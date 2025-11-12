टीटीडी घी घोटाला: SIT ने पूर्व चेयरमैन के निजी सहायक से जुड़े 4.69 करोड़ रुपये के लेनदेन का किया खुलासा
जांचकर्ताओं ने पाया कि के चिन्ना अप्पन्ना के खाते में रिश्वत की राशि जमा की गई थी.
Published : November 12, 2025 at 3:04 PM IST
अमरावती (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने के चिन्ना अपन्ना के खातों में चौंकाने वाली वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया है. अपन्ना वाईएसआरसीपी शासन के दौरान तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के पूर्व अध्यक्ष वाईवी सुब्बारेड्डी के निजी सहायक थे.
2019 से 2024 के बीच अपन्ना की आय केवल 65 लाख रुपये थी, लेकिन नई दिल्ली के आंध्र प्रदेश भवन में यूनियन बैंक में उनके खाते में 4.69 करोड़ रुपये जमा किए गए थे. इसमें से 4.65 करोड़ रुपये विभिन्न अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिए गए, जिससे अंतिम शेष राशि मात्र 4.98 लाख रुपये रह गई.
एसआईटी की जांच से पता चला कि यह पैसा मिलावटी घी आपूर्तिकर्ताओं से रिश्वत के रूप में लिया गया था, जो अंततः अंतिम लाभार्थी तक पहुंचा. टीम को एसबीआई की विजयवाड़ा शाखा में बावीरेड्डी श्रीदेवी नामक व्यक्ति के खाते में भी संदिग्ध लेनदेन मिला.
आगे की जांच से पता चला कि 2021 और 2024 के बीच, अपन्ना ने थगरापुवलासा में 160-160 गज के पांच प्लॉट, लंकालापलेम में 240-240 गज के आठ प्लॉट और रुशिकोंडा में एक फ्लैट खरीदा. एसआईटी अब इन खरीदारियों में इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत का पता लगा रही है.
जांच में यह भी पता चला कि किस प्रकार ताड़ के तेल, पाम कर्नेल तेल और बीटा-कैरोटीन से बने नकली घी को शुद्ध घी के रूप में टीटीडी को आपूर्ति की गई.
भोलेबाबा डेयरी मिल्क प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 251.53 करोड़ रुपये मूल्य का 68.17 लाख किलोग्राम मिलावटी घी उत्पादित किया. साथ ही उसने वैष्णवी डेयरी स्पेशलिटीज के माध्यम से टीटीडी को 137 करोड़ रुपये मूल्य का 37.38 लाख किलोग्राम घी आपूर्ति किया.
यद्यपि सीएसआईआर-सीएफटीआरआई, मैसूर द्वारा प्रयोगशाला परीक्षणों में मिलावट की पुष्टि हुई, लेकिन सुब्बारेड्डी ने कोई कार्रवाई नहीं की. इतना ही नहीं उन्हीं आपूर्तिकर्ताओं को 2024 तक घी की आपूर्ति जारी रखने की अनुमति दे दी गई जिससे भ्रष्टाचार उजागर हुआ.
एसआईटी ने निष्कर्ष निकाला कि मिलावटी घी के लिए 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रिश्वत ली गई और सुब्बारेड्डी के निजी सहायक के माध्यम से इसे भेजा गया, जिससे भक्तों की भावनाओं को गहरी ठेस लगी.
