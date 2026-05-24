ETV Bharat / bharat

तिरुपति : भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का एक दिन में 94 हजार से अधिक भक्तों ने किया दर्शन, नया रिकॉर्ड

तिरुपति में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने किए दर्शन ( ETV Bharat )