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तिरुपति बालाजी के भक्तों और कर्मचारियों के लिए बीमा सुविधा, TTD गवर्निंग काउंसिल का ऐतिहासिक फैसला

तिरुपति बालाजी के भक्तों और कर्मचारियों के लिए बीमा कवर देने का टीटीडी गवर्निंग काउंसिल का फैसला अहम है.

TTD Governing Council Decides To Provide Insurance Facility To Tirumala Devotees
तिरुपति बालाजी मंदि्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2026 at 8:48 PM IST

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तिरुमला: तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) गवर्निंग काउंसिल ने भक्तों और कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए कुछ अहम फैसले लिए हैं. इस फैसले में देश में पहली बार भक्तों को एलआईसी के तहत इंश्योरेंस की सुविधा देने की बात कही गई है.

टीटीडी के अध्यक्ष बीआर नायडू ने ईओ मुद्ददा रविचंद्र के साथ मिलकर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि देश में पहली बार भक्तों को एलआईसी के जरिए इंश्योरेंस की सुविधा दी जा रही है. उन्होंने कहा कि टीटीडी तिरुमला ब्रह्मोत्सव को सबसे शानदार तरीके से आयोजित करने के लिए सभी इंतजाम पूरे कर रहा है.

TTD Governing Council Decides To Provide Insurance Facility To Tirumala Devotees
तिरुपति बालाजी के भक्तों और कर्मचारियों के लिए बीमा सुविधा, TTD गवर्निंग काउंसिल का ऐतिहासिक फैसला (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि 15 से 23 सितंबर तक सलाकटला ब्रह्मोत्सव और 12 से 20 अक्टूबर तक नवरात्रि ब्रह्मोत्सव मनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 15 सितंबर को राज्य सरकार की ओर से भगवान को रेशमी कपड़े चढ़ाएंगे.

उन्होंने कहा, "हमने तिरुमला आने वाले भक्तों को बीमा की सुविधा देने का फैसला किया है. तिरुमला में प्राकृतिक मौत के लिए 2 लाख रुपये का बीमा मिलता है, जो देश में कहीं और नहीं है. हमने इस स्कीम के लिए टीटीजी फंड से एलआईसी को 2.12 करोड़ रुपये देने को मंजूरी दी है.

उन्होंने कहा, "हमने एक्सीडेंट में मरने वाले टीटीडी कर्मचारियों के परिवारों के लिए इंश्योरेंस कवर को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का फैसला किया है. गवर्निंग काउंसिल ने कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम (CPS) और नेशनल पेंशन प्रणाली (NPS) पेंशनर्स और उनके परिवारों को एम्प्लॉइज हेल्थ (EHF) सुविधा देकर 2 करोड़ रुपये के ओनरशिप शेयर को मंजूरी दी है.

उन्होंने कहा कि, "हम श्रीवारी पोटू में लड्डू बनाने में और तेजी लाने के लिए 400 और आउटसोर्सिंग वर्कर पोस्ट के लिए सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज रहे हैं. टीटीडी के अलग-अलग विभाग में काम करने वाले 48 कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है. साथ ही नारायणवनम श्री पद्मावती समेथा कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पद्मावती पद्मपीठ के लिए गोल्ड प्लेटिंग लगाने को मंजूरी दी गई है. बीआर नायडू ने बताया, "गवर्निंग बॉडी ने चेन्नई में श्री पद्मावती अम्मावरी मंदिर के झंडे और वेदी पर गोल्ड प्लेटिंग के लिए 17.05 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं."

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