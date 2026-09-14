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तिरुमला में श्रीवारी भक्तों के लिए 'भक्ति अनुभव केंद्र', घंटों लाइन में इंतजार करने वालों को मिलेगी आध्यात्मिक शांति

तिरुपति बालाजी मंदिर ( ETV Bharat )

तिरुमला: आंध्र प्रदेश में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने तिरुमला श्रीवारी के दर्शन के लिए घंटों लाइन में इंतजार करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शांति और सुकून देने के लिए एक नया और अनोखा कदम उठाया है. इस कदम से भक्तों का समय बर्बाद नहीं होगा. टीटीडी ने वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स-1 में 4 करोड़ रुपये की लागत से 'डिवोशनल एक्सपीरियंस सेंटर' (हीलिंग सेंटर) बनाया है. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), वर्चुअल रियलिटी (VR) और दूसरी आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल की गई हैं. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस महीने की 16 तारीख को इसका उद्घाटन करेंगे. जब सीएम चंद्रबाबू नायडू पिछले साल ब्रह्मोत्सव के दौरान तिरुमला गए थे, उस समय इस परियोजना की शुरुआत उनके सुझावों के आधार पर हुई. उन्होंने सुझाव दिया था कि भक्तों को मन की शांति और आध्यात्मिक अनुभव देने के लिए हर मंदिर में एक 'हीलिंग सेंटर' होना चाहिए. इसी के तहत टीटीडी ने वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स में एक 'डिवोशनल एक्सपीरियंस सेंटर' बनाया है. तिरुमला में श्रीवारी भक्तों के लिए भक्ति अनुभव केंद्र (ETV Bharat) अत्याधुनिक तकनीक के साथ..

इस आध्यात्मिक केंद्र में लगभग 340 इंच (8.4 मीटर लंबा, 2.025 मीटर चौड़ा) की एक विशाल स्क्रीन लगाई गई है. मुख्य हॉल में 120 श्रद्धालु बैठ सकते हैं. इसके अलावा खास तौर पर बनाए गए ध्यान और प्रशिक्षण कक्षों में 40 और लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है. इसे वैकुंठ की याद दिलाने वाली हरियाली (ग्रीनस्केप), पीतल पर नक्काशीदार शंख की आकृतियों और ब्रह्मांडीय शक्ति को दर्शाने वाले गोलाकार फर्श के साथ डिजाइन किया गया है. इसे कलमकारी कला और शानदार लाइटिंग के जरिए दशावतारों की खासियत को समझाने के लिए डिजाइन किया गया है. इस केंद्र को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि श्रद्धालु भगवान के दर्शन-शास्त्र को समझ सकें और शांति से दर्शन कर सकें.