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तिरुपति : भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का एक दिन में 94 हजार से अधिक भक्तों ने किया दर्शन, नया रिकॉर्ड

तिरुपति में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के एक दिन में रिकॉर्ड 94756 भक्तों ने दर्शन किए.

Record number of devotees visited Tirupati
तिरुपति में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने किए दर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 24, 2026 at 2:03 PM IST

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तिरुपति (आंध्र प्रदेश) : टीटीडी (तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम) ने आम भक्तों के लिए भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी (तिरुपति बालाजी) के 'दर्शन' (पवित्र दर्शन) की सुविधा देकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है.

आमतौर पर, शुक्रवार को भगवान के लिए किए जाने वाले अलग-अलग पूजा-पाठ की वजह से 'दर्शन' के लिए कम समय मिलता है. फिर भी, 22 मई को रिकॉर्ड तोड़ 94,758 भक्तों को भगवान के 'दर्शन' का सौभाग्य मिला, जो अपनी तरह का पहला मौका था.

'सर्व दर्शन' (आम 'दर्शन') लाइन को हमेशा की तरह चालू रखने से, यहां तक ​​कि सुबह-सुबह भगवान के अभिषेक के दौरान भी 5,850 और भक्तों को 'दर्शन' करने का मौका मिला. कुल मिलाकर, उस दिन 'सर्व दर्शन' के लिए 17 घंटे से ज़्यादा का समय तय किया गया था.

Devotees standing in queue for darshan
दर्शन करने के लिए कतार में खड़े श्रद्धालु (ETV Bharat)

दूसरी तरफ अपने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, टीटीडी भक्तों के आने-जाने पर अच्छे से नजर रख रहा है.

आईसीसीसी के जरिए, प्रशासन लगातार पैदल रास्तों और गाड़ियों से आने वाले भक्तों की संख्या, साथ ही होल्डिंग कम्पार्टमेंट में आने वाले भक्तों की संख्या पर नजर रखता है. इस महीने यह चौथी बार है जब एक ही दिन में भगवान के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 90,000 से ज़्यादा हो गई है.

तिरुपति बालाजी मंदिर की मान्यता
तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है. यह मंदिर चमत्कारों और रहस्यों से भरा है. मंदिर के देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं. मान्यता है कि यहां बाल दान करने से जीवन की सभी प्रकार की परेशानियां और बुराइयां दूर होती हैं एवं समृद्धि आती है.

ये भी पढ़ें- तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर, गर्मियों में भीड़ को देखते हुए दर्शन के लिए वेटिंग टाइम में कटौती

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