथ डिजाइन किया गया है. इसे कलमकारी कला और शानदार लाइटिंग के जरिए दशावतारों की खासियत को समझाने के लिए डिजाइन किया गया है. इस केंद्र को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि श्रद्धालु भगवान के दर्शन-शास्त्र को समझ सकें और शांति से दर्शन कर सकें.
इसके 4 मुख्य उद्देश्य हैं...
12वीं सदी से लेकर आज तक के तिरुमला के इतिहास श्रीवारी की महिमा और चमत्कारी घटनाओं को एआई और वीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आकर्षक कहानियों के जरिए बताया जाएगा. मानसिक तनाव दूर करने के लिए, घंटों से इंतजार कर रहे भक्तों को गाइडेड मेडिटेशन (ध्यान) और गोविंदा नामस्मरण (आध्यात्मिकता) की सुविधा दी जाएगी.
भक्तों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को संतुलित करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस केंद्र को 'हीलिंग' (मानसिक शांति और राहत) की जगह में बदला जाएगा. इस केंद्र का इस्तेमाल न सिर्फ भक्तों को बल्कि टीटीडी के कर्मचारियों को भी एआई-आधारित ट्रेनिंग देने के लिए किया जाएगा.
उम्मीद ही ध्यान है
इस हॉल को भक्तों को 'उम्मीद ही ध्यान है... ध्यान एक अभ्यास है... अभ्यास ही भक्ति है' के विचार से प्रेरित करने के लिए तैयार किया गया है. जैसा कि श्रीवारी सुप्रभातम में बताया गया है. यह सच कि ब्रह्मा देव पुष्करिणी में भगवान के पहले दर्शन का इंतजार करते हैं और हम आम लोग जितना ज्यादा इंतजार करेंगे हमें उतने ही ज्यादा आशीर्वाद मिलेंगे. इस बात को इस केंद्र के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा.
सभी कम्पार्टमेंट में विस्तार
पायलट प्रोजेक्ट के लिए वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स-1 के 17वें कम्पार्टमेंट को चुना गया है. भविष्य में वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स-1 और 2 के सभी 66 कम्पार्टमेंट के साथ-साथ नारायणगिरि गार्डन में भी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी. इन पर इस मुख्य केंद्र से गाइडेड मेडिटेशन, वैदिक पाठ, पौराणिक कथाओं के दृश्य और आध्यात्मिक कहानियां दिखाई जाएंगी.
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